Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Usuarios reprobaron el acto y exigieron mayor vigilancia en las decoraciones públicas instaladas por el evento. (Especial)

La fiebre por la Copa del Mundo ya se hace sentir en México, con calles, plazas y espacios públicos decorados con figuras alusivas al evento. Sin embargo, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, esta celebración se vio empañada por un hecho insólito: un hombre fue detenido luego de robar parte de la decoración que se exhibía en una colonia.

El incidente ocurrió en la colonia Valle de Chapultepec, donde como parte de la antesala del Mundial se instaló una escenografía conformada por una portería de acrílico y un balón de gran tamaño. Testigos relataron que un individuo identificado como Daniel “N”, de 64 años, acudió al sitio acompañado de una mujer. Entre ambos retiraron el balón, lo colocaron sobre su vehículo, lo aseguraron con una cuerda y emprendieron la huida sin importar la presencia de vecinos que observaban la escena.

La instalación en la colonia Valle de Chapultepec fue vandalizada por un individuo que ya enfrenta proceso legal.(Especial)

Las imágenes del robo no tardaron en circular en redes sociales. En los videos se observa cómo el hombre coloca el objeto en la parte superior de su automóvil, mientras algunas personas lo graban y reportan de inmediato a la policía. La desaprobación ciudadana se hizo patente en los comentarios, donde varios usuarios criticaron el acto y señalaron la necesidad de preservar la buena imagen de la ciudad rumbo a un evento de talla internacional.

Gracias a la rápida intervención de las autoridades, el vehículo fue identificado y detenido poco después. Los reportes describen la unidad como un automóvil negro con una mariposa pintada en la parte frontal, además de otras decoraciones, y con el balón naranja con blanco amarrado en la parte superior, lo que facilitó su localización.

Al ser asegurado, el presunto responsable justificó su acción de manera insólita. De acuerdo con los reportes, argumentó que el balón le pareció “caro” y que su intención era robarlo para venderlo. No obstante, la versión no evitó su detención. Actualmente, Daniel “N” se encuentra a disposición de las autoridades competentes, quienes darán seguimiento al caso para determinar su situación legal.

🚨 #Guadalupe | Un hombre de 64 años fue detenido por policías municipales tras ser captado en video robando parte de una estructura conmemorativa del Mundial 2026 ⚽. El hecho ocurrió en una exhibición abierta al público, donde se mostraba un enorme balón esférico de acrílico.… pic.twitter.com/PTJjcfNemS — Distrito Regio (@distritoregio) September 20, 2025

El hecho ha generado una amplia conversación en redes sociales, donde los internautas han compartido tanto los videos del robo como la detención del vehículo. Algunos señalaron el ingenio con el que el hombre intentó asegurar el objeto en su auto, mientras que la mayoría condenó el acto como un reflejo de falta de respeto hacia los espacios públicos y la fiesta mundialista que busca unir a la comunidad.

La expectativa por el Mundial en México ha motivado a diversas ciudades a instalar figuras y decoraciones para contagiar el entusiasmo entre los aficionados. Sin embargo, el robo en Guadalupe ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar la vigilancia en estas instalaciones para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en otros municipios.