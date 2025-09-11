México Deportes

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

El gladiador fortalece su vínculo con la afición mexicana y se prepara para brillar en Worlds Collide 2025

Por Gerardo Lezama

Guardar
El Grande Americano, figura de
El Grande Americano, figura de la WWE, fortalece su vínculo con la afición mexicana tras recibir una camiseta del Club América. (X / WWE)

El Grande Americano, una de las figuras emergentes más carismáticas de la WWE, continúa ganándose el corazón del público mexicano.

Su reciente aparición en eventos de la AAA, donde lució una máscara tricolor y entonó el “Cielito Lindo”, lo consolidó como un personaje que abraza con orgullo la cultura nacional.

En respuesta a su creciente popularidad y abierta admiración por el Club América, el equipo de Coapa le envió un regalo especial: una camiseta oficial personalizada, gesto que fue celebrado por los aficionados tanto del futbol como de la lucha libre.

Durante Triplemanía XXXIII, el luchador sorprendió al declarar su afición por las Águilas del América, lo que provocó una oleada de reacciones en redes sociales.

Su espontaneidad y dominio del español, sumados a su estilo teatral y respeto por las tradiciones mexicanas, lo han convertido en un fenómeno mediático.

Las Águilas del América le mandaron una playera personalizada al luchador de WWE, El Grande Americano Crédito: Cuenta de X @wweespanol

En una dinámica organizada por WWE en español, reafirmó su simpatía por el equipo capitalino, fortaleciendo su conexión con la audiencia local.

El gesto del Club América no pasó desapercibido. La camiseta fue entregada como muestra de reconocimiento a su apoyo público, y el luchador la recibió con entusiasmo, agradeciendo el detalle en sus plataformas digitales.

Este intercambio simbólico entre el ídolo del ring y el club más laureado de la Liga MX refuerza el puente cultural que El Grande Americano ha construido entre el espectáculo deportivo estadounidense y la pasión mexicana.

El cariño que ha despertado en México se evidenció también en el evento de Alianzas celebrado en Nuevo León, donde fue ovacionado por los asistentes.

Su entrada triunfal con capa de gladiador azteca y su interacción con el público contrastaron con el recibimiento hostil que tuvo El Hijo del Vikingo, quien fue abucheado durante su intervención.

WWE confirmó que un segundo
WWE confirmó que un segundo evento en colaboración con AAA.

La escena fue interrumpida por Dominik Mysterio, quien apareció en pantalla para anunciar su intención de conquistar el Megacampeonato de AAA en el próximo evento internacional.

Aunque El Grande Americano no está oficialmente programado para participar en Worlds Collide 2025, su presencia en la cartelera no está descartada. El evento, que se celebrará el 12 de septiembre en Las Vegas, reunirá a talentos de WWE, AAA y posiblemente TNA, en una jornada que promete ser histórica.

La expectativa en torno al luchador enmascarado crece, y muchos especulan que podría aparecer como invitado sorpresa, dada su creciente relevancia y el respaldo del público mexicano.

Con cada aparición, El Grande Americano reafirma su lugar como embajador cultural entre dos mundos. Su estilo, carisma y respeto por las tradiciones lo han convertido en algo más que un personaje: es ya un símbolo de integración y afecto mutuo entre México y la WWE.

Temas Relacionados

Lucha LibreWWEClub AméricaGrande Americanomexico-deportes

Más Noticias

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez

El estadounidense subirá dos categorías de peso para retar al mexicano por el campeonato indiscutido de las 168 libras

La respuesta de Crawford sobre

Mauricio Sulaimán denuncia que fue vetado de la pelea Canelo vs Crawford y no podrá entregar el cinturón del CMB

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo evidenció que lo quieren dejar fuera del evento

Mauricio Sulaimán denuncia que fue

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 8 serán transmitidos por televisión abierta

Serán tres encuentros los que se podrán sintonizar por televisión gratuita durante la octava fecha del campeonato

Apertura 2025: qué partidos de

Este es el récord que André Jardine, técnico del América, busca preservar ante Chivas en la Liga MX

Ocho enfrentamientos y cero derrotas mantiene el estratega brasileño dentro del torneo local contra su acérrimo rival

Este es el récord que

Canelo Álvarez aclara qué pasó con la transmisión de su pelea contra Crawford en tv abierta: “Fue un error”

El tapatío evidenció su inconformidad ante la adquisición exclusiva de Netflix para la pelea del 13 de septiembre

Canelo Álvarez aclara qué pasó
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen ocho presuntos miembros de

Caen ocho presuntos miembros de un grupo criminal en Tamaulipas, uno es originario de EEUU

Sacerdote resulta herido tras intento de robo en carretera de Michoacán

Guatemala entrega a EEUU a “Gordo”, presunto coordinador de cocaína para el Cártel de Sinaloa

Balacera afuera de dos planteles escolares provoca pánico en Tijuana: alumnos y personal docente fueron evacuados

Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

ENTRETENIMIENTO

La mujer rey, una película

La mujer rey, una película histórica que arrasa entre los usuarios de Netflix México

Viuda de Xava Drago y madre de su bebé dedica desgarradores mensajes a la fallecida ‘voz de Coda’

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la noche de hoy 10 de septiembre

Elaine Haro rompe en llanto por no saber lo que piensa su mamá sobre su participación en La Casa de los Famosos México

Top de Prime Video en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

DEPORTES

La respuesta de Crawford sobre

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez

Mauricio Sulaimán denuncia que fue vetado de la pelea Canelo vs Crawford y no podrá entregar el cinturón del CMB

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 8 serán transmitidos por televisión abierta

Este es el récord que André Jardine, técnico del América, busca preservar ante Chivas en la Liga MX

Canelo Álvarez aclara qué pasó con la transmisión de su pelea contra Crawford en tv abierta: “Fue un error”