Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

El Grande Americano, figura de la WWE, fortalece su vínculo con la afición mexicana tras recibir una camiseta del Club América. (X / WWE)

El Grande Americano, una de las figuras emergentes más carismáticas de la WWE, continúa ganándose el corazón del público mexicano.

Su reciente aparición en eventos de la AAA, donde lució una máscara tricolor y entonó el “Cielito Lindo”, lo consolidó como un personaje que abraza con orgullo la cultura nacional.

En respuesta a su creciente popularidad y abierta admiración por el Club América, el equipo de Coapa le envió un regalo especial: una camiseta oficial personalizada, gesto que fue celebrado por los aficionados tanto del futbol como de la lucha libre.

Durante Triplemanía XXXIII, el luchador sorprendió al declarar su afición por las Águilas del América, lo que provocó una oleada de reacciones en redes sociales.

Su espontaneidad y dominio del español, sumados a su estilo teatral y respeto por las tradiciones mexicanas, lo han convertido en un fenómeno mediático.

Las Águilas del América le mandaron una playera personalizada al luchador de WWE, El Grande Americano Crédito: Cuenta de X @wweespanol

En una dinámica organizada por WWE en español, reafirmó su simpatía por el equipo capitalino, fortaleciendo su conexión con la audiencia local.

El gesto del Club América no pasó desapercibido. La camiseta fue entregada como muestra de reconocimiento a su apoyo público, y el luchador la recibió con entusiasmo, agradeciendo el detalle en sus plataformas digitales.

Este intercambio simbólico entre el ídolo del ring y el club más laureado de la Liga MX refuerza el puente cultural que El Grande Americano ha construido entre el espectáculo deportivo estadounidense y la pasión mexicana.

El cariño que ha despertado en México se evidenció también en el evento de Alianzas celebrado en Nuevo León, donde fue ovacionado por los asistentes.

Su entrada triunfal con capa de gladiador azteca y su interacción con el público contrastaron con el recibimiento hostil que tuvo El Hijo del Vikingo, quien fue abucheado durante su intervención.

WWE confirmó que un segundo evento en colaboración con AAA.

La escena fue interrumpida por Dominik Mysterio, quien apareció en pantalla para anunciar su intención de conquistar el Megacampeonato de AAA en el próximo evento internacional.

Aunque El Grande Americano no está oficialmente programado para participar en Worlds Collide 2025, su presencia en la cartelera no está descartada. El evento, que se celebrará el 12 de septiembre en Las Vegas, reunirá a talentos de WWE, AAA y posiblemente TNA, en una jornada que promete ser histórica.

La expectativa en torno al luchador enmascarado crece, y muchos especulan que podría aparecer como invitado sorpresa, dada su creciente relevancia y el respaldo del público mexicano.

Con cada aparición, El Grande Americano reafirma su lugar como embajador cultural entre dos mundos. Su estilo, carisma y respeto por las tradiciones lo han convertido en algo más que un personaje: es ya un símbolo de integración y afecto mutuo entre México y la WWE.