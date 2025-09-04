¿Quién fue el último equipo que consiguió el ascenso de manera deportiva en la Liga MX?

El sistema de ascenso y descenso en el futbol mexicano fue suspendido tras la pandemia y reemplazado por un modelo de certificación. (Jovani Pérez)

Han pasado seis años desde que el futbol mexicano vivió su último ascenso por méritos deportivos. En la temporada 2018-2019, Atlético de San Luis se convirtió en el último club en lograr el salto a la Liga MX desde el extinto Ascenso MX, tras coronarse campeón en los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019.

En ambas finales venció a Dorados de Sinaloa, equipo que entonces era dirigido por Diego Armando Maradona. Gracias a ese bicampeonato, los potosinos obtuvieron el ascenso automático sin necesidad de disputar una serie adicional, consolidando su proyecto deportivo y administrativo.

Desde entonces, el sistema de ascenso y descenso fue suspendido por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), inicialmente como medida extraordinaria ante la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19.

En su lugar, se implementó un modelo de certificación que ha limitado el ingreso de nuevos equipos a la Primera División, generando críticas por parte de clubes, jugadores y aficionados que exigían el regreso de la competencia deportiva como vía legítima para alcanzar la máxima categoría.

El Atlético de San Luis fue el último club en ascender a la Liga MX por méritos deportivos en 2019. REUTERS/Henry Romero

La falta de movilidad ha sido señalada como un factor que afecta el desarrollo competitivo y la inversión en divisiones inferiores.

Este jueves 4 de septiembre de 2025, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) emitió una resolución clave que marca un nuevo rumbo para el futbol mexicano.

Aunque rechazó la solicitud de seis clubes de la Liga de Expansión MX que pedían la reinstauración inmediata del ascenso y descenso, el TAS confirmó que el sistema volverá a partir de la temporada 2026-2027.

Esto significa que, por primera vez desde 2019, un equipo podrá ascender a la Liga MX exclusivamente por méritos en la cancha, recuperando una vía legítima de crecimiento deportivo.

La decisión del TAS reconoce que la FMF actuó conforme a derecho al suspender el sistema en 2020, pero también establece que el regreso del ascenso deportivo es obligatorio en el corto plazo.

El tribunal con sede en Lausana desestimó la petición de los clubes inconformes con la FMF.

Sin embargo, aún no se han definido los criterios específicos de certificación que deberán cumplir los clubes aspirantes, lo que mantiene cierta incertidumbre sobre el proceso.

Se espera que en los próximos meses la FMF detalle los requisitos financieros, administrativos y de infraestructura que permitirán competir por el ascenso.

Para los equipos de la Liga de Expansión MX, esta resolución representa una oportunidad histórica. El reto será doble: fortalecer sus estructuras institucionales y competir al más alto nivel para obtener el ascenso en 2027.

Mientras tanto, Atlético de San Luis permanece como el último club que logró subir a la Liga MX por la vía deportiva, en una época donde el mérito en el terreno de juego aún era el principal motor de movilidad en el futbol mexicano.