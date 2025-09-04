México Deportes

¿Quién fue el último equipo que consiguió el ascenso de manera deportiva en la Liga MX?

Hoy se anunció el regreso de la medida en el futbol mexicano, por lo que equipos de segunda división celebraron la resolución

Por Gerardo Lezama

Guardar
El sistema de ascenso y
El sistema de ascenso y descenso en el futbol mexicano fue suspendido tras la pandemia y reemplazado por un modelo de certificación. (Jovani Pérez)

Han pasado seis años desde que el futbol mexicano vivió su último ascenso por méritos deportivos. En la temporada 2018-2019, Atlético de San Luis se convirtió en el último club en lograr el salto a la Liga MX desde el extinto Ascenso MX, tras coronarse campeón en los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019.

En ambas finales venció a Dorados de Sinaloa, equipo que entonces era dirigido por Diego Armando Maradona. Gracias a ese bicampeonato, los potosinos obtuvieron el ascenso automático sin necesidad de disputar una serie adicional, consolidando su proyecto deportivo y administrativo.

Desde entonces, el sistema de ascenso y descenso fue suspendido por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), inicialmente como medida extraordinaria ante la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19.

En su lugar, se implementó un modelo de certificación que ha limitado el ingreso de nuevos equipos a la Primera División, generando críticas por parte de clubes, jugadores y aficionados que exigían el regreso de la competencia deportiva como vía legítima para alcanzar la máxima categoría.

El Atlético de San Luis
El Atlético de San Luis fue el último club en ascender a la Liga MX por méritos deportivos en 2019. REUTERS/Henry Romero

La falta de movilidad ha sido señalada como un factor que afecta el desarrollo competitivo y la inversión en divisiones inferiores.

Este jueves 4 de septiembre de 2025, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) emitió una resolución clave que marca un nuevo rumbo para el futbol mexicano.

Aunque rechazó la solicitud de seis clubes de la Liga de Expansión MX que pedían la reinstauración inmediata del ascenso y descenso, el TAS confirmó que el sistema volverá a partir de la temporada 2026-2027.

Esto significa que, por primera vez desde 2019, un equipo podrá ascender a la Liga MX exclusivamente por méritos en la cancha, recuperando una vía legítima de crecimiento deportivo.

La decisión del TAS reconoce que la FMF actuó conforme a derecho al suspender el sistema en 2020, pero también establece que el regreso del ascenso deportivo es obligatorio en el corto plazo.

El tribunal con sede en
El tribunal con sede en Lausana desestimó la petición de los clubes inconformes con la FMF.

Sin embargo, aún no se han definido los criterios específicos de certificación que deberán cumplir los clubes aspirantes, lo que mantiene cierta incertidumbre sobre el proceso.

Se espera que en los próximos meses la FMF detalle los requisitos financieros, administrativos y de infraestructura que permitirán competir por el ascenso.

Para los equipos de la Liga de Expansión MX, esta resolución representa una oportunidad histórica. El reto será doble: fortalecer sus estructuras institucionales y competir al más alto nivel para obtener el ascenso en 2027.

Mientras tanto, Atlético de San Luis permanece como el último club que logró subir a la Liga MX por la vía deportiva, en una época donde el mérito en el terreno de juego aún era el principal motor de movilidad en el futbol mexicano.

Temas Relacionados

Liga MXLiga de Expansión MXAscenso y DescensoFutbolmexico-deportes

Más Noticias

Álvaro Morales dejaría ESPN tras 22 años; esto se sabe de la oferta que habría recibido

El “Brujo” se ha convertido en una figura importante de las mesas de debate deportivo

Álvaro Morales dejaría ESPN tras

El entrenador mexicano Miguel Herrera buscará una victoria con Costa Rica para acercarse al Mundial del 2026

La selección Tica inicia la fase final para buscar su boleto a la justa mundialista, con más posibilidades tras la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá

El entrenador mexicano Miguel Herrera

Tunden a Raúl Orvañanos tras cambiar el nombre del AZ Alkmaar, equipo de Mateo Chávez en plena transmisión en vivo

El polémico periodista se equivocó al momento de mencionar al equipo del lateral mexicano

Tunden a Raúl Orvañanos tras

América femenil golea 9-0 al Chorrillo de Panamá y se consolida en la Concacaf W Champions Cup

La diferencia de experiencia entre ambos equipos quedó expuesta durante el encuentro inaugural del Grupo A.

América femenil golea 9-0 al

José Ramón Fernández sorprende al menospreciar la llegada de Checo Pérez a Cadillac: “Serán último lugar de la F1″

El conocido periodista deportivo ninguneó el retorno de Sergio a la máxima categoría del automovilismo

José Ramón Fernández sorprende al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué grupo criminal opera en

Qué grupo criminal opera en Tixtla, municipio de Guerrero donde asesinaron a Hossein Nabor Guillén

Reportan envío de 30 presuntos miembros peligrosos del Cártel de Sinaloa a penal de máxima seguridad en Chiapas

Quién es El Señor J, presunto líder de Los Toscano, detenido en Puebla por la SSP y la SEMAR

Descubren 10 restos humanos en operativo en la Sierra de Guadalupe, familiares piden identificación inmediata

Aplazan audiencia contra exalcalde Gerardo Vargas y exfuncionarios de Ahome por presunta corrupción

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Alexis Ayala, habitante

Esposa de Alexis Ayala, habitante de La Casa de los Famosos México, podría estar esperando su primer hijo en común

Captan a Susana Zabaleta viendo un show de Ángela Aguilar y su reacción genera controversia

Maroon 5 inaugurará Arena Guadalajara: precios oficiales en cada sección

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue la tarde del robo de salvación hoy 4 de agosto

Michelle Salas y Stephanie Salas, en el ojo del huracán por el seguro millonario que sacude a la Dinastía Pinal

DEPORTES

Álvaro Morales dejaría ESPN tras

Álvaro Morales dejaría ESPN tras 22 años; esto se sabe de la oferta que habría recibido

El entrenador mexicano Miguel Herrera buscará una victoria con Costa Rica para acercarse al Mundial del 2026

Tunden a Raúl Orvañanos tras cambiar el nombre del AZ Alkmaar, equipo de Mateo Chávez en plena transmisión en vivo

América femenil golea 9-0 al Chorrillo de Panamá y se consolida en la Concacaf W Champions Cup

José Ramón Fernández sorprende al menospreciar la llegada de Checo Pérez a Cadillac: “Serán último lugar de la F1″