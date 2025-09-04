México Deportes

Pumas vs Tigres: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Estadio Olímpico Universitario

Los universitarios recibirán al cuadro felino en la cancha de CU el próximo 20 de septiembre

Por César Márquez

Pumas y Tigres se enfrentarán el próximo 20 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario en lo que será un duelo correspondiente a la jornada número 9 del Apertura 2025. El equipo de Efraín Juárez recibirá al conjunto felino en busca de sumar puntos como local, mientras que los dirigidos por Pizarro tratarán de llevarse unidades de visita.

Antes de este enfrentamiento,Pumas deberá medirse con Mazatlán en la fecha 8, mientras que Tigres jugará ante León y tiene pendiente el duelo reprogramado contra Chivas, correspondiente a la jornada inaugural. En paralelo a la preparación deportiva, la directiva universitaria ha formalizado ya la presentación de los precios oficiales de los boletos para el partido, ofreciendo a la afición universitario la oportunidad de asegurar su entrada al evento.

Precios de los boletos para el partido Pumas vs Tigres en el Olímpico Universitario

De acuerdo con la publicación de Pumas, los precios de los boletos para su partido ante Tigres van desde los 210 pesos los más económicos (Cabecera norte), hasta los 750 pesos los más caros (Platea y Palco).

  • Cabecera norte | 210 pesos
  • Cabecera sur | 350 pesos
  • Pebetero | 360 pesos
  • Planta baja | 430 pesos
  • Palomar | 500 pesos
  • Palomar Goya | 550 pesos
  • Platea | 750 pesos
  • Palco | 750 pesos

Los boletos ya están a la venta en la página oficial de Ticketmaster y no incluyen cargos por servicios.

¿Cómo van Pumas y Tigres en el Apertura 2025?

Con nueve puntos tras siete jornadas, Pumas ocupa la décima posición en la tabla general del campeonato, producto de dos victorias, tres empates y dos derrotas. El inicio del torneo resultó complicado para el conjunto universitario, que sufrió derrotas consecutivas ante Santos y Pachuca. No obstante, en las fechas más recientes, el equipo logró estabilizar su rendimiento y ahora busca asegurar un tercer triunfo en el torneo.

En contraste, Tigres figura en la cuarta posición con trece unidades, alcanzadas tras lograr cuatro victorias, un empate y apenas una derrota. El conjunto dirigido actualmente por Guido Pizarro solo fue superado en la jornada 5 ante las Águilas de André Jardine. Este desempeño le permite al cuadro norteño consolidarse entre los líderes del certamen, mientras Pumas procura mejorar su ubicación en la tabla.

