Fernando Cevallos regresa a la televisión deportiva; así fue presentado en FOX

Fernando Cevallos llega a FOX (X/ @somos_FOX)

Luego de semanas de incertidumbre sobre el futuro de Fernando Cevallos tras dejar Fox Sports México, este lunes 1 de septiembre anunció su regreso a la televisión deportiva, por lo que volverá a los programas de debate y a las coberturas de la Liga MX.

La cadena FOX Corporation le dio la bienvenida al analista deportivo, a través de redes sociales presentaron a Cevallos como el nuevo miembro de sus programas, quien se suma al equipo con figuras importantes como Raúl Orvañanos, Alonso Cabral y Rafa Puente.

“Imposible disfrutar una mesa de análisis sin polémica y debate. ¡Bienvenido a Fox Fernando Cevallos!“, fue el mensaje que compartió la televisora para presentar al periodista deportivo.

Fernando Cevallos anunció su llegada a FOX Corporation tras salir de Fox Sports México de Grupo Lauman. (Crédito: X/ @somos_FOX)

Esto dijo Fernando Cevallos tras llegar a FOX

Por medio de un video compartido por FOX, Fernando Cevallos compartió la emoción que le genera el volver a la televisión deportiva. “Llego emocionado por esta nueva etapa, este nuevo camino en mi carrera. Me considero un tipo frontal que da su opinión, aunque eso incomode a los demás”, expresó en el inicio de su discurso.

Fiel a su estilo controversial, explicó que seguirá defendiendo su postura chivista, por lo que no ocultó su preferencia por el equipo del Rebaño Sagrado. “La gente me critica por ser tendencioso y sí, tienen toda la razón, porque antes de ser periodista soy mexicano y siempre defenderé la justicia y la verdad. Pero oigan, yo no tengo la culpa de que el Club Deportivo Guadalajara represente todo eso”, compartió.

En cuanto a las controversias que pueda haber en FOX, Fernando Cevallos aseguró que compartirá análisis y debates. “¿Habrá polémica? Sí. ¿Habrá debate? Claro. ¿Habrá opiniones duras? Por supuesto. Pero también habrá periodismo de calidad, análisis deportivo y entretenimiento asegurado. Soy Fernando Cevallos y he llegado a Fox", finalizó.

¿Por qué Fernando Cevallos salió de Fox Sports México?

Fernando Cevallos deja Fox Sports (IG/ @fercevallosf)

El periodista, quien permaneció cuatro años en Fox Sports México, detalló que la falta de explicaciones claras fue una constante en el proceso que derivó en su desvinculación. En conversación con Toño de Valdés para su canal de YouTube, Cevallos describió cómo, de manera paulatina, fue relegado de la conducción de programas y coberturas deportivas.

“Decisiones que tomaron... la verdad a mí la verdad nunca fueron completamente claros conmigo, simplemente un día llevaron a un abogado para hablar unos temas legales”, relató el comentarista, subrayando la ausencia de comunicación directa sobre su situación laboral.

El punto de inflexión, según Cevallos, se produjo durante una transmisión en vivo de La Última Palabra, cuando cuestionó públicamente a un abogado de la empresa en el contexto de la disputa legal por los derechos de transmisión de los clubes León y Pachuca. El periodista sostuvo que el representante legal de la compañía emitió afirmaciones incorrectas al aire, lo que lo llevó a intervenir para preservar su integridad profesional. “El abogado dice una serie de cosas que no eran ciertas, yo lo corrijo al aire porque aquí también está en juego mi credibilidad, lo que estás diciendo es una mentira y a partir de ahí dejaron de llegar los llamados sin que me dijeran nada”, puntualizó.