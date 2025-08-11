México Deportes

Fernando Cevallos anuncia su salida de Fox Sports y abandona ‘La Última Palabra’: “Llegó el momento de decir adiós”

El periodista y comentarista agradeció los cuatro años que pasó en los programas de radio y tv

Por Luz Coello

Fernando Cevallos deja Fox Sports
Fernando Cevallos deja Fox Sports (IG/ @fercevallosf)

La cadena Fox Sports México de Grupo Lauman sumó una baja más, luego de la salida de su narrador estrella Raúl Orvañanos, el canal perdió otra de sus figuras estelares. Fernando Cevallos anunció su salida de la empresa, por lo que se despidió de los programas y coberturas en los que participó.

El analista deportivo de La Última Palabra explicó que terminó su etapa en Fox Sports, a través de sus redes sociales oficiales compartió que tras cuatro años en la empresa decidió ponerle fin a esta etapa.

"Llegó el momento de decir adiós y GRACIAS… Tras cuatro años de debates, polémicas, historias, anécdotas, coberturas, transmisiones y momentos inolvidables me despido de Fox Sports México“, publicó en redes sociales.

El comentarista deportivo anunció su
El comentarista deportivo anunció su salida de Fox Sports tras cuatro años en el canal (IG/ @fercevallosf)

"GRACIAS a cada uno de mis compañeros con los que pude compartir día a día y GRACIAS a ustedes que me acompañan en este camino que pronto tomará un nuevo rumbo…“.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

