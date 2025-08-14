¿Qué otras figuras destacadas han dejado Fox Sports México recientemente y cuáles podrían ser las razones?

Fox Sports ha perdido a sus comentaristas deportivos más emblemáticos (Photo by Mark Cunningham/MLB Photos via Getty Images)

En días recientes, Fernando Cevallos anunció su salida de Fox Sports México. A través de redes sociales confirmó que ya no será parte del programa La Última Palabra, por lo que concluyó su etapa como comentarista deportivo en los espacios del canal.

La noticia de la desvinculación del periodista de Fox Sports México tras cuatro años de trabajo se produjo en medio de rumores sobre un supuesto veto y tensiones con Grupo Lauman, propietario de la cadena. Cevallos aclaró públicamente los motivos que lo llevaron a finalizar su relación laboral, desmintiendo versiones y aportando su perspectiva sobre los hechos.

Según relató en la entrevista, su exclusión de espacios clave como el programa La Última Palabra no fue acompañada de ninguna comunicación formal ni justificación por parte de la empresa. En los últimos meses, la empresa ha perdido a una serie de periodistas de renombre.

Fernando Cevallos deja Fox Sports (IG/ @fercevallosf)

¿Qué periodistas deportivos salieron de Fox Sports México?

En los últimos años, Fox Sports ha perdido figuras de sus programas de debates. La primer baja que conmocionó al canal —y que fue previo a los problemas legales de transmisión— fue la salida de André Marín. El polémico periodista salió del canal pese a haber negado los rumores que lo ponían en Televisa, a inicios de 2024 se unió a TUDN.

A partir de ese momento, diferentes figuras se fueron saliendo del canal. Y la razón principal apuntaría a los problemas que tiene Grupo Lauman para la transmisión de partidos de la Liga MX y otros deportes habrían orillado a los periodistas a dejar el canal.

André Marín dejó Fox Sports en 2023 (Twitter/ @FOXSportsMX)

Miguel Herrera

El Piojo Herrera dejó La Última Palabra luego de que la selección de Costa Rica le ofreció el cargo de director técnico rumbo a la Copa Mundial 2026. Su paso por la televisora fue breve, pero se convirtió en un analista controversial.

Herrera siempre dejó en claro que dejaría el canal cuando le llegara una oferta seria para volver a los banquillos.

Raúl Orvañanos

Raúl Orvañanos se despidió de Fox Sports después de 20 años de carrera en la empresa (X/ @RaulOrvananos)

El experimentado comentarista de 78 años comunicó que su decisión responde al deseo de emprender nuevos proyectos. Raúl Orvañanos dejó Fox Sports para llegar a Fox Corporation y narrar en Tubi. . En su mensaje, Orvañanos expresó gratitud hacia sus colegas, tanto los que lo acompañaron desde su llegada a la televisora en 2006 como quienes permanecen en la actualidad.

Natalia León

“Hoy, después de casi 8 años, me despido de FOX Sports. Aquí crecí profesionalmente y cumplí muchos sueños. Pienso que en la vida no hay evolución sin movimiento y llegó el momento de tomar un rumbo distinto. ¡Gracias!”, comunicó Natalia León en sus redes sociales para anunciar su salida.

La conductora y reportera se despidió de Fox Sports México tras casi ocho años de trabajo, lo que representa una nueva baja en el equipo de talentos de la cadena y reduce aún más su capacidad para cubrir la Liga MX Femenil.

Miguel Herrera dejó Fox Sports para convertirse en el DT de Costa Rica ( Kevin Jairaj-Imagn Images)

Paulina Chavira

Paulina Chavira formó parte de la dupla estelar con Luis Mario Sauret durante las transmisiones de partidos, consolidándose como una de las figuras centrales en el equipo de Fox Gol Femenil.

La periodista de futbol femenil se despidió de Fox Sports México tras haberse convertido en una de las voces oficiales de la Liga MX Femenil en el canal y, en su mensaje de salida, expresó su agradecimiento.