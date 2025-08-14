¡36,000 mil pesos! FIFA da a conocer los precios de los boletos para el Mundial 2026

Las entradas oscilan entre $34,700 y $129,800 pesos por persona, generando debate entre aficionados. (Ilustración: Jovani Pérez)

La FIFA ha liberado oficialmente los precios de los boletos individuales con hospitalidad para el Mundial 2026 en México, y las cifras han generado un intenso debate entre aficionados.

Con entradas que van desde los $34,700 hasta los $129,800 pesos por persona, la experiencia mundialista promete ser exclusiva, pero también costosa.

La venta incluye partidos en las tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y contempla encuentros de fase de grupos y eliminación directa.

Este anuncio marca el inicio de una nueva etapa rumbo al Mundial, donde los aficionados mexicanos ya pueden adquirir entradas para vivir el torneo desde zonas privilegiadas.

El Estadio Azteca albergará el partido inaugural y dos encuentros más, con precios exclusivos en Champions Club y VIP.(REUTERS/Henry Romero)

Aunque los precios han sido calificados como “exorbitantes” por diversos medios, la demanda por estos boletos podría ser alta, especialmente para el partido inaugural en el Estadio Azteca, donde jugará la Selección Mexicana.

La expectativa crece conforme se acerca el 10 de septiembre, fecha en que comenzará la venta general sin hospitalidad.

¿Cuántos partidos tendrá cada estadio?

El Estadio Azteca albergará tres partidos: el inaugural el 11 de junio, uno de fase de grupos el 17 de junio y un duelo de dieciseisavos de final el 30 de junio. Guadalajara, en el Estadio Akron, recibirá tres encuentros: el 11 de junio (Grupo A), el 23 de junio (Grupo K) y el 26 de junio (Grupo H). Monterrey, en el Estadio BBVA, también tendrá tres partidos: el 14 de junio (Grupo F), el 24 de junio (Grupo A) y el 29 de junio (fase de eliminación directa).

Guadalajara y Monterrey también recibirán tres partidos cada uno, con boletos de diferentes categorías y precios. (REUTERS/Daniel Becerril)

Lista de precios de los partidos liberados por persona

Para el partido inaugural en el Estadio Azteca, los boletos en la categoría Champions Club tienen un costo de entre $77,450 y $83,500 pesos. El encuentro del 17 de junio, correspondiente al Grupo K, ofrece entradas VIP por $108,600 pesos. El duelo de dieciseisavos de final del 30 de junio alcanza el precio más alto hasta ahora: $129,800 pesos por persona en la categoría VIP.

En Guadalajara, el partido del 11 de junio tiene boletos VIP por $76,450 pesos. El 23 de junio, los precios van de $64,400 a $77,450 pesos en categorías Pitchside Lounge y VIP. El 26 de junio, también en el Akron, los boletos Pitchside Lounge se cotizan en $91,500 pesos.

En Monterrey, el partido del 14 de junio ofrece boletos Pitchside Lounge por $87,500 pesos y FIFA Pavilion por $35,700. El 24 de junio, los precios son similares: $73,450 en VIP y $35,700 en Pavilion. Finalmente, el duelo del 29 de junio tiene boletos Pitchside Lounge por $102,600 y VIP por $89,550 pesos.

La venta general de boletos sin hospitalidad comenzará el 10 de septiembre, exclusivamente para usuarios registrados con tarjeta Visa en el portal oficial de la FIFA.