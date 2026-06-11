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Esto es lo que pasaría si México, EEUU y Canadá no renuevan el T-MEC

El presidente Donald Trump ha puesto en duda la renovación del tratado comercial de América del Norte

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Una mesa de reuniones con las banderas de México, Estados Unidos y Canadá, un documento del T-MEC/USMCA, tablets con gráficos y dos hombres en segundo plano examinando papeles.
El T-MEC podría no ser renovado y entrar en un nuevo proceso de revisiones anuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No busco renovarlo”, con esta frase el presidente Donald Trump ha manifestado sus intenciones sobre dar marcha atrás con el tratado comercial del que Estados Unidos forma parte, junto con México y Canadá, un discurso que ha encendido las alarmas y que podría llevar a que las negociaciones se frenen y el proceso tome otro rumbo.

Un escenario de incertidumbre que extendería las revisiones por 10 años

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020, los plazos de duración y los periodos de vigencia se encuentran estipulados en el Artículo 34.7, con lo que se busca el cumplimiento de las necesidades de los tres países.

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En caso de que uno de los tres países rechace la renovación el próximo 1 de julio 2026, las negociaciones del T-MEC no concluyen de forma automática.

El tratado entraría en una fase de revisiones anuales que se extiende hasta 2036, con oportunidad de revisión consecutiva y cada año subsiguiente para que Estados Unidos, México y Canadá alcancen un consenso.

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Si los tres gobiernos confirman la extensión en cualquiera de esos momentos, el acuerdo se renueva por 16 años adicionales. De lo contrario, el T-MEC expiraría de forma definitiva al llegar a 2036.

La Secretaría de Economía informó tras consultas con Washington que las exportaciones que cumplen las reglas de origen del T-MEC no entrarían en la medida, y tampoco las mercancías cubiertas por las órdenes 232. (Infobae-Itzallana)
La Secretaría de Economía informó tras consultas con Washington que las exportaciones que cumplen las reglas de origen del T-MEC no entrarían en la medida, y tampoco las mercancías cubiertas por las órdenes 232. (Infobae-Itzallana)

La postura de México y Canadá frente al reto de la renovación del T-MEC

Las delegaciones de México y Canadá han defendido la continuidad del T-MEC, alegando que la integración regional ha sido clave para mantener la competitividad y asegurar inversiones de largo plazo. Según los representantes, el tratado ha permitido que las industrias estratégicas de ambos países se consoliden, favoreciendo la estabilidad y el crecimiento.

Ante este panorama, los gobiernos de México y Canadá consideran que la cooperación trilateral es esencial para sostener las cadenas productivas y proteger los intereses económicos comunes. Los negociadores insisten en que cualquier cambio drástico podría desestabilizar los logros alcanzados desde la entrada en vigor del T-MEC en 2020.

La preocupación de ambos países radica en la posibilidad de que Estados Unidos adopte una postura unilateral o imponga condiciones más restrictivas. Las palabras del presidente estadounidense han sido interpretadas como una estrategia de presión, pero también como una advertencia real sobre el rumbo de la política comercial regional.

Donald Trump afirma que no está seguro de renovar el T-MEC. Señala que a Estados Unidos le va mejor fuera del acuerdo y reclama déficits comerciales con México y Canadá. Advierte que el país no necesita los autos ni la energía de sus socios y pide un trato más favorable para continuar.

En síntesis, la viabilidad del T-MEC y su impacto en la economía de América del Norte dependen de la capacidad de los tres países para encontrar puntos de acuerdo en la próxima fase de negociaciones. La continuidad del tratado sigue siendo un factor central para la estabilidad de los mercados y la atracción de inversiones extranjeras en la región.

Donald Trump podría romper la alianza comercial de América del Norte

Durante una declaración en la Casa Blanca, Donald Trump afirmó que Estados Unidos “no necesita nada de lo que tiene Canadá” y que México depende completamente del mercado estadounidense. A su juicio, el país norteamericano podría funcionar mejor fuera del acuerdo, ya que -según él- los beneficios actuales favorecen más a sus socios que a su propia economía.

La administración Trump ha sostenido que el T-MEC debe ser “más justo” para Estados Unidos, reclamando déficits comerciales con Canadá y México. Esta postura no es nueva: durante su primer mandato, una narrativa similar derivó en la renegociación del antiguo NAFTA/TLCAN y la creación del tratado actual.

(X-@DeniseMeadeG)
(X-@DeniseMeadeG)

A escasas semanas de que inicien las negociaciones formales, la posición de Trump introduce un elemento de volatilidad que puede afectar la toma de decisiones de empresas e inversionistas. La advertencia presidencial no solo es una táctica negociadora, sino una señal clara de que Washington podría redefinir los términos de la integración comercial norteamericana.

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