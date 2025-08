Juan Manuel Márquez revela en qué momento decidió retirarse del boxeo: “Empecé a entrenar como siempre lo hacía”

Juan Manuel Márquez ha sido uno de los mejores boxeadores que ha dado México (Foto: Twitter@RaulMunozMX)

Juan Manuel Márquez Méndez logró escribir su nombre con letras de oro en la historia del boxeo mexicano tras hacer una carrera exitosa ganando múltiples campeonatos mundiales. Además de ser campeón en cuatro divisiones distintas, el Dinamita también consiguió vencer a Manny Pacquiao, uno de los mejores peleadores de la época moderna.

Durante su carrera profesional, Márquez supo enfrentar y derrotar a figuras de renombre, mostrando una resistencia, inteligencia y precisión que caracterizaron su estilo sobre el cuadrilátero. Los múltiples campeonatos obtenidos no solo representan victorias personales, sino también símbolos de orgullo para el boxeo mexicano.

FILE PHOTO: Manny Pacquiao (L) of the Philippines takes a punch from Juan Manuel Marquez of Mexico during their welterweight fight at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada December 8, 2012. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

¿En qué momento decidió retirarse Juan Manuel Márquez?

En una edición del canal Desde El Ring Podcast, Juan Manuel Márquez reveló en qué momento decidió retirarse del boxeo profesional. Según relató el Dinamita, las lesiones que iba sufriendo mientras entrenaba, le dieron una señal que era el momento de dejar los cuadriláteros.

“Yo supe que me tenía que retirar porque yo regresé al gimnasio a querer hacer una pelea del retiro y empecé a entrenar como siempre lo hacía, como siempre lo acostumbraba a hacerlo. Y recuerdo muy bien que de repente me empezó un dolor en la rodilla derecha y fui a ver al doctor. Después, haciendo sparring empezó el dolor en el hombro, hice 6 rounds y me dice Nacho, vas a hacer costal y de repente le tiro un gancho al costal y siento que truena mi brazo y le vuelvo a tirar otro gancho y siento que se me acalambra. Dije, estas son como señas que me tengo que retirar. Y creo que siempre le hacía caso a cositas que siempre pasaban y es por eso que decidí retirarme”, comentó Márquez.

Cabe recordar que la última pelea del oriundo de Iztapalapa fue el 17 de mayo de 2014 cuando se enfrentó a Mike Alvarado en una pelea que fue una pelea eliminatoria de la categoría welter versión Organización Mundial de Boxeo (OMB). Con 40 años de edad, el Dinamita se impuso de manera contundente por decisión unánime con tarjetas 109-118, 117-109 y 117-109.

“El Dinamita” logró ser campeón mundial en cuatro divisiones diferentes. (Crédito: Desde El Ring Podcast)

El legado de Juan Manuel Márquez

El impacto de Juan Manuel Márquez Méndez trasciende las fronteras afuera del ring, posicionándose como una referencia al analizar las grandes historias del boxeo mexicano. Con una carrera marcada por la determinación, la técnica refinada y la valentía, Dinamita se consolidó como una figura cuya influencia perdura entre aficionados y expertos del deporte.

Reconocido por su entrega, disciplina y sobre todo perseverancia, Juan Manual no solo brilló en combates memorables. A lo largo de su trayectoria, demostró que la preparación rigurosa pueden llevar a lo más alto, sirviendo de inspiración para futuras generaciones.