Héctor Herrera revela más detalles de su divorcio con Shantal Mayo: “Yo fui el que cometió el error”

Shantal Mayo y Héctor Herrera procrearon dos hijos tras su romance. (Instagram / @shanmayo)

El jugador de los Diablos Rojos del Toluca, Héctor Herrera rompió el silencio respecto a su divorcio, mismo que fue anunciado por su expareja Shantal Mayo hace una semanas, siendo el futbolista quien asumió la culpa de la ruptura, además aclarar los rumores respecto a una infidelidad.

“HH” habló al respecto del tema que ha rodeado su vida en las últimas semanas, sobre todo por la polémica que envuelve el mismo, tras la confirmación por parte de su exesposa de su divorcio, iniciando distintas teorías al respecto,

“Ha recibido muchos comentarios negativos y eso me parece injusto. Ella es la menos culpable de nuestra ruptura, del término de nuestro matrimonio. A mí no me gusta, me duele lo que está pasado. El que cometió el error fui yo”, agregó el futbolista mexicano en una entrevista con Adela Micha.

El mediocampista no quiso profundizar al respecto de lo ocurrido, sin embargo, dejó en claro que todo ocurrió por su culpa, por lo que ahora se encuentra pagando las consecuencias de esto.

(IG: @h.herrera16)

“Yo cometí un error que prefiero no entrar en detalles porque tengo dos hijos y van a ver la conversación. Soy consciente de lo que hice y asumo mi responsabilidad, estoy pagando las consecuencias, pero estoy tranquilo. Me hubiese encantado seguir, nunca me quise separar”, sentenció Héctor Herrera.

Fue durante el mes de febrero cuando Shantal Mayo dio a conocer su separación de futbolista mediante un comunicado compartido en redes sociales, en donde precisó que fue una decisión de “mutuo acuerdo”, además de considerar que lo mejor era seguir por caminos separados, luego de 15 años de matrimonio.

Ante esto, surgieron distintos señalamiento en contra de la expareja del futbolista, dado que se le vinculaba con el defensa del América, Igor Lichnovsky, por lo que se rumoró una presunta infidelidad, algo que llevo a que tuviera que salir a desmentir esta situación.

Shantal Mayo agregó que fue más de un año el que le tomó hace pública su separación, por lo que cualquier señalamiento se encontraba infundado.

“A Héctor y a mí nos llevó más de un año hacer nuestra separación pública. Las especulaciones que aseguran las causas de nuestra decisión son infundadas, distorsionadas y en concreto, una mentira”, sentenció la expareja de “HH”. El jugador dejó recientemente los lujos en el extranjero para regresar a México, como refuerzo de Toluca.