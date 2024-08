Mariana Echeverría se retracta y niega que “los árbitros” estén a favor del América

Mariana Echeverría reveló secretos del club América durante su participación en La Casa de los Famosos (Vix // IG: @oscarfcofabela1)

Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada del programa La Casa de los Famosos México 2024, el domingo 18 de agosto salió del programa tras ser nominada por el público. Su participación en el reality show desató una serie de comentarios y críticas en contra de la conductora de televisión, en especial por la supuesta actitud que tomó en contra de algunos participantes.

Pero, lo que más indignó a los televidentes fue la supuesta postura que dio sobre el club América. Cabe recordar que Mariana está casada con Óscar Jiménez, quien fue portero suplente de Las Águilas por cinco años. Se viralizaron algunos supuestos calificativos en contra de la afición americanista, comentarios que generaron el descontento de los fans.

Una vez que la comediante salió del concurso y tuvo acceso a sus redes sociales, compartió su postura sobre esas supuestas acusaciones, en la que destacó que según los árbitros de la Liga MX tenían “preferencia” con el equipo de Coapa.

Mariana Echeverría desmiente acusaciones contra el club América

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de Televisa desmintió que ella haya expresado comentarios negativos en contra del club América. Aunque no argumentó más sobre la situación, sí dejó en claro que todo era falso.

A través de redes sociales subió una captura de pantalla con diferentes notas sobre esas acusaciones, entre ellas las que escribió Infobae México, y con un texto señaló que todo era falso. Estas fueron sus palabras:

“Mentira Total!!”

Mariana Echeverría desmiente acusaciones contra el club América (IG/ @marianaecheve)

¿Qué dijo Mariana Echeverría del club América en “La Casa de los Famosos México”?

Según con la ex integrante del programa Me Caigo de Risa, en el arbitraje de la liga mexicana, las Águilas siempre tienen “permisividad”, aunque no precisó a qué se refirió con esa descripción, la conductora ventiló que esa información la supo debido a la estancia de su esposo en América.

A lo largo de cinco años, Óscar Jiménez fue el portero suplente del equipo, por lo que el futbolista se dio cuenta de algunas irregularidades y se las habría confesado a su esposa Mariana. Pero, ahora que ella está dentro de La casa de los Famosos se animó a revelarlos.

Lo que explicó Mariana Echeverría fue que a los futbolistas del América “les regalan todo” e incluyó algunas preferencias arbitrales en sus partidos.

Óscar Jiménez le habría revelado secretos del club América a su esposa Mariana Echeverría (Foto: Twitter/ @OscarFcoFabela1)

“Óscar me dijo que le regalan todo, y los árbitros están a su favor siempre”, afirmó.

Esas fueron las palabras de la también comediante, confesión que de inmediato generó enojo y desaprobación entre los televidentes.

Y es que, anteriormente, calificó de “nefasta” a la afición del club América, ya que reprochó que el público americanista no valoró el trabajo de Óscar Jiménez. A pesar de que la conductora ha declarado su amor al club América, no desaprovechó la oportunidad de tachar al público azulcrema.

“La afición del América es nefasta y corriente. Óscar les entregó muchos campeonatos y por un error lo empezaron a abuchear”.

Fanáticos de “La Casa de Los Famosos” convocan a manifestación contra Mariana Echeverría

Convocan reunión en el Ángel de la Independencia para celebrar la salida de Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos (Fotos: RS)

Los seguidores de La Casa de los Famosos México 2024 esperan ansiosamente la Gala de Eliminación de este domingo 18 de agosto. Mariana Echeverría, una de las nominadas para abandonar la competencia, ha generado gran revuelo en las redes sociales, donde se dice que es la participante con menor apoyo del público.

El panorama no luce favorable para Mariana. Desde el miércoles pasado, cuando fueron anunciados los nominados de la semana, la mayoría de los seguidores de La Casa de los Famosos México 2024 han expresado su deseo de verla fuera del programa.

Shanik Berman, Luis Potro Caballero, y Paola Durante acompañan a Mariana en la lista de posibles expulsados, mientras que Araceli “Gomita” Ordaz se ha salvado de la eliminación.

Existe una alta probabilidad de que Mariana sea eliminada, argumento que refuerzan los llamados de muchos usuarios en redes sociales para celebrar su salida del programa en el Ángel de la Independencia de la CDMX.

“Vamos todos al Ángel, con mango en mano, para celebrar que esta víbora por fin estará expulsada”, son algunos de los comentarios que han surgido en redes sociales.