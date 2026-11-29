La bebida puede prepararse tanto con agua como con leche, dependiendo de la consistencia y sabor deseado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El champurrado forma parte del grupo de atoles mexicanos, bebidas espesas de maíz que acompañan el desayuno y la cena desde tiempos prehispánicos.

A diferencia del atole simple, esta versión incorpora chocolate, lo que la vuelve más densa y aromática.

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Su consistencia espesa y su temperatura elevada la convierten en una bebida ideal para las mañanas y noches frías, con un tiempo de preparación de aproximadamente 30 minutos.

Se sirve tradicionalmente en jarritos o tazas de barro, y suele acompañar tamales u otros antojitos calientes.

Esta preparación no requiere técnicas complejas, pero sí atención constante durante la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de champurrado

El champurrado es un atole espeso elaborado con masa de maíz, piloncillo, canela y chocolate de mesa.

Su técnica principal consiste en disolver la masa en agua o leche fría para evitar grumos, e incorporarla después a fuego bajo hasta lograr una consistencia cremosa.

El chocolate de mesa utilizado en el champurrado suele estar elaborado con cacao, azúcar y canela molida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en el movimiento constante durante la cocción. Esto evita que la masa se pegue al fondo de la olla y garantiza una textura uniforme.

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Tiempo de preparación

El tiempo total es de 30 minutos aproximadamente.

Preparación: 10 minutos (disolver la masa y medir ingredientes).

Cocción: 20 minutos (hervir el agua con piloncillo y canela, luego espesar con la masa y el chocolate).

El piloncillo, elaborado a partir de jugo de caña de azúcar sin refinar, es el endulzante tradicional en esta receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 5 tazas de agua

2. 1 taza de leche entera

3. 1 taza de masa de maíz fresca (o 3/4 de taza de masa harina nixtamalizada disuelta en agua)

4. 1 tableta de chocolate de mesa (90 gramos aproximadamente)

5. 1 cono de piloncillo (100 gramos aproximadamente)

6. 2 rajas de canela

7. 1 pizca de sal

La masa de maíz nixtamalizado es el ingrediente que aporta la consistencia espesa característica de esta bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer champurrado, paso a paso

1. Coloca 4 tazas de agua en una olla grande junto con las ramas de canela y el piloncillo.

2. Calienta a fuego medio hasta que el piloncillo se disuelva por completo. Este paso toma entre 10 y 15 minutos.

3. Deja que la mezcla hierva de forma suave unos minutos para que la canela libere su aroma. Retira las rajas de canela.

4. En un recipiente aparte, disuelve la masa de maíz con la taza de agua restante y la leche. Bate bien hasta que no queden grumos; cuela la mezcla si lo consideras necesario.

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5. Con el agua de canela y piloncillo aún caliente, baja el fuego a media-baja intensidad. Vierte la masa colada en forma de hilo mientras remueves sin parar con un batidor de globo o una cuchara de madera.

6. Añade el chocolate de mesa en trozos y la pizca de sal. Continúa moviendo hasta que el chocolate se derrita por completo.

7. Cocina a fuego bajo entre 15 y 20 minutos, sin dejar de remover. No abandones la olla durante esta fase: es el momento en que la masa se pega con más facilidad.

8. Cuando la bebida tenga una consistencia espesa y cremosa, retira del fuego.

9. Sirve caliente, de preferencia en tazas de barro.

La cocción requiere fuego bajo y movimiento constante para lograr el espesor adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Proteínas: 4 gramos

Carbohidratos: 38 gramos

Grasas: 6 gramos

Azúcares: 25 gramos

Fibra : 1 gramo

Disolver la canela y el piloncillo en agua caliente permite liberar su aroma antes de añadir los demás ingredientes.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El champurrado se conserva en refrigeración hasta por 3 días dentro de un recipiente cerrado.

El punto de cocción ideal se alcanza cuando la bebida adquiere una consistencia espesa y uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para recalentarlo, hazlo a fuego bajo y remueve con frecuencia, ya que la masa tiende a asentarse en el fondo.

¿Con qué se puede acompañar esta receta?

El champurrado combina bien con opciones ligeras que equilibran su dulzor natural.

Prueba servirlo junto a fruta fresca como plátano o manzana en rebanadas.

El champurrado aporta energía principalmente a través de los carbohidratos del maíz y el azúcar del piloncillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También funciona bien con un puñado de nueces o almendras naturales, que aportan proteína y grasas saludables.

Una rebanada de pan integral tostado es otra alternativa sencilla y nutritiva.

Tradicionalmente el champurrado se acompaña también de tamales o un pan dulce.