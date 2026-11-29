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El líder del ENLZ, el subcomandante Marcos, en una foto de 2001 (Reuters)

Mientras mil 551 integrantes del Ejército de Liberación Zapatistas (EZLN) avanzan hacia la Ciudad de México para reunirse con familiares de personas desaparecidas, el subcomandante Moisés, vocero del movimiento anunció que el capitán Marcos no viajará y se quedará en Chiapas para proteger a las comunidades ante el aumento de ataques de violencia e intimidación.

“El compañero capitán ahí quedó para cualquier cosa, lo que quiera hacer el mal gobierno. Y ahí vamos también ahí”, explicó el subcomandante a medios de comunicación; también advirtió que el EZLN tomará acciones de mayor envergadura si el gobierno federal, estatal y muncipal no intervienen para detener el despojo de tierras y las agresiones que padecen las comunidades zapatistas por la construcción de la carretera Palenque-San Cristóbal.

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Desde hace semanas, los zapatistas a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) han denunciado la escala de ataques hacia la comunidad, las cuales han ido en aumento desde el anunció de la realización de “La Gira por la Vida”, que incluye reuniones con buscadores y familiares de personas desaparecidas en entidades como Querétaro, Jalisco, Veracruz y Puebla.

Exigen detener la construcción San Cristóbal Palenque y respeto a tierras recuperadas

Exigen detener la construcción San Cristóbal Palenque y respeto a tierras recuperadas

El Congreso Nacional Indígena (CNI) exige cancelar la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque, llamada Ruta de las Culturas Mayas por las autoridades. El organismo sostiene que la obra avanza sin el consentimiento de comunidades originarias y sin consultas indígenas obligatorias.

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En un pronunciamiento difundido el 21 de noviembre, el CNI denuncia afectaciones a la selva, montes, milpas, manantiales y territorios comunitarios en municipios como Palenque, Salto de Agua, Chilón y Ocosingo.

Una persona sostiene una pancarta de apoyo al avance de los integrantes del EZLN hacia Ciudad de México para su encuentro con familiares de personas desaparecidas. (Radio Zapatista)

El organismo afirma que el ramal previsto en los predios Jatem Chibj y Pumiljá, en tierras recuperadas desde 1994, afectaría a 19 familias. Nueve de ellas estarían en riesgo de perder sus viviendas.

El Fraybra ha documentado que, entre el 25 y el 28 de noviembre, ocurrieron nuevas agresiones contra bases de apoyo zapatistas en Linda Vista, Predio Valencia, Poblado Belén y Ejido La Culebra. Según el organismo, en Linda Vista continúa la apertura de un tramo carretero de 100 metros de largo por 100 metros de ancho en tierras recuperadas. El Frayba demanda a los gobiernos federal, estatal y municipal detener las agresiones, la intimidación y el hostigamiento contra el territorio zapatista. También exige respeto a la autonomía, la libre determinación y las tierras de las comunidades.

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Una persona con un chaleco de la Gira por la Vida participa en el traslado de miembros del EZLN hacia la Ciudad de México para reunirse con colectivos de búsqueda. (Radio Zapatista )

El subcomandante dijo que “si entre hoy y mañana están retiradas todas las máquinas de tierras recuperadas, y que quiten el alambrado de la clínica, en Culebra (...) este, 29, vamos a esperar el 30 y hasta el 1 de diciembre. De ahí, ahí va lo que quiere, pues es lo que quiere eso” y denunció ante la prensa que la clínica, (la única clínica que hay ahí) funcionarios de Morena lo alambraron para evitar el paso a promotoras de salud, “hasta ahorita nosotros no hemos dicho nada porque queremos hablar con ellos, pero no, lo que quieren es hacerse dueños, nosotros decimos común”.

Colectan firmas para detener ataques contra comunidad zapatista

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas lanzó una Acción Urgente para reunir firmas contra la invasión, el acoso y el hostigamiento en tierras recuperadas del EZLN.

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El Centro de Derechos Humanos Frayba difunde una campaña de firmas para denunciar el acoso en territorios zapatistas vinculado a la autopista San Cristóbal-Palenque en Chiapas. (@CdhFrayba)

La organización señala que la escalada de violencia estaría vinculada con el proyecto de la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque. La campaña solicita respaldo para exigir el cese de las agresiones y garantizar la seguridad de las comunidades zapatistas afectadas.