Diez personas fueron detenidas durante el operativo del Ejército contra una célula del Cártel de Los Reyes, el 25 de noviembre de 2026, en los límites de Michoacán y Jalisco. (Crédito: Defensa)

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William Fernando Álvarez, alias “El Maníaco”, uno de los mandos del Cártel de Los Reyes, habría sido abatido tres días después del enfrentamiento entre integrantes de esa organización criminal y fuerzas federales en Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

De acuerdo con Milenio y Quadratín, su cuerpo fue localizado la tarde del sábado 28 de noviembre en un camino rural que conecta San José Apupátaro y Los Tazumbos, en los límites entre Michoacán y Jalisco, junto con el de otro hombre cuya identidad no ha sido establecida.

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El hallazgo se produjo después del operativo del 25 de noviembre, en el que militares se enfrentaron con una célula del grupo criminal que presuntamente encabezaba Álvarez. La incursión dejó siete presuntos integrantes de la organización muertos y 10 detenidos, además del aseguramiento de armas, municiones y vehículos.

La pérdida de otro mando ocurre mientras Los Reyes mantienen actividad en el suroeste de Michoacán y en puntos de la zona limítrofe con Jalisco, donde las autoridades han documentado movimientos de células armadas, aunque los operativos no acreditan por sí mismos un control territorial permanente en municipios jaliscienses.

El operativo que tenía como objetivo a “El Maníaco”

El enfrentamiento del 25 de noviembre ocurrió durante reconocimientos militares en una brecha entre Peribán de Ramos, Michoacán, y la localidad Doctor Villa Gómez, en Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron agredidos por integrantes de una célula criminal y respondieron al ataque.

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William Fernando Álvarez figuraba entre los nuevos mandos de Los Reyes, organización criminal surgida de antiguos grupos de autodefensa en Michoacán. (X: @JoseC65347)

El saldo fue de siete presuntos delincuentes abatidos y 10 detenidos. Entre el armamento asegurado figuraban un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora Minimi, otras 33 armas de fuego, cargadores, cartuchos y una granada, además de cuatro vehículos.

La intervención formó parte de las acciones desplegadas en la región bajo el Plan Michoacán. Los reportes del operativo identificaron a Fernando “N”, alias “El Maníaco”, como el responsable de la célula que enfrentó a los militares, pero inicialmente no se confirmó si se encontraba entre los muertos o detenidos.

Tres días después, el hallazgo de dos cuerpos baleados en el camino entre San José Apupátaro y Los Tazumbos volvió a colocar a William Fernando Álvarez en el centro de los reportes sobre la organización. La información sobre su muerte fue atribuida a fuentes de seguridad, mientras que el segundo hombre localizado junto a él no había sido identificado.

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Los municipios donde Defensa ubica la presencia del grupo

El Cártel de Los Reyes mantiene operaciones en el suroeste de Michoacán, principalmente en municipios como Los Reyes de Salgado, Peribán, Tocumbo, Cotija de la Paz, Tingüindín y Buenavista Tomatlán.

Las actividades atribuidas a sus integrantes incluyen tráfico de drogas, homicidios, secuestros, robo de vehículos y extorsiones contra productores, empacadores y transportistas de aguacate y limón. Estas prácticas han colocado a la organización entre los grupos que disputan las economías agrícolas de la región.

El despliegue militar en Jilotlán de los Dolores mostró la capacidad de una célula armada para operar en la franja que conecta ambas entidades. Sin embargo, los enfrentamientos y la presencia de integrantes del grupo en localidades cercanas a la frontera estatal no son suficientes para afirmar que Los Reyes hayan consolidado el control de territorio en Jalisco.

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La zona forma parte de un corredor donde diferentes organizaciones criminales buscan mantener rutas de movilidad, actividades económicas ilícitas y posiciones frente a sus rivales.

Los golpes que fracturaron su cadena de mando

La estructura de Los Reyes había sufrido la pérdida de otros dirigentes durante los últimos meses. El 1 de agosto de 2026, Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “La Quiringua”, identificado como uno de sus principales jefes, fue detenido por fuerzas federales.

Después de su captura, Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como “El Wicho” o “R5”, tomó relevancia en la organización. Barragán Chávez murió el 30 de agosto durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Tocumbo, Michoacán.

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R5 fue señalado por autoridades federales como uno de los coordinadores de las extorsiones contra productores de aguacate, una de las actividades atribuidas al grupo en la región.

En el enfrentamiento de noviembre también fue identificado Raúl Fernández Magallán, alias “El Ñengo”, señalado como lugarteniente de Los Reyes, hermano de La Quiringua y tío de Manuel Fernández Mendoza.

La presunta muerte de “El Maníaco” se suma a estas detenciones y bajas, en una etapa en la que la organización ha perdido a varios de los hombres que ocupaban posiciones de mando y operación.

A la izquierda, Alfonso Fernández Magallón, "Poncho la Quiringua", detenido el 1 de agosto de 2026 en Michoacán. A la derecha, Luis Enrique Barragán Chávez, "R5" o "El Güicho", abatido el 30 de agosto de 2026 en el mismo estado. Crédito: Especial

La Venada y los movimientos dentro de la organización

Tras la captura de La Quiringua y la muerte de R5, reportes extraoficiales ubicaron a Jesús Ochoa Chávez, alias “La Venada”, como posible cabeza de Los Reyes.

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En un organigrama difundido en septiembre de 2026, William Fernando Álvarez aparecía vinculado a la estructura de seguridad de la organización, lo que lo colocaba entre los mandos con capacidad operativa dentro del grupo.

No existe, sin embargo, una confirmación pública de que Álvarez hubiera asumido el liderazgo general de Los Reyes o de que La Venada haya consolidado una sucesión definitiva. Los movimientos dentro de la estructura criminal se producen en medio de detenciones, enfrentamientos y la presión de fuerzas federales en la región.

La pérdida de operadores y responsables de seguridad puede alterar la distribución de funciones, pero no necesariamente implica el desmantelamiento de la organización ni la desaparición de sus células.

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De las autodefensas a la alianza contra el CJNG

Los Reyes surgieron de grupos de autodefensa que se organizaron en Michoacán durante la primera mitad de la década de 2010 para combatir a Los Caballeros Templarios. En ese periodo, algunas de estas estructuras recibieron apoyo y armamento de grupos criminales que buscaban debilitar a sus rivales.

Después de la expulsión de Los Caballeros Templarios de distintas zonas, algunas células se separaron de sus antiguos aliados y comenzaron a operar como organizaciones criminales independientes. Los Reyes se consolidaron dentro de esa fragmentación y posteriormente se vincularon con Cárteles Unidos, una alianza de grupos regionales que buscó contener la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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En esa red de alianzas también han sido mencionados grupos como el Cártel de Tepalcatepec y Los Blancos de Troya, cuyas disputas y acuerdos han cambiado con el paso de los años.

La confrontación con el CJNG ha dejado episodios de violencia en la región. En mayo de 2025, la explosión de una narcomina en una brecha de Los Reyes provocó la muerte de seis militares. Semanas después, un operativo derivado de las investigaciones llevó a la detención de 17 presuntos integrantes de una célula criminal, entre ellos 12 colombianos.

Jilotlán abre una nueva interrogante sobre su alcance territorial

El enfrentamiento del 25 de noviembre y el posterior presunto hallazgo de “El Maníaco” evidencian la actividad de células armadas de Los Reyes en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco, un punto estratégico para la movilidad de sus integrantes y las disputas con otras organizaciones.

La incursión militar en Jilotlán de los Dolores dejó en evidencia que el grupo mantiene capacidad de desplazamiento y confrontación en esa franja, aunque no permite establecer por sí sola que haya extendido o consolidado su dominio territorial en Jalisco.