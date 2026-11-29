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La subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Cristina Planter Riebeling, realizó una visita de trabajo a Ottawa y Toronto los días 26 y 27 de noviembre para impulsar el diálogo político entre México y Canadá y dar seguimiento a la implementación del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, informó la cancillería mediante el comunicado 250/2026.

La gira se enmarca en la reunión anual de la Asociación Estratégica Integral México-Canadá y busca concretar los acuerdos derivados del encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro Mark Carney, realizado durante la cumbre APEC 2026.

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Reunión anual en Ottawa: nuevas prioridades para la relación bilateral

La presidenta mexicana sostuvo reuniones con Xi Jinping y Mark Carney en el foro asiático, mientras busca diversificar alianzas sin comprometer las negociaciones comerciales con Washington, su principal socio económico

En la capital canadiense, Planter copresidió la sesión de apertura de la reunión anual junto con el viceministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Arun Thangaraj.

Según la SRE, ambos funcionarios destacaron la importancia del mecanismo bilateral para:

Fortalecer la cooperación institucional entre ambos gobiernos.

Definir nuevas prioridades para estrechar la relación.

Durante la sesión se hizo un llamado a los Grupos de Trabajo participantes para que concentren sus actividades en los cuatro pilares del Plan de Acción 2025-2028, con el objetivo de ofrecer resultados tangibles a las sociedades de ambos países.

Los cuatro pilares del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028

La presidenta sostiene que Washington decidió sentarse por país y que Ottawa mantiene su propia ruta tras diferencias con la administración estadounidense, mientras el equipo mexicano mantiene comunicación directa con el gobierno de EU

El documento que guía la relación bilateral se organiza en cuatro ejes:

Prosperidad.

Movilidad, inclusión y bienestar.

Seguridad.

Medio ambiente y sustentabilidad.

De acuerdo con la cancillería, el propósito de enfocar el trabajo en estos pilares es que la cooperación se traduzca en beneficios concretos y verificables para la población de México y de Canadá.

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Agenda con autoridades canadienses y legisladores

Como parte de su estancia en Ottawa, la subsecretaria sostuvo reuniones con funcionarios del gobierno canadiense y con integrantes del Parlamento, con el fin de impulsar la interlocución política entre ambos países. Entre sus interlocutores estuvieron:

El viceministro de Asuntos Exteriores, Arun Thangaraj .

La viceministra de Seguridad Pública, Tricia Geddes .

La secretaria parlamentaria del primer ministro, Rachel Bendayan .

El secretario parlamentario de la ministra de Asuntos Exteriores, Rob Oliphant .

Integrantes del Parlamento canadiense.

La presencia de la viceministra de Seguridad Pública en la agenda se relaciona con uno de los cuatro pilares del plan, el de seguridad.

Comercio, inversión, tecnología y academia

Más allá de la agenda gubernamental, Planter se reunió con integrantes de la Cámara de Comercio de Canadá y con representantes del sector académico, de investigación e innovación.

El objetivo, indicó la SRE, fue impulsar:

El comercio y la inversión bilaterales.

La cooperación tecnológica .

El intercambio de estudiantes entre ambos países.

Toronto: vínculos económicos y académicos

La segunda parte de la visita tuvo lugar en Toronto, donde la subsecretaria se reunió con integrantes del Consejo Canadiense para las Américas y con representantes de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto.

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Los encuentros tuvieron como propósito profundizar los vínculos económicos y académicos entre México y Canadá, de acuerdo con el comunicado.

Encuentro con mujeres emprendedoras en el Consulado de México

La subsecretaria Cristina Planter Riebeling encabezó encuentros los días 26 y 27 de noviembre para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados por Claudia Sheinbaum y Mark Carney en APEC 2026. (SRE)

La gira concluyó en el Consulado General de México en Toronto, donde Planter se reunió con un grupo de mujeres emprendedoras.

En ese encuentro, la funcionaria reconoció sus contribuciones al fortalecimiento de los vínculos entre ambas sociedades y al dinamismo de la comunidad mexicana en Canadá, según informó la SRE.

El compromiso del Gobierno de México

Con esta visita, el Gobierno de México refrendó su compromiso de fortalecer la relación estratégica con Canadá y de consolidar una América del Norte más competitiva, resiliente y próspera, “en beneficio de nuestros pueblos”, conforme al comunicado.

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Lo que hay que saber

Quién: la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling, por parte de México; el viceministro Arun Thangaraj, por parte de Canadá.

Dónde y cuándo: Ottawa y Toronto, los días 26 y 27 de noviembre de 2026.

Para qué: dar seguimiento a los acuerdos entre Sheinbaum y Carney en APEC 2026 y a la implementación del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028.

Con quién se reunió: autoridades canadienses, legisladores, empresarios, académicos y mujeres emprendedoras mexicanas en Toronto.

Fuente: Comunicado No. 250/2026 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicado el 28 de noviembre de 2026.