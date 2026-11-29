Durante el año, los Programas del Bienestar abrieron nuevas convocatorias para sumar a más personas a las políticas sociales, y se prevé que diciembre mantenga esa dinámica. (Gobierno de México)

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Durante el año, los Programas del Bienestar abrieron nuevas convocatorias para sumar a más personas a las políticas sociales, y se prevé que diciembre mantenga esa dinámica.

Las iniciativas constan de becas para estudiantes, pensiones para adultos mayores, capacitaciones laborales, entre otras más.

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El programa Mujeres con Bienestar está disponible en los 125 municipios del Edomex (Secretaría del Bienestar Edomex)

¿Qué Programas del Bienestar abren registro en diciembre?

El Estado de México prevé registros durante diciembre para nuevas modalidades de becas estatales, mientras que no hay una convocatoria federal confirmada para ese mes en los principales Programas del Bienestar.

La diferencia responde a que los apoyos federales y los programas administrados por las entidades tienen calendarios propios. Por ese motivo, una apertura de registros estatal no implica que exista una convocatoria nacional del Gobierno federal.

En el Estado de México se contemplan tres becas con distintos niveles educativos y montos: la Beca Sor Juana Inés de la Cruz para primaria y secundaria, con un apoyo de $9,000; la Beca Matilde Zúñiga Valdés para media superior, también de $9,000; y la Beca Andrés Molina Enríquez para educación superior, de $10,000.

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Listo pago del 5 bimestre del programa Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

Becas Bienestar entregan los apoyos en diciembre

Por otra parte, el segundo pago del ciclo 2026-2027 para las Becas Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro está previsto para diciembre, aunque el calendario oficial de dispersión todavía no había sido publicado.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y su titular, Julio León, serán responsables de informar cualquier novedad oficial. Debido a que todavía no hay confirmación, se recomienda consultar solo sus canales oficiales para acceder a datos verificados.

Una joven sonriente muestra un sobre del programa Becas Bienestar del Gobierno de México, acompañada por el logo de un birrete dorado y un escudo con figura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendarios TENTATIVOS (NO OFICIAL)

Beca Rita Cetina

Lunes 7 de diciembre : apellidos con iniciales A, B .

Martes 8 de diciembre: apellidos con iniciales C .

Miércoles 9 de diciembre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 10 de diciembre : apellidos con iniciales G .

Viernes 11 de diciembre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 14 de diciembre : apellidos con iniciales M .

Martes 15 de diciembre : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 16 de diciembre : apellidos con iniciales R .

Jueves 17 de diciembre : apellidos con iniciales S .

Viernes 18 de diciembre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Beca Benito Juárez

Lunes 21 de diciembre : apellidos con iniciales A, B.

Martes 22 de diciembre : apellidos con iniciales C.

Miércoles 23 de diciembre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 24 de diciembre : apellidos con iniciales G.

Viernes 25 de diciembre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 28 de diciembre : apellidos con iniciales M.

Martes 29 de diciembre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 30 de diciembre : apellidos con iniciales R.

Jueves 31 de diciembre : apellidos con iniciales S.

Viernes 1 de enero de 2026: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Las personas adultas mayores con apellidos que inician con las letras D, E y F reciben mañana lunes 9 de noviembre el depósito de 6,400 pesos de la Pensión para el Bienestar (Gobierno de México)

Pagos de las Pensiones y registro a Jóvenes Construyendo el Futuro se reanudan en 2027

Por otra parte, los pagos de las Pensiones para el Bienestar concluyeron el viernes 27 de noviembre, con la dispersión correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026. Por ello, las personas adultas mayores, beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar y derechohabientes con discapacidad no tendrán un depósito adicional durante diciembre. El siguiente pago corresponde al bimestre enero-febrero de 2027, aunque la Secretaría de Bienestar todavía debe publicar las fechas y el calendario oficial por letra del apellido.

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Durante todo el año, Los Programas del Bienestar seguirán ampliando su cobertura con nuevos periodos de registros y en octubre no será la excepción (Gobierno de México)

En cuanto el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, prevé reabrir el registro para nuevos aprendices en enero de 2027, luego de que las incorporaciones permanecieron suspendidas durante los últimos meses de 2026. Las y los interesados deberán mantenerse atentos a los canales de la STPS y a la plataforma oficial del programa, ya que todavía no se confirma el día exacto de apertura ni el número de espacios disponibles para la nueva etapa de vinculaciones.