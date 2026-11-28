Hay bebidas que recuerdan a una tarde tranquila y a una mesa compartida. Este chocolate caliente con cajeta y nuez combina el sabor profundo del cacao con notas de caramelo y una textura crocante que lo vuelve especial desde el primer sorbo.
La cajeta, elaborada tradicionalmente con leche de cabra, aporta una identidad muy mexicana a esta bebida. Es una opción ideal para desayunos, meriendas, posadas y reuniones familiares durante los meses más frescos del año.
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Receta de Chocolate caliente con cajeta y nuez
Se trata de una bebida caliente, cremosa y ligeramente espesa, preparada con leche, chocolate de mesa, cajeta, vainilla y canela. Se sirve con nuez picada por encima para sumar contraste de textura y sabor.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 15 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 500 ml de leche entera.
- 60 gr de chocolate de mesa mexicano o chocolate semiamargo.
- 40 gr de cajeta.
- 30 gr de nuez, picada.
- ½ cucharadita de esencia de vainilla.
- ½ cucharadita de canela molida.
- 1 pizca de sal.
- Opcional: 50 ml de crema para batir para decorar.
Cómo hacer Chocolate caliente con cajeta y nuez, paso a paso
- Picar el chocolate en trozos pequeños para facilitar que se derrita.
- Colocar la leche en una cacerola y calentar a fuego bajo durante 3 minutos.
- Agregar el chocolate, la cajeta, la vainilla, la canela y la pizca de sal.
- Mezclar con un batidor de mano hasta integrar todos los ingredientes.
- Mantener el fuego bajo y evitar que la leche hierva, porque puede cambiar la textura de la bebida.
- Continuar batiendo durante 5 a 7 minutos, hasta obtener una preparación cremosa y uniforme.
- Probar y ajustar el dulzor con un poco más de cajeta si fuera necesario.
- Tostar la nuez en una sartén seca durante 2 minutos, a fuego bajo. Este paso es opcional, pero intensifica su aroma.
- Servir el chocolate caliente en 2 tazas.
- Agregar la nuez justo antes de servir para conservar su textura crujiente.
- Decorar con crema batida, nuez adicional o un poco de cajeta en forma de hilo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones de aproximadamente 250 ml cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Estimación por porción, sin crema batida adicional:
- Calorías: 340 kcal
- Grasas: 17 g
- Carbohidratos: 42 g
- Proteínas: 10 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
- En la heladera: hasta 48 horas, dentro de un recipiente con tapa.
- Para recalentar: hacerlo a fuego bajo y mezclar de forma constante.
- No se recomienda hervir la preparación al recalentarla.
- A temperatura ambiente: no conservar durante más de 2 horas.
- La nuez debe agregarse al momento de servir para evitar que pierda su textura.
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