El cantante Cristian Castro realiza pasos de baile sobre un escenario durante una presentación musical en vivo. - (Instagram)

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Cristian Castro volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales y es que el cantante sorprendió durante una presentación en Los Ángeles al ponerse a bailar al ritmo de Los Tucanes de Tijuana, en un momento que provocó risas, aplausos y comentarios de sus seguidores.

El intérprete de Azul aprovechó la música de Ritmo navideño para mostrar una faceta más desenfadada frente a sus asistentes. Lo que llamó particularmente la atención fue que no se quedó bailando solo: también animó a los integrantes de su banda y a sus músicos para que se sumaran al momento festivo, convirtiendo el escenario en una improvisada pista de baile.

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El video comenzó a circular entre los internautas y posteriormente fue compartido en la página de Cristian Castro, acompañado de una descripción breve que despertó todavía más comentarios: “Ya está cerca la Nochebuena”. La escena mostró el sentido del humor del cantante y su disposición para incorporar momentos espontáneos a sus presentaciones, una característica que sus admiradores celebraron.

Cristian Castro baila al ritmo de Los Tucanes de Tijuana y contagia a sus músicos

Cristian Castro - (Instagram)

Durante su concierto en Los Ángeles, Cristian Castro dejó por unos instantes las baladas que caracterizan buena parte de su trayectoria para disfrutar de un tema con ambiente decembrino. Al escuchar Ritmo navideño, de Los Tucanes de Tijuana, el cantante comenzó a moverse al compás de la música, mientras los asistentes grababan el momento con sus teléfonos celulares.

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La escena adquirió un toque todavía más divertido cuando el mexicano invitó a sus músicos a participar. Los integrantes de su banda también se dejaron llevar por el ritmo, provocando una reacción entusiasta entre quienes presenciaban el espectáculo. La espontaneidad del momento fue precisamente uno de los aspectos que más llamaron la atención en las publicaciones compartidas posteriormente.

La frase “Ya está cerca la Nochebuena” acompañó la publicación del video en la página del artista y dio un contexto festivo a la escena. Entre las reacciones destacó el comentario: “Me encanta como los músicos igual andan loquiando”. Otros usuarios aprovecharon para enviarle buenos deseos y expresar el cariño que sienten por el cantante, más allá de sus interpretaciones musicales.

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“El verdadero showman de México”: las reacciones al baile de Cristian Castro

(captura de pantalla/Youtube)

La grabación provocó comentarios de seguidores que destacaron la energía y naturalidad del intérprete. Una de las opiniones que sobresalió fue la de una persona que aseguró haber estado presente durante el espectáculo: “Tuve el privilegio de estar allí y presenciar al verdadero ‘show man’ de México. Un gozo escuchar y ver a este gran señor”.

Otros internautas celebraron que Cristian Castro se permitiera disfrutar del escenario sin mantener una imagen estrictamente formal. “Ver el video de Cristian Castro bailando Ritmo navideño, de Los Tucanes de Tijuana, era todo lo que me hacía falta para empezar bien mi día”, escribió otro usuario. También aparecieron mensajes de afecto como “Dios y la vida bendigan siempre a este hombre” y “Te amo Cristian”.

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Las reacciones reflejaron que el momento fue recibido con humor y entusiasmo por una parte de su público. Incluso hubo comentarios que hicieron referencia a la espontaneidad del cantante y a su personalidad fuera de las interpretaciones sentimentales. Así, un baile improvisado terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su reciente presentación.

De Michael Jackson a Los Tucanes de Tijuana: Cristian Castro presume su lado más divertido

Cristian Castro baila en el escenario durante una presentación temática de Halloween - (Instagram)

Este episodio no es el primero en el que Cristian Castro sorprende con sus movimientos durante un concierto. A principios de noviembre, el cantante también llamó la atención al bailar Thriller, el emblemático tema de Michael Jackson, durante una presentación en plena temporada de Halloween.

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En aquella ocasión, el intérprete mexicano realizó pasos inspirados en la conocida coreografía del llamado Rey del Pop, dejando momentáneamente de lado las baladas que lo han acompañado durante su carrera. La canción, publicada en 1982, mantiene su popularidad gracias a su icónico video musical y a una coreografía que continúa presente en celebraciones y espectáculos décadas después.

Con ambos momentos, Cristian Castro ha mostrado una faceta más juguetona sobre el escenario, en la que combina su repertorio musical con referencias populares y momentos inesperados. Primero fue el homenaje bailable a Michael Jackson y ahora el ritmo de Los Tucanes de Tijuana. Dos escenas distintas que han permitido a sus seguidores descubrir al cantante disfrutando, haciendo bromas y compartiendo su entusiasmo con los músicos y el público.

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