Cuervos y Tejanos se verán las caras en un juego clave por alcanzar puestos de comodines en la Conferencia Americana. (Mitch Stringer-Imagn Images)

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Baltimore Ravens y Houston Texans se enfrentan este domingo 29 de noviembre a mediodía (tiempo del centro de México) desde el Reliant Stadium en juego correspondiente a la Semana 12 de la NFL.

Ambos equipos sostienen una lucha intensa en la búsqueda de obtener un lugar como uno de los comodines de la Conferencia Americana rumbo a la postemporada, por lo que este duelo resulta indispensable en sus aspiraciones para el cierre de año.

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Ravens batalla para encontrar consistencia en la posición de QB

Jacoby Brissett no ha podido ganar desde su llegada al equipo. (Mitch Stringer-Imagn Images)

Después de las lesiones de Lamar Jackson y Tyler Huntley, los Baltimore Ravens han batallado para encontrar estabilidad en la posición de quarterback. La crisis comenzó tras el duelo ante los Buffalo Bills, partido en el que Jackson, principal referente de la ofensiva, salió lesionado.

El equipo probó al novato Joe Fagnano , quien sufrió en su debut frente a los Jacksonville Jaguars. Ante la falta de respuestas, la directiva contrató a Jacoby Brissett en la fecha límite de cambios, con la expectativa de contar con un pasador de mayor experiencia.

La apuesta tampoco ha dado los resultados esperados. Brissett no ha conseguido ganar en sus primeros dos partidos como titular, ante Los Angeles Chargers y Carolina Panthers, rivales que en el papel parecían accesibles para Baltimore.

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Las dudas también alcanzan al llamado de jugadas. En las últimas semanas disminuyó la utilización de Derrick Henry, el principal corredor del equipo, una decisión que abre cuestionamientos sobre el plan ofensivo y la distribución de responsabilidades en ataque.

Pese a la situación, los Ravens aún se mantienen en la pelea por un boleto a los playoffs. La competencia por los comodines de la AFC permanece cerrada, aunque la posibilidad de conquistar la AFC Norte luce cada vez más lejana.

Baltimore ocupa el último lugar de la división con marca de 4-7. Está a dos juegos de la zona de clasificación, pero una derrota este día podría dejarlo sin margen de maniobra para el resto de la temporada.

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Texans en ascenso y busca acercarse al Wildcard

Houston busca acercarse a los puestos de Wildcard. (Melina Myers-USA TODAY Sports)

Después de vencer la semana pasada a los Indianapolis Colts, los Houston Texans llegan con una racha favorable. El equipo ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos, luego de haber perdido los primeros cuatro encuentros de la temporada.

La recuperación mantiene a Houston en la pelea por un boleto a los playoffs. Los Texans buscan sostener el nivel en las próximas semanas para competir por uno de los puestos de comodín de la Conferencia Americana.

El reto inmediato será enfrentar a un rival directo en la disputa por la postemporada como lo son los Baltimore Ravens. Una victoria permitiría a los Texans recortar distancia y fortalecer sus opciones en una carrera que se mantiene cerrada.

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Houston se encuentra a dos triunfos de los Cleveland Browns, equipo que por ahora ocupa el último puesto de Wild Card en la AFC. Por ello, el duelo adquiere un valor mayor para las aspiraciones del conjunto texano.

La pelea por el título divisional luce más complicada. Los Jacksonville Jaguars lideran la AFC Sur con marca de 7-3 y cuentan con una ventaja que obliga a los Texans a enfocarse, al menos por ahora, en la ruta del comodín.

Cuándo y dónde ver el juego en México

El encuentro entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans podrá seguirse este domingo 29 de noviembre a mediodía (tiempo del centro de México) en exclusiva a través de DAZN con suscripción a NFL Game Pass.

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