La participación sorpresiva del cantautor yucateco en un festival dominado por el género urbano cierra un ciclo de controversias públicas y abre interrogantes sobre la evolución de las fronteras musicales en México. (Infobae-Itzallana)

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El cantante Aleks Syntek apareció por sorpresa en el Coca-Cola Flow Fest 2026 durante la primera jornada del festival, realizada el sábado 28 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Compartió escenario con Dani Flow en la presentación del DJ y productor Uzielito Mix.

El momento generó conversación en redes sociales por los cuestionamientos que el intérprete de “Duele el amor” ha hecho en distintas ocasiones al reguetón, género que predomina en el cartel del encuentro.

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Así fue la participación de Syntek

El cantautor participó durante la primera jornada, celebrada el sábado 28 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde interpretó “De Groovy” y “Duele el amor”. (Infobae-Itzallana)

De acuerdo con Milenio, Uzielito Mix recibió a distintos exponentes del reguetón mexicano durante su set, y Dani Flow aprovechó su intervención para invitar a Syntek al escenario y presentarlo ante el público como el “Rey del pop mexicano”.

Otros medios, como El Universal y Uniradio, lo describen como invitado de Uzielito Mix, mientras que El Heraldo de México y Excélsior indican que Dani Flow subió al escenario instantes después.

Los reportes coinciden en que el público recibió la participación con aplausos, pese a la lluvia y el frío que marcaron la jornada.

Las canciones que interpretaron

Syntek cantó primero “De Groovy (Noche en la ciudad)”, su reciente acercamiento al género urbano, y después “Duele el amor”, uno de los momentos más celebrados por los asistentes.

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Del cruce en redes a la reconciliación

(Instagram/daniflowmx)

La presencia de ambos en el escenario tiene antecedentes recientes:

Diciembre de 2023: Syntek y Dani Flow protagonizaron un cruce de comentarios en TikTok, según La Opinión, y el reguetonero lo retó a subirse al escenario del Flow Fest.

15 de septiembre de 2026: durante un concierto por las Fiestas Patrias en la alcaldía Benito Juárez, Syntek volvió a cuestionar al reguetón y mencionó a Dani Flow y su canción “Martillazo”, según Tiempo.

Septiembre de 2026: Dani Flow pidió bajar la intensidad de las burlas en redes y afirmó, de acuerdo con Récord, que no todos están preparados para la crítica de internet.

Tras esas críticas: la Universidad del Perreo anunció una beca completa para Syntek, de acuerdo con Excélsior.

9 de octubre de 2026: ambos compartieron escenario en el Foro del Lago, en León, Guanajuato, donde Dani Flow ofreció una disculpa pública, según Milenio.

En esa misma etapa, de acuerdo con Récord, Dani Flow expresó disposición a trabajar con Syntek en una canción, y Uno TV reportó que Syntek también manifestó disposición a hacer las paces con exponentes del reguetón.

Hace un par de semanas, según El Heraldo de México, estrenaron el remix colaborativo “De Groovy”.

Reacciones en redes

La participación se volvió tendencia: algunos usuarios celebraron la colaboración y la apertura del músico a nuevos públicos, mientras que otros recordaron sus críticas previas al reguetón.

Entre los invitados del set de Uzielito Mix, también estuvieron Michael G, Chino el Gorila, Cachirula y Yeri MUA, aunque la aparición de Syntek fue la que más aplausos provocó, según ese medio.

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Quiénes son los protagonistas

Nacido en Mérida, Yucatán, en 1969, Aleks Syntek es cantautor, compositor y productor, según la nota de Excélsior. Desde 2017 ha cuestionado públicamente el reguetón por el contenido sexual de sus letras y su peso en la industria, de acuerdo con Marcrix Noticias.

Dani Flow, conocido como el “Rey del Morbo”, fue exconcursante de La Mansión VIP, según ABC Noticias. Uzielito Mix es descrito por El Universal como uno de los principales impulsores de la nueva ola del reguetón mexicano.

Lo que sigue en el Coca-Cola Flow Fest 2026

El festival se realiza el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco, según Publimetro. Contempla cinco escenarios, con acceso desde las 13:00 horas y actividades hasta las 2:00 horas del día siguiente.

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La primera jornada incluyó entre sus presentaciones estelares a Anuel AA, Grupo Frontera y Tito Double P, mientras que el domingo, según el programa difundido por El Universal, se presentan Noriel, Farruko y Trueno.