Un cartel promocional del festival musical Coca-Cola Flow Fest 2026 reúne a los cantantes Kali Uchis, Mora y Ozuna frente a un fondo gráfico de estilo urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Coca-Cola Flow Fest 2026 llega a su segunda y última jornada este domingo 29 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco. Después de un primer día con una amplia convocatoria, el festival continuará con una cartelera encabezada por Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno, Farruko y Tito El Bambino, entre otros exponentes de la música urbana.

La programación dominical contempla presentaciones en cinco escenarios, con actividades que comienzan desde las 14:45 horas y se prolongan hasta las primeras horas del lunes 30 de noviembre. Por ello, quienes planeen asistir deberán considerar los horarios de sus artistas favoritos, los desplazamientos entre escenarios y las alternativas de transporte disponibles al terminar los conciertos.

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Además de conocer quién canta y a qué hora, conviene tomar precauciones por las condiciones meteorológicas. Ante las bajas temperaturas y las lluvias registradas durante los últimos días, la organización recomendó acudir con ropa abrigadora y calzado impermeable. A esto se suma una medida importante para el regreso: la Línea 9 del Metro extenderá su servicio hasta la 1:30 de la madrugada del lunes.

Flow Fest 2026: horarios y artistas que se presentan HOY domingo 29 de noviembre

Flow Fest horarios domingo 29 de noviembre del 2026 - (Instagram)

La programación de este domingo estará distribuida en cinco escenarios. Los espectáculos más esperados se concentrarán durante la noche, cuando coincidirán varias presentaciones.

Coca-Cola Stage

Ozuna anunció dos conciertos en Colombia en 2026 como parte de su gira internacional 'Una Aventura World Tour' - crédito cortesía Noujau Sound

Este escenario tendrá como protagonistas a Ozuna y Yandel Sinfónico. La programación comienza por la tarde con Plastikboy y continúa con los siguientes artistas:

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Plastikboy: 14:55 a 15:30 horas.

Jezzy: 15:45 a 16:20 horas.

FloyMenor: 16:40 a 17:15 horas.

J Álvarez: 17:40 a 18:25 horas.

Alleh: 18:45 a 19:30 horas.

Tito El Bambino: 19:50 a 20:35 horas.

Justin Quiles x Lenny Tavárez: 21:10 a 22:05 horas.

Yandel Sinfónico: 22:50 a 23:50 horas.

Ozuna: 00:30 a 02:00 horas.

Sprite Stage

Kali Uchis estrena su tercer álbum: Red Moon In Venus @KaliUchis / Twitter

En este espacio se presentarán Kali Uchis, Trueno y Farruko, además de otros exponentes de la escena urbana.

GRTSCH: 14:45 a 15:15 horas.

Natt Calma: 15:30 a 16:05 horas.

Lencho: 16:20 a 17:00 horas.

YSY A: 17:20 a 18:00 horas.

Noriel: 18:20 a 19:05 horas.

Dei V: 19:30 a 20:20 horas.

Farruko: 20:45 a 21:35 horas.

Trueno: 22:20 a 23:20 horas.

Kali Uchis: 00:15 a 01:45 horas.

Coca-Cola Sessions Stage

El cantante mexicano de reguetón El Malilla posa sonriente con una chaqueta de cuero negra y varias cadenas al cuello. (Cortesía)

Este escenario tendrá las presentaciones de Matisse y Eladio Carrión. También aparece un espacio cuyo artista no se alcanza a identificar en el programa proporcionado.

Matisse : 19:30 a 19:56 horas.

El Malilla : 20:35 a 21:00 horas.

Eladio Carrión: 22:05 a 22:35 horas.

Dembow Vickys Stage

Mike Bahía vuelve a Lima con su gira Surf n’ Salsa Tour 2025: fecha, hora y lugar del concierto

La programación reúne a artistas como Mike Bahía, Kybba y Kid Voodoo.

Tuli: 15:00 a 15:30 horas.

Low Clika: 15:45 a 16:15 horas.

Riva: 16:25 a 16:55 horas.

Robot95: 17:10 a 17:50 horas.

A.Chal: 18:10 a 18:55 horas.

Mike Bahía : 19:15 a 19:55 horas.

Martinwhite: 20:15 a 20:55 horas.

Kid Voodoo: 21:15 a 21:55 horas.

Kybba: 22:15 a 22:55 horas.

Omar Camacho: 23:15 a 23:55 horas.

Novato El Flow: 00:20 a 01:00 horas.

Doony Graff: 01:20 a 02:00 horas.

Little Caesars Stage

Este espacio tendrá una programación que comenzará con Bvbba DVBS y continuará con diferentes presentaciones de DJ y proyectos musicales.

Bvbba DVBS: 15:10 horas a 15:55 horas.

Mikeanyway + Tzunami presentan el Pluhh: 16:05 a 16:50 horas.

Jose Alatorre: 17:05 a 17:45 horas.

Dam Dam: 18:00 a 18:50 horas.

Jozzee: 19:05 a 19:50 horas.

Mila: 20:10 a 20:50 horas.

Emi Blue: 21:40 a 21:45 horas.

Jey F, El Gudi y Oviña: 22:05 a 22:50 horas.

DJ Freshly: 23:05 a 00:00 horas.

Pablito Mix: 00:00 a 01:00 horas.

Los horarios posteriores a las 00:00 corresponden a la madrugada del lunes 30 de noviembre.

¿Hasta qué hora pasa el Metro después del Flow Fest 2026?

Flow Fest - (Instagram)

Una de las principales preocupaciones para quienes acudan al festival será el regreso a casa, especialmente porque algunos conciertos terminarán después de la medianoche. Para facilitar los traslados, el Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció una ampliación especial del servicio de la Línea 9 durante el sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

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Los trenes de la llamada Línea café, que conecta Pantitlán con Tacubaya, extenderán su operación hasta la 1:30 de la madrugada del lunes 30 de noviembre. Esta medida busca facilitar la movilidad de los asistentes que salgan del Autódromo Hermanos Rodríguez y necesiten trasladarse hacia otros puntos de la capital.

Las estaciones que pueden utilizarse para llegar a las inmediaciones del festival son:

Ciudad Deportiva: una de las estaciones más cercanas al recinto.

Puebla: alternativa para acceder a la zona del Autódromo.

Velódromo: otra opción de la Línea 9 para los asistentes.

Hay un detalle importante que deben considerar quienes quieran quedarse hasta el último concierto: Ozuna y Doony Graff tienen presentaciones programadas hasta las 2:00 horas, mientras que el Metro dejará de operar a la 1:30. Es decir, el horario extendido no cubre la totalidad del cierre musical. Quienes quieran utilizar este transporte tendrán que salir antes de que termine el festival o contemplar otra alternativa para regresar. La ampliación corresponde únicamente a la Línea 9, no a toda la red del Metro.

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¿Cómo estará el clima en el Flow Fest este domingo?

El cartel completo del festival reúne a artistas de diferentes egéneros y nacionalidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima será uno de los aspectos que deberán tomar en cuenta quienes asistan a la segunda jornada. Después de las lluvias y el descenso de temperatura registrados durante el sábado, para este domingo 29 de noviembre se espera una mejoría gradual en las condiciones del Valle de México, aunque el ambiente frío continuará durante las primeras horas y por la noche.

En la Ciudad de México se esperan temperaturas mínimas de entre 6 y 8 grados Celsius y máximas de 16 a 18 grados. También se prevé cielo nublado durante la mañana, con posibilidad de lluvias aisladas y bancos de niebla. Por la tarde habrá intervalos de nubes y claros, aunque no se descartan precipitaciones ligeras. El viento podría alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

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Esto significa que los asistentes podrían experimentar temperaturas más agradables durante la tarde, pero el frío volverá a sentirse conforme avance la noche. Como los conciertos principales están programados hasta después de la medianoche, será importante no confiarse únicamente en las condiciones que se presenten durante las primeras horas del festival.

Pronóstico para este domingo 29 de noviembre:

Temperatura máxima: entre 16 y 18 grados Celsius.

Temperatura mínima: entre 6 y 8 grados Celsius.

Mañana: frío, cielo nublado y posibilidad de lluvia aislada.

Tarde: ambiente fresco y periodos de nubosidad.

Noche: descenso de temperatura y sensación de frío.

Viento: rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Recomendaciones para asistir al Flow Fest: qué ropa llevar y qué evitar

Flow Fest - (Instagram)

Ante los cambios de temperatura registrados durante los últimos días, la organización del Coca-Cola Flow Fest compartió recomendaciones para que los asistentes puedan disfrutar de las presentaciones sin exponerse innecesariamente al frío o a la lluvia.

Entre las indicaciones se encuentra utilizar ropa térmica o vestirse por capas, de manera que sea posible adaptarse a las variaciones de temperatura durante la jornada. También se recomienda llevar una chamarra y calzado impermeables, especialmente porque los asistentes pasarán varias horas en un espacio abierto y podrían enfrentar condiciones de humedad.

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La organización también aclaró que está permitido ingresar con impermeable, pero no con paraguas. Por ello, quienes tengan previsto permanecer hasta las últimas presentaciones pueden considerar estas recomendaciones antes de salir de casa.

Antes de acudir, toma en cuenta estas recomendaciones:

Utiliza ropa térmica o varias capas de prendas.

Lleva una chamarra abrigadora.

Elige calzado impermeable y cómodo.

Puedes ingresar con impermeable.

No lleves paraguas, pues está prohibido el acceso con este artículo.

Organiza con anticipación tu regreso, especialmente si quieres permanecer hasta el cierre.

Así se vivió el primer día del Flow Fest 2026: artistas y asistencia

Flow Fest - (Instagram)

La primera jornada del Coca-Cola Flow Fest 2026 se realizó el sábado 28 de noviembre y reunió a miles de asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El recinto recibió a seguidores de diferentes exponentes de la música urbana, quienes acudieron para disfrutar de una cartelera que combinó reguetón, trap y otros géneros.

Entre los artistas que participaron durante el primer día estuvieron Anuel AA, Grupo Frontera, Manuel Turizo, Gabito Ballesteros, Tito Double P, Chencho Corleone, Ñengo Flow, Tokischa, El Bogueto, Zion y Kevin Roldán. La variedad musical fue uno de los elementos de la jornada, que también incluyó propuestas de distintos estilos y presentaciones distribuidas en varios escenarios.

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La noche estuvo marcada por las bajas temperaturas y el viento, además de momentos de lluvia. A pesar de estas dificultades, la primera fecha tuvo una importante convocatoria y dejó el escenario preparado para el cierre dominical.