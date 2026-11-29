El piloto mexicano y Cadillac ya se preparan de cara a lo que será la temporada 2027, por lo que estas últimas dos carreras servirán para sentar las bases con miras al siguiente año. (Néstor Hernández / Infobae México)

Sergio “Checo” Pérez ya corre este domingo 29 de noviembre en el Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail. La carrera representa la penúltima fecha de la temporada, antes del cierre programado en Abu Dhabi.

El piloto mexicano busca terminar de forma competitiva una campaña complicada, marcada por el debut de Cadillac en la Fórmula 1. Pérez intentará aprovechar las dos últimas carreras del año para sumar experiencia y sentar bases rumbo a la temporada 2027.