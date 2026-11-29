Sergio “Checo” Pérez ya corre este domingo 29 de noviembre en el Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail. La carrera representa la penúltima fecha de la temporada, antes del cierre programado en Abu Dhabi.
El piloto mexicano busca terminar de forma competitiva una campaña complicada, marcada por el debut de Cadillac en la Fórmula 1. Pérez intentará aprovechar las dos últimas carreras del año para sumar experiencia y sentar bases rumbo a la temporada 2027.
En pocas líneas:
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Fin de semana complicado para Checo Pérez
Sergio Pérez ha batallado para encontrar ritmo durante el fin de semana del Gran Premio de Qatar 2026 y largará desde la posición 22 este domingo 29 de noviembre, a las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.
El piloto mexicano terminó la FP1 en el lugar 21 con un registro de 1:26.686. Pérez superó a su compañero Valtteri Bottas, quien marcó 1:26.909, aunque quedó a 3.469 segundos del mejor tiempo de la sesión, conseguido por Kimi Antonelli.
La segunda práctica representó un retroceso para el mexicano. Checo cerró la sesión en el último lugar con una vuelta de 1:27.511, a 4.434 segundos de Antonelli y a 0.117 de Bottas. Los ajustes realizados por Cadillac no dieron resultado y el propio Pérez reconoció que el equipo había dado “un paso atrás”.
El panorama no cambió en la FP3. Pérez volvió a terminar en la posición 22 con un tiempo de 1:26.906, a 4.506 segundos del líder. Bottas fue 21 con 1:26.257, una diferencia de 0.649 segundos respecto al mexicano.
En la clasificación, Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1 tras registrar 1:25.799. El tiempo lo dejó en el último puesto de la parrilla, a 0.436 segundos de Bottas, quien también quedó fuera en la primera ronda con un crono de 1:25.363.
Cadillac buscará corregir los problemas de balance y rendimiento para la carrera en Lusail, donde Pérez deberá remontar desde el fondo de la parrilla, pues a diferencia de otros fines de semana, ha mostrado un rendimiento inferior al de su coequipero.
Parrilla de salida
A continuación, te presentamos cuál será la parrilla de salida para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Qatar:
- George Russell — Mercedes
- Kimi Antonelli — Mercedes
- Lando Norris — McLaren
- Oscar Piastri — McLaren
- Isack Hadjar — Red Bull
- Max Verstappen — Red Bull
- Charles Leclerc — Ferrari
- Arvid Lindblad — Racing Bulls
- Lewis Hamilton — Ferrari
- Liam Lawson — Racing Bulls
- Oliver Bearman — Haas
- Pierre Gasly — Alpine
- Gabriel Bortoleto — Audi
- Franco Colapinto — Alpine
- Nico Hülkenberg — Audi
- Carlos Sainz — Williams
- Alex Albon — Williams
- Rafael Câmara — Haas
- Fernando Alonso — Aston Martin
- Lance Stroll — Aston Martin
- Valtteri Bottas — Cadillac
- Sergio “Checo” Pérez — Cadillac
Con esto, el piloto mexicano tendrá que largar desde el fondo de la parrilla tras registrar el peor tiempo en la sesión de clasificación, por lo que tendrá que trabajar para remontar posiciones desde el arranque.