El legendario luchador pondrá fin a su carrera profesional el próximo año en la Ciudad de México; la expectativa crece entre sus seguidores por los detalles del evento

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Rey Mysterio eligió México para despedirse de los cuadriláteros después de casi cuatro décadas de trayectoria en la lucha libre profesional. El integrante del Salón de la Fama de WWE confirmó que su última lucha será el próximo 12 de junio de 2027, en la Ciudad de México, con el Estadio Banorte —antes conocido como Estadio Azteca— como escenario de su adiós.

El anuncio sorprendió a los aficionados durante la transmisión de Survivor Series: WarGames, celebrada el sábado 28 de noviembre en Houston, Texas. En una noche marcada por la victoria del equipo mexicano sobre Estados Unidos, el enmascarado aprovechó su aparición para revelar que 2027 será un año especial, pues marcará el final de su carrera sobre el ring.

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La noticia generó reacciones entre los seguidores de WWE, quienes durante años han visto a Mysterio como uno de los representantes más importantes de la lucha libre mexicana en el extranjero. Su despedida en territorio nacional también abre la expectativa por un evento que podría reunir a distintas generaciones de aficionados y figuras del deporte espectáculo.

¿Cuándo será la última lucha de Rey Mysterio?

Rey Mysterio confirmó que su combate de despedida tendrá lugar el 12 de junio de 2027. La fecha fue anunciada durante el programa relacionado con Survivor Series, después de que el luchador participara en el enfrentamiento de eliminación de cinco contra cinco entre México y Estados Unidos.

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Durante su intervención, el luchador adelantó que el próximo año lo llevará de regreso a la capital mexicana para cerrar su trayectoria profesional. La declaración puso fin a las especulaciones sobre cuándo podría abandonar definitivamente los cuadriláteros y confirmó que su retiro tendrá un escenario de gran relevancia para el público mexicano.

Rey Mysterio anunció que pondrá fin a su carrera en 2027 y tendrá su última lucha en el Estadio Banorte de la Ciudad de México

Aunque todavía faltan varios meses para la cita, el anuncio ya colocó el evento entre los momentos más esperados de la agenda de WWE para 2027, especialmente por tratarse de una despedida de una de las figuras más reconocidas de la empresa.

Estadio Estadio Azteca será escenario de su despedida

La última lucha de Rey Mysterio se realizará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, recinto que durante décadas ha sido conocido como Estadio Azteca. El luchador mencionó directamente la sede al revelar la fecha de su retiro.

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La elección de México tiene un significado especial para el enmascarado, quien construyó buena parte de su identidad deportiva a partir de la lucha libre mexicana y llevó su estilo a escenarios internacionales. Su despedida en la capital permitirá que los aficionados nacionales tengan la oportunidad de presenciar el cierre de una carrera que trascendió las fronteras del país.

El recinto también representa un escenario de gran capacidad, por lo que el evento podría convertirse en una de las citas más relevantes para WWE en México durante el próximo año.

¿Quién será el último rival de Rey Mysterio?

Una de las principales incógnitas rumbo al retiro del luchador es la identidad de su oponente. Hasta el momento, WWE no ha confirmado quién enfrentará a Rey Mysterio en su último combate, por lo que la expectativa entre los aficionados se mantiene abierta.

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La posibilidad de que su despedida incluya a alguna de las figuras con las que ha construido rivalidades importantes durante su trayectoria ha generado conversación entre los seguidores. Sin embargo, cualquier nombre que se mencione por ahora debe considerarse una especulación, ya que no existe una confirmación oficial sobre la cartelera.

El anuncio de la última lucha también deja abierta la posibilidad de que WWE prepare una celebración especial para reconocer su legado, aunque hasta ahora no se han divulgado detalles sobre el formato del evento, los participantes adicionales o posibles homenajes.

¿Qué se sabe de los boletos para la última lucha?

Tras confirmarse la fecha y la sede, una de las preguntas más frecuentes entre los aficionados es cómo conseguir entradas para la despedida de Rey Mysterio.

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Por el momento, la información proporcionada sobre el anuncio no incluye precios, fechas de venta, zonas disponibles ni detalles sobre la distribución de boletos. Los seguidores deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de WWE y del recinto para conocer cuándo comenzará el proceso de venta y si habrá algún registro previo para recibir información.

La expectativa por el evento podría crecer conforme se acerque junio de 2027, especialmente si se revelan nuevos detalles sobre la cartelera o el rival del luchador.

Una carrera que marcó a la lucha libre internacional

Rey Mysterio debutó en WWE en julio de 2002, después de consolidar su nombre en México y en empresas estadounidenses como ECW y WCW. Durante su paso por la compañía conquistó tres campeonatos mundiales, ganó el Royal Rumble de 2006 y fue incorporado al Salón de la Fama en 2023.

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Su estilo aéreo, la velocidad sobre el ring y el uso de movimientos característicos como el 619 lo convirtieron en una figura que rompió barreras en una industria históricamente dominada por luchadores de mayor estatura y peso.

A sus 51 años, el enmascarado mantiene una presencia destacada en WWE y continúa siendo uno de los referentes de la lucha libre mexicana para el público internacional.

La despedida anunciada para el 12 de junio de 2027 en el Estadio Banorte marcará el final de una etapa para uno de los luchadores más reconocidos de su generación. Mientras se conocen nuevos detalles sobre el evento, los aficionados ya tienen una fecha para comenzar la cuenta regresiva hacia la última lucha de Rey Mysterio en México.

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