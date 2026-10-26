Salsa cremosa de chile chipotle: receta fácil para acompañar pollo y pastas

El chile chipotle es un jalapeño maduro que se seca y ahuma, una técnica de conservación usada en México desde hace siglos.
Este proceso le da un sabor profundo, ligeramente dulce y picante, distinto al del jalapeño fresco.
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En la cocina mexicana actual, el chipotle se combina con frecuencia con crema o lácteos para suavizar su picor. Esta mezcla es común en comidas familiares y se adapta bien a guarniciones como arroz, tortillas o ensaladas simples, o incluso a platos principales.
Receta de salsa cremosa de chile chipotle
La salsa cremosa de chile chipotle es una preparación espesa que combina el chile en adobo con jitomate, crema y queso.
Se elabora licuando los ingredientes base y cocinándolos brevemente en sartén hasta obtener una textura homogénea y espesa.
Es una salsa versátil que se puede usar para bañar pechugas de pollo cocidas o integrarse directamente con pasta recién hervida.
Tiempo de preparación
El tiempo total de esta receta es de 25 minutos.
1. Preparación de ingredientes: 10 minutos.
2. Cocción en sartén: 15 minutos.
Ingredientes
- 2 chiles chipotle de lata, en adobo (más 1 cucharada de la salsa de adobo de la misma lata)
- 3 jitomates maduros, hervidos
- 1/4 de cebolla blanca
- 2 dientes de ajo
- 1 taza de crema
- 1/2 taza de caldo de pollo
- 2 cucharadas de mantequilla
- 1/2 taza de queso manchego o chihuahua rallado
- Sal y pimienta al gusto
- Cilantro fresco picado, para decorar (opcional)
Cómo hacer salsa cremosa de chile chipotle, paso a paso
1. Hierve los jitomates en agua durante 10 minutos, hasta que estén suaves. Retíralos y déjalos enfriar un poco.
2. Coloca en la licuadora los jitomates, la cebolla, el ajo y los chiles chipotle de lata con su cucharada de adobo.
3. Licúa a velocidad alta hasta obtener una mezcla homogénea. Cuela la salsa si prefieres una textura más fina.
4. Derrite la mantequilla en una sartén a fuego medio.
5. Vierte la mezcla licuada y cocina durante 3 minutos, moviendo constantemente para evitar que se pegue.
6. Agrega el caldo de pollo y deja hervir suavemente durante 2 minutos.
7. Baja el fuego e incorpora la crema poco a poco. Añadir la crema a fuego bajo evita que se corte.
8. Suma el queso rallado y revuelve hasta integrarlo por completo.
9. Ajusta con sal y pimienta al gusto.
10. Si la salsa queda muy espesa, agrega un poco más de caldo o agua tibia para aligerarla.
11. Retira del fuego y decora con cilantro fresco picado antes de servir (opcional).
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones, suficientes para acompañar pechugas de pollo o mezclar con 300 gramos de pasta cocida.
¿Con qué más se puede acompañar esta salsa?
Esta salsa no se limita al pollo y la pasta. Funciona muy bien sobre enchiladas, ya que su textura cremosa cubre bien la tortilla sin que se rompa.
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También es ideal para bañar tacos dorados o flautas recién fritas, pues equilibra lo crujiente con un toque suave y ahumado.
Puedes usarla como aderezo para papas al horno o camote asado, agregando un contraste de sabor interesante. Funciona igual de bien con vegetales a la parrilla, como calabacitas, elote o champiñones.
Otra opción es emplearla como dip para totopos o como base para unas tostadas de tinga. Incluso se puede mezclar con mayonesa para crear un aderezo rápido para hamburguesas o sándwiches.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Proteínas: 4 gramos
- Carbohidratos: 7 gramos
- Grasas: 20 gramos
- Fibra: 1 gramo
- Sodio: 350 miligramos
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guarda la salsa en un recipiente hermético dentro del refrigerador hasta por 3 días.
También se puede congelar hasta por 1 mes; al descongelar, caliéntala a fuego bajo y mueve constantemente para recuperar su textura cremosa.
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