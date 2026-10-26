México

Salsa cremosa de chile chipotle: receta fácil para acompañar pollo y pastas

Preparada con chiles chipotle en adobo, jitomate, crema y queso, esta salsa rinde 4 porciones para bañar pechugas, pasta o enchiladas

Plato con pollo y arroz con verduras bajo una cazuela que vierte salsa anaranjada, junto a un plato de pasta y un vaso con agua y hielo.
El licuado y la cocción breve en sartén son las dos técnicas base que definen esta preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El chile chipotle es un jalapeño maduro que se seca y ahuma, una técnica de conservación usada en México desde hace siglos.

Este proceso le da un sabor profundo, ligeramente dulce y picante, distinto al del jalapeño fresco.

PUBLICIDAD

En la cocina mexicana actual, el chipotle se combina con frecuencia con crema o lácteos para suavizar su picor. Esta mezcla es común en comidas familiares y se adapta bien a guarniciones como arroz, tortillas o ensaladas simples, o incluso a platos principales.

Sartén de metal sobre una estufa de gas con salsa anaranjada que desprende vapor, mientras una mano sostiene una espátula de madera.
Esta receta puede prepararse en menos de 30 minutos, ideal para comidas entre semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de salsa cremosa de chile chipotle

La salsa cremosa de chile chipotle es una preparación espesa que combina el chile en adobo con jitomate, crema y queso.

Se elabora licuando los ingredientes base y cocinándolos brevemente en sartén hasta obtener una textura homogénea y espesa.

Es una salsa versátil que se puede usar para bañar pechugas de pollo cocidas o integrarse directamente con pasta recién hervida.

Un plato con piezas de pollo en salsa roja con crema y cilantro, acompañado de arroz con verduras sobre una mesa de madera.
Usar jitomates maduros mejora el color y el sabor final de la salsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total de esta receta es de 25 minutos.

1. Preparación de ingredientes: 10 minutos.

2. Cocción en sartén: 15 minutos.

Ingredientes

  1. 2 chiles chipotle de lata, en adobo (más 1 cucharada de la salsa de adobo de la misma lata)
  2. 3 jitomates maduros, hervidos
  3. 1/4 de cebolla blanca
  4. 2 dientes de ajo
  5. 1 taza de crema
  6. 1/2 taza de caldo de pollo
  7. 2 cucharadas de mantequilla
  8. 1/2 taza de queso manchego o chihuahua rallado
  9. Sal y pimienta al gusto
  10. Cilantro fresco picado, para decorar (opcional)
Ingredientes sobre una mesa: chiles en adobo, crema, tomates, cebolla, ajo, mantequilla, queso, caldo, sal, pimienta y cilantro.
Los chiles chipotle en adobo se consiguen fácilmente en la mayoría de las tiendas de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer salsa cremosa de chile chipotle, paso a paso

1. Hierve los jitomates en agua durante 10 minutos, hasta que estén suaves. Retíralos y déjalos enfriar un poco.

2. Coloca en la licuadora los jitomates, la cebolla, el ajo y los chiles chipotle de lata con su cucharada de adobo.

3. Licúa a velocidad alta hasta obtener una mezcla homogénea. Cuela la salsa si prefieres una textura más fina.

4. Derrite la mantequilla en una sartén a fuego medio.

5. Vierte la mezcla licuada y cocina durante 3 minutos, moviendo constantemente para evitar que se pegue.

Vaso de licuadora de vidrio con salsa anaranjada en movimiento, junto a un recipiente de barro y un canasto con tortillas sobre madera.
El caldo de pollo ayuda a equilibrar la consistencia sin perder cremosidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Agrega el caldo de pollo y deja hervir suavemente durante 2 minutos.

7. Baja el fuego e incorpora la crema poco a poco. Añadir la crema a fuego bajo evita que se corte.

8. Suma el queso rallado y revuelve hasta integrarlo por completo.

9. Ajusta con sal y pimienta al gusto.

10. Si la salsa queda muy espesa, agrega un poco más de caldo o agua tibia para aligerarla.

11. Retira del fuego y decora con cilantro fresco picado antes de servir (opcional).

Infografía con seis viñetas ilustradas sobre los pasos para cocinar una salsa, un tazón servido al inicio y el logotipo de Infobae al pie.
El rendimiento puede ajustarse fácilmente duplicando las cantidades para reuniones familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, suficientes para acompañar pechugas de pollo o mezclar con 300 gramos de pasta cocida.

¿Con qué más se puede acompañar esta salsa?

Esta salsa no se limita al pollo y la pasta. Funciona muy bien sobre enchiladas, ya que su textura cremosa cubre bien la tortilla sin que se rompa.

PUBLICIDAD

También es ideal para bañar tacos dorados o flautas recién fritas, pues equilibra lo crujiente con un toque suave y ahumado.

Primer plano de enchiladas cubiertas con una salsa naranja cremosa, decoradas con líneas de crema blanca, hojas de cilantro y chiles chipotle secos.
La salsa también es ideal para hacer enchiladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puedes usarla como aderezo para papas al horno o camote asado, agregando un contraste de sabor interesante. Funciona igual de bien con vegetales a la parrilla, como calabacitas, elote o champiñones.

Otra opción es emplearla como dip para totopos o como base para unas tostadas de tinga. Incluso se puede mezclar con mayonesa para crear un aderezo rápido para hamburguesas o sándwiches.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteínas: 4 gramos
  • Carbohidratos: 7 gramos
  • Grasas: 20 gramos
  • Fibra: 1 gramo
  • Sodio: 350 miligramos
Un plato blanco ovalado contiene totopos bañados en salsa rojiza, con un huevo frito, cebolla morada, queso, cilantro. A su lado, frijoles, aguacate y totopos.
Debido a su versatilidad, la salsa cremosa de chipotle puede acompañar unos chilaquiles para el desayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda la salsa en un recipiente hermético dentro del refrigerador hasta por 3 días.

También se puede congelar hasta por 1 mes; al descongelar, caliéntala a fuego bajo y mueve constantemente para recuperar su textura cremosa.

Temas Relacionados

RecetasSalsasChipotlePlatillos TipicosGastronomia Mexicanamexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 26 de octubre en México: SSC reconoce a dos policías de la CDMX por rescatar a víctimas de robo e incendio

El expresidente habló para la docuserie “Operación Cisne Negro”, que se estrena el 27 de octubre en ViX; la producción reconstruye el escape de 2015 y las interrogantes sobre las fallas de seguridad que permitieron huir al líder del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 26 de octubre en México: SSC reconoce a dos policías de la CDMX por rescatar a víctimas de robo e incendio

Procesan a un hombre por extorsionar negocios desde el Reclusorio Oriente a nombre de La Unión Tepito

Las autoridades lo vincularon tras rastrear depósitos bancarios a su misma cuenta

Procesan a un hombre por extorsionar negocios desde el Reclusorio Oriente a nombre de La Unión Tepito

Siguen las renuncias en el INE: toca turno a Valeria Ramírez, novia del jefe de Oficina de Guadalupe Taddei

La funcionaria dejó su cargo el 25 de octubre y argumentó motivos personales. Su salida ocurre tras las acusaciones sobre un posible trato preferencial en su ingreso al organismo electoral

Siguen las renuncias en el INE: toca turno a Valeria Ramírez, novia del jefe de Oficina de Guadalupe Taddei

Progol: aquí están los resultados ganadores del sorteo 2356 del lunes 26 de octubre

Aquí están los dígitos del sorteo Progol dados a conocer por la Lotería Nacional. Descubra si ha sido uno de los ganadores

Progol: aquí están los resultados ganadores del sorteo 2356 del lunes 26 de octubre

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El temblor sucedió a las 17:42 horas, a una distancia de 16 km de Matías Romero y tuvo una profundidad de 111.1 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 26 de octubre en México: SSC reconoce a dos policías de la CDMX por rescatar a víctimas de robo e incendio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 26 de octubre en México: SSC reconoce a dos policías de la CDMX por rescatar a víctimas de robo e incendio

Francia no caerá en la mexicanización de los cárteles, promete Marine Le Pen al lanzar campaña presidencial

Roban vehículos en EEUU para enviarlos a cárteles en México: acusan a 9 estadounidenses y 2 mexicanos por trasladarlos desde Texas

Cinco de los prófugos más buscados por el FBI cayeron en México: quiénes son y qué pistas llevaron hasta sus capturas

Detienen en Acapulco a presunto integrante del grupo delictivo CIDA por exigir dinero y escrituras de una vivienda

ENTRETENIMIENTO

Con animación por IA y fotos familiares: Eugenio Derbez presume su ofrenda de Día de Muertos

Con animación por IA y fotos familiares: Eugenio Derbez presume su ofrenda de Día de Muertos

Cronos y Frankenstein tendrán funciones gratis en CDMX: horarios y sedes para ver las películas de Guillermo del Toro

Laura Zapata defiende a su madre y pide a Thalía tomar acciones legales contra la serie de Timbiriche

Manuel “El Flaco” Ibáñez sale del hospital y regresa a trabajar a Televisa: relata cómo se dio cuenta de sus úlceras

Komanche dejó instrucciones para su funeral en video: “Voy a dejar dinero para pizza y quiero a Bad Bunny”

DEPORTES

Charlyn Corral es la primera mexicana galardonada en el Balón de Oro 2026: la distinguen como la mejor delantera del año

Charlyn Corral es la primera mexicana galardonada en el Balón de Oro 2026: la distinguen como la mejor delantera del año

Scarlett Camberos paraliza la gala del Balón de Oro 2026: así presumió el jersey del América ante el mundo

Gilberto Mora ya entrena con Tijuana y en los próximos días podría volver: su técnico da pistas sobre su regreso

Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Serie Mundial desde México

Lista de pilotos que se han consagrado como campeones del mundo en el Gran Premio de México