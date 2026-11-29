Chivas, Cruz Azul, Pachuca y León disputarán este día los últimos dos boleto a la siguiente ronda de la liguilla. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Rayados de Monterrey y Toluca se convirtieron en los primeros equipos clasificados a las semifinales de la Liga MX, luego de superar sus respectivas series de cuartos de final.

Ambos conjuntos enfrentaron la desventaja de cerrar como visitantes, pero lograron imponerse en eliminatorias que los colocaban como desfavorecidos por su posición durante la fase regular.

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Panorama para los cruces de semifinales

Panorama de cruces para semifinales. (REUTERS/Daniel Becerril)

Monterrey y Toluca esperan ahora conocer a sus rivales para la siguiente ronda, lo cual dependerá de los resultados de este domingo en los duelos restantes de los cuartos de final.

Cruz Azul se encuentra prácticamente clasificado tras su goleada de 4-0 a León en la ida, mientras el último boleto a semifinales se definirá entre Chivas y Pachuca. La posición final de los clasificados también determinará los cruces de la siguiente fase.

Tomando en cuenta que La Máquina es prácticamente poco probable que pierdan por cinco goles en casa contra León, los cruces dependiendo del resultado entre Chivas y Pachuca son los siguientes:

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Si gana Pachuca: Cruz Azul vs Tuzos y Toluca vs Rayados

Si avanza Guadalajara: Chivas vs Rayados y Cruz Azul vs Toluca

Con esto, ya conoces todos los posibles cruces para las semifinales de la Liga MX.

Rayados supera al América

Rayados de Monterrey superó una eliminatoria que parecía inclinada a favor del América. El conjunto regiomontano llegaba con desventaja por su posición en la tabla general y, además, disputó buena parte del partido de ida con un jugador menos desde el minuto 11.

Pese a ese escenario, Monterrey logró mantener el cero en su portería y viajó con vida al Estadio Banorte. El resultado en la ida permitió que el equipo llegara a casa con la posibilidad de resolver la serie ante su afición.

En la vuelta, Rayados volvió a enfrentar un partido cerrado. América buscó imponer condiciones, pero el cuadro regiomontano resistió los intentos ofensivos y aprovechó las oportunidades que tuvo desde el punto penal.

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Luca Orellano abrió el marcador tras convertir el primer penal de la noche. Uros Durdevic aumentó la ventaja desde los once pasos y selló un resultado que permitió a Monterrey eliminar a las Águilas.

La victoria representa un resultado favorable para Matías Almeyda, quien vuelve a imponerse ante América. El técnico argentino ha conseguido buenos números frente al club azulcrema desde su etapa al frente de Chivas.

Rayados espera rival en las semifinales de la Liga MX, después de dar la sorpresa en una serie en la que América partía como favorito, pues hay que recordar que Monterrey obtuvo su boleto a la liguilla hasta la última jornada.

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Toluca viene de atrás para empatarle al Atlas

Toluca viene de atrás para remontarle al Atlas. ( REUTERS/Daniel Becerril)

Toluca sufrió más de lo esperado para asegurar su lugar en las semifinales, pese a llegar al Estadio Jalisco con una ventaja de dos goles obtenida en el partido de ida.

Atlas salió decidido a revertir la eliminatoria y tomó ventaja de 2-0 en el marcador. El resultado ponía a los Rojinegros en posición de avanzar y obligaba a los Diablos Rojos a responder en un momento de presión.

El equipo de Toluca reaccionó antes de que la serie se le escapara. Alexis Vega convirtió un penal y devolvió la ventaja global a los dirigidos por Antonio Mohamed, quienes lograron recuperar el control tras un inicio complicado.

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Helinho apareció después para marcar el gol que sentenció la clasificación. La anotación dio tranquilidad a Toluca y dejó sin opciones a Atlas, que no pudo sostener el impulso con el que había comenzado el encuentro.

Los Diablos Rojos avanzan a las semifinales luego de superar una eliminatoria que se complicó en Guadalajara, pero que lograron resolver con una respuesta ofensiva en los momentos decisivos.