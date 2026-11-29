Las actuaciones de Uzielito Mix, Anuel AA y Manuel Turizo incluyeron colaboraciones de Dani Flow, El Bogueto y Oscar Maydon en el Autódromo Hermanos Rodríguez el sábado 28 de noviembre.

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Aleks Syntek, Yeri Mua, Kenia Os, Dani Flow y Oscar Maydon fueron algunos de los artistas que aparecieron como invitados durante los sets del primer día del Coca-Cola Flow Fest 2026, realizado el sábado 28 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Los invitados del set de Uzielito Mix

Uzielito Mix estaba programado a las 16:40 horas en el escenario Coca-Cola, según Infobae. De acuerdo con SDP Noticias, su presentación incluyó como invitados a Michael G, Chino el Gorila, Cachirula y Yeri Mua.

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Yeri Mua: Interpretó “Línea del Perreo” y “Nena Moxita”, tema en el que también colabora El Bogueto.

Kenia Os: Acompañaron a Uzielito Mix, Alanis Yuki y El Bogueto, junto con Emjay, Dani Flow, Yeri Mua y Cachirula. La nota no precisa en qué set apareció.

Michael G, Chino el Gorila y Cachirula: fueron los invitados del set.

Aleks Syntek, la aparición descrita como sorpresa

La participación sorpresiva del cantautor yucateco en un festival dominado por el género urbano cierra un ciclo de controversias públicas y abre interrogantes sobre la evolución de las fronteras musicales en México. (Infobae-Itzallana)

Aleks Syntek apareció por sorpresa en el set de Uzielito Mix. De acuerdo con SDP Noticias, Dani Flow lo invitó a cantar y el cantautor interpretó “De Groovy”, tema que estrenó recientemente, y “Duele el amor”.

Dani Flow lo presentó como el “Rey del pop mexicano”. Syntek cuestionó al reguetón durante un concierto en la alcaldía Benito Juárez y mencionó a Dani Flow.

La aparición generó diversas reacciones en redes, en especial por las críticas previas del cantante al género. Había manifestado disposición a colaborar con Syntek y que el cantante habría expresado apertura a hacer las paces con exponentes del reguetón.

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El Bogueto subió al set de Anuel AA

Anuel AA cerró la primera jornada, tras un retraso de 35. El artista anunció un invitado especial, El Bogueto, quien interpretó “Cuando no era cantante RMX”, y lo describió como “la sorpresa de la noche”.

No quedó claro si la participación estaba planeada o si fue un reacomodo por la demora. El Bogueto también tenía presentación propia en el escenario Coca-Cola a las 20:05 horas, de acuerdo con la programación publicada por Infobae.

Oscar Maydon, con Manuel Turizo

Manuel Turizo presentó al mexicano Oscar Maydon para cantar “Pa’ Besarte”. Turizo interpretó antes temas como “Apimbachao” y “Como Fuera”, según el mismo medio.

Grupo Frontera, el invitado especial anunciado

Grupo Frontera y Anuel AA encabezarán las presentaciones del escenario Coca-Cola durante la jornada del sábado. (Instagram/ @grupofrontera)

A diferencia de las apariciones anteriores, Grupo Frontera estaba anunciado desde el cartel como invitado especial del sábado. Su presentación estaba programada a las 22:50 horas en el escenario Coca-Cola.

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Excélsior reportó que fue la primera vez que una banda de regional se presentó en el festival, y que la jornada tuvo también a Eslabón Armado, Tito Double P y Gabito Ballesteros.

Contexto de la primera jornada

El primer día del festival tuvo como figuras principales a Anuel AA y Tito Double P, de acuerdo con la programación oficial. Hubo frío durante la jornada.

Sobre la asistencia se reportó 92 mil 192 personas, mientras que Reforma, citando a Ocesa, indicó 92 mil 121. Las cifras difieren, por lo que no hay un dato único confirmado en las notas consultadas.

Lo que sigue en el festival

La segunda jornada se realiza este domingo 29 de noviembre y tiene como figuras a Ozuna, Kali Uchis y Yandel Sinfónico. El cartel incluye como invitados especiales a Justin Quiles y Lenny Tavárez con Superarte, y El Malilla fue confirmado como el artista sorpresa en el espacio del escenario Coca-Cola Sessions, según Expansión y Teleurban.

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