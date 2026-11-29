Foto: Facebook / Joaquín de Herrera

Guardar

La Policía Comunitaria de Guerrero acusó a la alcaldesa del municipio de José Joaquín de Herrera, Micaela Manzano Martínez, por presuntos nexos con Los Ardillos, por lo que exigieron sea investigada.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), a través de un comunicado emitido por el Consejo Nacional Indígena (CNI), aseguró contar con fotografías y videos que muestran a Manzano Martínez presuntamente junto a Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal.

PUBLICIDAD

Además, las autoridades comunitarias compartieron una imagen en la que se observa a la alcaldesa junto a un hombre, quien supuestamente sería el cabecilla de Los Ardillos. En la fotografía se ubica a ambos sentados en una banca al exterior de un domicilio.

Fotografía compartida por el CNI de la alcaldesa y un hombre, a quien identifican como presunto líder criminal. A la derecha, una fotografía de Celso Ortega Jiménez. Foto: Facebook / CNI

El documento fue firmado por 12 autoridades comunitarias, quienes reiteraron que han sido víctimas de agresiones armadas por parte de miembros de Los Ardillos al oponerse a la producción de amapola y el trasiego de armas de fuego y drogas.

“Es es la razón de que exista tanta saña en contra de nuestras comunidades y de nuestros procesos organizativos, al grado de que actualmente la señora Micaela Manzano Martínez busca por todos los medios desarticular a nuestra policía comunitaria en la comunidad de Ayahualtempa, presionando para que liberemos a los presos que anteriormente fueron Ardillos”, afirmaron.

PUBLICIDAD

Según sus señalamientos, Manzano Martínez, electa por la coalición Morena-PT-PVEM, formaría parte de una lista de al menos 12 presidentes municipales de las zonas Montaña Baja y centro de Guerrero a quienes acusan de haber sido supuestamente impuestos por el grupo criminal, entre ellos la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino.

Además, también afirmaron que el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, estaría respaldando a Manzano Martínez en su intento por desarticular a la Policía Comunitaria.

Autoridades federales implementaron acciones de seguridad en losmunicipios de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán de las Tablas para atender las causas de la violencia y reforzar la presencia institucional. Crédito: Gobierno de México

Fue el pasado 16 de noviembre cuando la coordinadora regional de autoridades comunitarias hizo un llamado al gobierno de Guerrero y al federal para denunciar que la alcaldesa se había presentado esa tarde en la comunidad de Ayahualtempa para exigir la liberación de personas bajo custodia comunitaria, acusadas de 3 homicidios calificados y lesiones contra sus habitantes.

PUBLICIDAD

Según su versión, Manzano Martínez buscó involucrar a la Fiscalía del estado para forzar las liberaciones, además de que se intentó acreditar la “desintegración” de la Policía Comunitaria en Ayahualtempa.

La coordinadora acusa al gobierno de criminalizar a las comunidades y no actuar contra Los Ardillos

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, aseguró que las recientes agresiones en Chilapa, Guerrero, se debieron por disputas entre Los Ardillos y Los Tlacos, aunque las comunidades lo han negado al afirmar que intentan desplazarlos de sus tierras. Crédito: X/ @OHarfuch

La organización señaló que tanto el gobierno de Guerrero como el federal han asegurado que en la región existe un enfrentamiento entre Los Ardillos y Los Tlacos que han provocado la violencia en los últimos meses, declaraciones que han rechazado en reiteras ocasiones.

“El gobierno federal y el de Guerrero han sembrado en la opinión pública la falsa versión de que en la región existe un conflicto entre dos grupos criminales y que nuestra organización, así como nuestros compañeros Jesús Plácido Galindo y Sixto Mendoza Limpia formaríamos parte de uno de esos bandos, lo que no es cierto”, acusaron.

PUBLICIDAD

Al respecto, las comunidades afirmaron que se trata de una “guerra de los malos gobiernos y el cártel criminal de Los Ardillos en contra de los pueblos de la región que resistimos la ocupación forzosa de nuestros territorios por los criminales”, al tiempo que les adjudicaron el asesinato de 88 de sus compañeros, la desaparición de 25 personas y el desplazamiento de cientos de personas.

Exigen la desarticulación de Los Ardillos

Los Ardillos nacieron hace dos décadas. (Anayeli Tapia/Infobae)

La coordinadora exigió que las autoridades garanticen el funcionamiento de su policía comunitaria en Ayahualtempa y en toda la región de la Montaña Baja de Guerrero, así como la desarticulación de Los Ardillos, una de las solicitudes que han mantenido desde los ataques que denunciaron en mayo pasado.

PUBLICIDAD

Además, pidieron la liberación inmediata de Jesús Plácido Galindo y Sixto Mendoza Limpia, promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

Finalmente, solicitaron que se investigue de todos los funcionarios que tendrían presuntos vínculos con este grupo criminal y que se brinde justicia para los asesinados y desaparecidos.