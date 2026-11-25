Los jugos licuados sin colar conservan más fibra que los extraídos con centrifugadora o extractor prensado en frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El nopal forma parte de la alimentación en México desde la época prehispánica, cuando ya se utilizaba tanto como alimento como remedio tradicional.

Esta costumbre se mantiene vigente y hoy es común encontrarlo limpio y listo para la licuadora en mercados de todo el país.

PUBLICIDAD

El jugo verde de nopal, apio y piña combina este ingrediente con el apio, de origen europeo, y la piña, originaria de Sudamérica y es asociado con el bienestar digestivo y apoyo al sistema inmunológico.

El nopal es una cactácea nativa de América y forma parte de la dieta mexicana desde hace más de 1,000 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una bebida habitual en el desayuno mexicano, sobre todo entre quienes buscan incorporar fibra y vegetales de forma práctica.

Receta de jugo verde de nopal, apio y piña

El jugo verde de nopal, apio y piña es una bebida licuada, sin colar, que conserva la fibra de sus ingredientes.

Se prepara en minutos y no requiere cocción alguna.

El color verde de este jugo proviene principalmente de la clorofila presente en el nopal y el apio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica principal consiste en licuar los vegetales y la fruta crudos junto con agua, hasta obtener una mezcla homogénea y espumosa.

No se recomienda usar extractor de jugos, porque ese método desecha la fibra, uno de los componentes más valiosos de la receta.

Tiempo de preparación

Esta bebida se prepara muy rápido, sin tiempos de cocción.

Tiempo de preparación (lavado y corte de ingredientes): 5 minutos.

Tiempo de licuado : 1 minuto.

Tiempo total: 6 minutos.

El apio aporta fibra tanto soluble como insoluble, ambas necesarias para una digestión equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 1 nopal mediano, limpio de espinas.

2. 1 rebanada gruesa de piña natural, bien madura.

3. 1 rama de apio.

4. 1 vaso de agua natural (250 ml).

5. Jugo de medio limón (opcional).

6. Hielo al gusto.

Servir el jugo de inmediato ayuda a conservar mejor sus nutrientes antes de que se oxiden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer jugo verde de nopal, apio y piña, paso a paso

1. Lava y desinfecta muy bien el nopal y el apio bajo el chorro de agua.

2. Revisa el nopal con cuidado para asegurarte de que no le queden espinas pequeñas ni bordes secos.

3. Retira las hojas del apio para que el sabor final sea más suave.

4. Corta la piña en cubos medianos y retira el centro duro y la cáscara.

El limón ayuda a retrasar la oxidación natural de las frutas y verduras una vez cortadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Parte el nopal en cuadritos chicos y rebana el apio en rodajas delgadas. Hacer cortes pequeños evita que las hebras del apio se enreden en las aspas de la licuadora.

PUBLICIDAD

6. Vacía primero el agua y el jugo de limón en el vaso de la licuadora. Colocar los líquidos antes que los sólidos facilita que las cuchillas giren desde el arranque.

7. Agrega los cubos de piña, los cuadritos de nopal y las rodajas de apio.

El tiempo de licuado recomendado varía según la potencia del motor de la licuadora utilizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Tapa bien la licuadora y procesa a velocidad alta entre 45 segundos y 1 minuto, hasta lograr una mezcla uniforme.

9. Sirve de inmediato sin colar, para seguir la receta tradicional.

10. Agrega hielo si prefieres una bebida más fresca y consúmela enseguida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 porción grande, equivalente a un vaso de aproximadamente 350 ml.

Beneficios documentados de los ingredientes

De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, el nopal tiene propiedades antiglucémicas comprobadas y actividad bactericida sobre ciertas bacterias.

PUBLICIDAD

Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM, con sede en el Hospital General de México, estudia además su fibra como posible herramienta para mejorar los niveles de glucosa y lípidos en sangre.

Cortar los ingredientes en trozos pequeños facilita un licuado más uniforme y rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apio está documentado por Mayo Clinic Health System como un alimento bajo en calorías (dos tallos aportan solo 15 calorías), rico en fibra, vitamina K y antioxidantes, compuesto en un 95% por agua, lo que ayuda a la hidratación.

La piña es una fuente destacada de vitamina C.

La vitamina C participa en la producción de colágeno, favorece la absorción de hierro de origen vegetal y apoya el funcionamiento normal del sistema inmunológico.

PUBLICIDAD

La vitamina C es un nutriente hidrosoluble, por lo que el cuerpo no la almacena y debe obtenerse diariamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piña también aporta manganeso en cantidades considerables (alrededor del 45% al 67% del valor diario por porción), un mineral que actúa como cofactor en procesos de producción de energía y defensa antioxidante.

A esto se suma su contenido de fibra y agua, que contribuyen a la digestión regular.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Este jugo se recomienda consumir de inmediato, recién preparado.

Si necesitas guardarlo, consérvalo en un recipiente hermético en refrigeración por un máximo de 24 horas, ya que pierde frescura y parte de sus nutrientes con el paso del tiempo.