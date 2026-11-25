El nopal forma parte de la alimentación en México desde la época prehispánica, cuando ya se utilizaba tanto como alimento como remedio tradicional.
Esta costumbre se mantiene vigente y hoy es común encontrarlo limpio y listo para la licuadora en mercados de todo el país.
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El jugo verde de nopal, apio y piña combina este ingrediente con el apio, de origen europeo, y la piña, originaria de Sudamérica y es asociado con el bienestar digestivo y apoyo al sistema inmunológico.
Es una bebida habitual en el desayuno mexicano, sobre todo entre quienes buscan incorporar fibra y vegetales de forma práctica.
Receta de jugo verde de nopal, apio y piña
El jugo verde de nopal, apio y piña es una bebida licuada, sin colar, que conserva la fibra de sus ingredientes.
Se prepara en minutos y no requiere cocción alguna.
La técnica principal consiste en licuar los vegetales y la fruta crudos junto con agua, hasta obtener una mezcla homogénea y espumosa.
No se recomienda usar extractor de jugos, porque ese método desecha la fibra, uno de los componentes más valiosos de la receta.
Tiempo de preparación
Esta bebida se prepara muy rápido, sin tiempos de cocción.
- Tiempo de preparación (lavado y corte de ingredientes): 5 minutos.
- Tiempo de licuado: 1 minuto.
- Tiempo total: 6 minutos.
Ingredientes
1. 1 nopal mediano, limpio de espinas.
2. 1 rebanada gruesa de piña natural, bien madura.
3. 1 rama de apio.
4. 1 vaso de agua natural (250 ml).
5. Jugo de medio limón (opcional).
6. Hielo al gusto.
Cómo hacer jugo verde de nopal, apio y piña, paso a paso
1. Lava y desinfecta muy bien el nopal y el apio bajo el chorro de agua.
2. Revisa el nopal con cuidado para asegurarte de que no le queden espinas pequeñas ni bordes secos.
3. Retira las hojas del apio para que el sabor final sea más suave.
4. Corta la piña en cubos medianos y retira el centro duro y la cáscara.
5. Parte el nopal en cuadritos chicos y rebana el apio en rodajas delgadas. Hacer cortes pequeños evita que las hebras del apio se enreden en las aspas de la licuadora.
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6. Vacía primero el agua y el jugo de limón en el vaso de la licuadora. Colocar los líquidos antes que los sólidos facilita que las cuchillas giren desde el arranque.
7. Agrega los cubos de piña, los cuadritos de nopal y las rodajas de apio.
8. Tapa bien la licuadora y procesa a velocidad alta entre 45 segundos y 1 minuto, hasta lograr una mezcla uniforme.
9. Sirve de inmediato sin colar, para seguir la receta tradicional.
10. Agrega hielo si prefieres una bebida más fresca y consúmela enseguida.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 1 porción grande, equivalente a un vaso de aproximadamente 350 ml.
Beneficios documentados de los ingredientes
De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, el nopal tiene propiedades antiglucémicas comprobadas y actividad bactericida sobre ciertas bacterias.
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Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM, con sede en el Hospital General de México, estudia además su fibra como posible herramienta para mejorar los niveles de glucosa y lípidos en sangre.
El apio está documentado por Mayo Clinic Health System como un alimento bajo en calorías (dos tallos aportan solo 15 calorías), rico en fibra, vitamina K y antioxidantes, compuesto en un 95% por agua, lo que ayuda a la hidratación.
La piña es una fuente destacada de vitamina C.
La vitamina C participa en la producción de colágeno, favorece la absorción de hierro de origen vegetal y apoya el funcionamiento normal del sistema inmunológico.
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La piña también aporta manganeso en cantidades considerables (alrededor del 45% al 67% del valor diario por porción), un mineral que actúa como cofactor en procesos de producción de energía y defensa antioxidante.
A esto se suma su contenido de fibra y agua, que contribuyen a la digestión regular.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Este jugo se recomienda consumir de inmediato, recién preparado.
Si necesitas guardarlo, consérvalo en un recipiente hermético en refrigeración por un máximo de 24 horas, ya que pierde frescura y parte de sus nutrientes con el paso del tiempo.
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