Una variada mesa rústica muestra platillos mexicanos con nopales, incluyendo pencas asadas, ensalada, guisado de carne con nopales, tortillas, salsa en molcajete y limas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los nopales forman parte de la cocina mexicana desde hace generaciones, pero su presencia en la mesa también responde a su perfil nutricional.

Este alimento aporta fibra, agua, minerales y compuestos antioxidantes, con un bajo contenido calórico, por lo que nutriólogos suelen incluirlo en planes de alimentación orientados a mejorar la digestión, aumentar la saciedad y cuidar los niveles de glucosa.

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Un té verdoso en una taza de cerámica junto a nopales sin espinas frescos y una porción cocida en un tazón de barro, dispuesto sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6 beneficios nutricionales de los nopales que explican su popularidad entre los nutriólogos

Los nopales se integran con frecuencia a planes de alimentación porque aportan nutrientes con pocas calorías y se adaptan a preparaciones sencillas. Estos son seis de sus principales beneficios destacan los siguientes:

Aportan fibra dietética. El nopal contiene fibra soluble e insoluble, que favorece el tránsito intestinal y contribuye a una mayor sensación de saciedad. Tienen baja densidad energética. Su alto contenido de agua y sus bajos niveles de grasa y carbohidratos los vuelven una opción útil para complementar comidas sin aumentar demasiado el aporte calórico. Contribuyen al control de glucosa como parte de la dieta. Estudios sobre cladodios de Opuntia reportan reducciones en glucosa e insulina en algunos grupos analizados. La evidencia no permite sustituir medicamentos ni tratamientos para diabetes. Aportan minerales. El nopal verdura contiene principalmente calcio y potasio, además de magnesio y pequeñas cantidades de otros minerales. Incluyen compuestos antioxidantes. Los nopales y otros productos de Opuntia ficus-indica contienen compuestos fenólicos y otros fitoquímicos estudiados por su actividad antioxidante. Ayudan a elevar la fibra total de la alimentación. Una dieta con mayor consumo de fibra se asocia con mejores indicadores de glucosa, lípidos y peso corporal en personas con diabetes, aunque el beneficio depende del conjunto de alimentos y hábitos.

Es importante mencionar que el nopal no funciona como tratamiento por sí solo. En personas que usan insulina o fármacos para reducir la glucosa, conviene revisar cambios importantes en la dieta con un nutriólogo o médico.

Una infografía de Infobae detalla seis propiedades nutricionales del nopal, como su aporte de fibra, minerales y antioxidantes, así como su relación con el control de la glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir nopales para obtener sus beneficios nutricionales (ideas de recetas simples)

Para aprovechar los nopales, conviene prepararlos con poca grasa y combinarlos con proteína, leguminosas o verduras. Asados, cocidos al vapor o hervidos conservan su lugar como alimento bajo en calorías y con fibra.

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Antes de cocinarlos, retira espinas y bordes, lávalos bajo el chorro de agua y córtalos en tiras, cubos o láminas. Si se comen crudos, lávalos y desinféctalos. Para disminuir la baba, puedes cocerlos con cebolla, ajo y una pizca de sal; después escúrrelos y enjuágalos. Asarlos en comal también reduce esa textura.

-Ensalada de nopales con frijoles: Mezcla nopales cocidos con jitomate, cebolla, cilantro, limón y una cucharadita de aceite de oliva. Añade frijoles de la olla y queso fresco en cantidad moderada.

La combinación suma fibra del nopal y de los frijoles, además de proteína vegetal. Puede funcionar como comida ligera con tortillas de maíz.

-Nopales asados con queso y salsa: Asa pencas enteras en un comal caliente, con unas gotas de aceite o sin él. Cuando estén suaves, agrega queso panela u Oaxaca y tapa unos minutos para que se derrita.

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Sirve con salsa mexicana, aguacate y tortillas. Es una opción práctica para desayuno o cena, con proteína y grasa insaturada si se acompaña con aguacate.

-Huevos revueltos con nopales: Saltea cebolla y jitomate, incorpora nopales cocidos y después agrega uno o dos huevos batidos. Cocina a fuego medio y acompaña con frijoles de la olla.

Evita usar embutidos o exceso de aceite. De esta forma, el plato conserva una proporción sencilla de verduras, proteína y fibra.

-Tacos de pollo o pescado con nopales: Asa tiras de nopal junto con cebolla. Rellena tortillas de maíz con pollo deshebrado o pescado cocido, añade los nopales, salsa y limón.

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Esta preparación permite sustituir parte de ingredientes fritos o con alto contenido de grasa por verduras y una fuente de proteína.

-Nopales en salsa verde: Cuece o asa tomatillo, chile serrano, ajo y cebolla. Licúa con cilantro y cocina la salsa. Añade nopales cocidos en cubos y deja hervir unos minutos.

Puedes agregar queso panela, pollo deshebrado o garbanzos. Es una alternativa para integrarlos a la comida sin depender de preparaciones fritas.

-Licuado de nopal: Licúa una porción pequeña de nopal limpio con agua, limón y una fruta, como piña o manzana. No hace falta colarlo: al hacerlo se pierde parte de la fibra.

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Es preferible tomarlo como complemento y no como sustituto de un desayuno completo.

Un vibrante desayuno mexicano con huevos revueltos, nopales, jitomate y cebolla, servido junto a tortillas de maíz y café en una mesa de cocina bañada por la luz de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes diabetes o usas medicamentos para controlar glucosa, consulta con un médico o nutriólogo antes de volverlo un consumo habitual, porque el nopal puede influir en la respuesta de glucosa y un aumento brusco de fibra puede causar gases o diarrea.