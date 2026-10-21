El desayuno mexicano que puedes preparar en menos de 10 minutos para iniciar el día con energía

Dos quesadillas de maíz azul rellenas con queso fundido y flor de calabaza reposan en un plato de barro junto con recipientes de salsa y hierbas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Preparar un desayuno mexicano saludable no requiere pasar mucho tiempo en la cocina.

Con ingredientes como huevo, tortilla de maíz, frijoles, fruta, nopales y avena, es posible armar opciones completas en menos de 10 minutos para iniciar el día con energía.

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Sin duda además de fáciles de preparar y deliciosos son opciones accesibles para la mayoría de las familias mexicanas sin sacrificar valor nutricional.

Una persona sostiene un tenedor y un jarro de barro durante un desayuno con huevos revueltos, rodajas de tomate y café caliente sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 desayunos mexicanos que puedes preparar en menos de 10 minutos, saludables que te brindan energía

No es solo uno, existen varios desayunos mexicanos saludables que se pueden preparar en menos de 10 minutos y que combinan proteína, fibra y carbohidratos para iniciar la mañana con energía sin depender de productos ultraprocesados.

La clave está en usar ingredientes que suelen estar disponibles en casa: huevo, tortilla de maíz, frijoles, avena, fruta, nopales, queso fresco y aguacate. Las porciones pueden ajustarse según la actividad física y las necesidades de cada persona.

1. Huevo con nopales y tortillas aporta proteína y fibra

Dos huevos revueltos con nopales cocidos, jitomate, cebolla y chile se preparan en una sartén en menos de 10 minutos. Se puede acompañar con dos tortillas de maíz calientes y una porción de fruta.

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El huevo aporta proteína y los nopales suman fibra. Las tortillas ofrecen carbohidratos para comenzar la jornada. Para reducir el uso de aceite, basta con cocinar los ingredientes en una sartén antiadherente con unas gotas de aceite vegetal.

Una porción de papaya, melón o naranja puede completar el plato. La fruta aporta agua, vitaminas y azúcares naturales sin necesidad de añadir endulzantes.

Un vibrante desayuno mexicano con huevos revueltos, nopales, jitomate y cebolla, servido junto a tortillas de maíz y café en una mesa de cocina bañada por la luz de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Tostadas de frijoles con aguacate y queso fresco

Las tostadas horneadas o ligeramente calentadas en comal son una opción rápida para aprovechar frijoles ya preparados. Basta con untar una capa de frijoles de la olla o refritos con poco aceite, añadir aguacate, queso fresco desmoronado y pico de gallo.

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Los frijoles contienen proteína vegetal y fibra. El aguacate aporta grasas insaturadas, mientras que el queso fresco agrega proteína y calcio. Dos tostadas pueden ser suficientes para un desayuno ligero; una persona con mayor gasto físico puede añadir una tercera.

El pico de gallo se prepara con jitomate, cebolla, cilantro, chile y limón. También puede sustituirse por nopales cortados o una salsa casera que no tenga azúcar añadida.

Dos tostadas con frijoles negros refritos, aguacate y queso fresco reposan en un plato sobre una mesa de madera en el comedor de un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Avena con canela, plátano y semillas evita los cereales azucarados

La avena instantánea sin azúcar puede cocinarse con leche, bebida vegetal sin endulzar o agua. En el microondas suele estar lista en dos o tres minutos. Se sirve con canela, medio plátano en rebanadas y una cucharada de semillas de chía, nuez o pepitas.

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La avena es una fuente de fibra y puede ayudar a mantener la saciedad durante la mañana. El plátano ofrece carbohidratos y potasio. Las semillas agregan grasas y proteína en una porción pequeña.

Para dar más sabor no hace falta agregar azúcar, miel ni jarabes. La canela, la vainilla natural y la fruta madura cumplen esa función. Si se busca una preparación más completa, puede agregarse yogur natural sin azúcar.

Un reconfortante tazón de avena cremosa, adornado con rodajas de plátano fresco, semillas de chía y una pizca de canela, se ilumina con la suave luz de la mañana sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Quesadillas de tortilla de maíz con flor de calabaza

Dos quesadillas hechas con tortilla de maíz y queso Oaxaca, panela o fresco se cocinan en comal. La flor de calabaza, los champiñones, las espinacas o los quelites pueden ir dentro para aumentar la presencia de verduras.

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El maíz aporta carbohidratos y el queso suma proteína. Una porción moderada de queso permite conservar el sabor sin elevar demasiado la cantidad de grasas saturadas. La preparación puede llevar salsa verde, salsa roja o aguacate.

Las quesadillas también permiten aprovechar verduras que quedaron de otra comida. El objetivo es evitar freírlas y acompañarlas con una bebida sin azúcar, como café, té o agua natural.

Dos quesadillas de maíz azul rellenas con queso fundido y flor de calabaza reposan en un plato de barro junto con recipientes de salsa y hierbas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Yogur natural con fruta, amaranto y cacahuate

Un tazón de yogur natural sin azúcar, fruta picada, amaranto y cacahuate natural requiere menos de cinco minutos. La combinación funciona para quienes necesitan desayunar fuera de casa o no tienen tiempo de usar la estufa.

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El yogur aporta proteína. El amaranto suma fibra y carbohidratos, mientras que el cacahuate agrega grasas insaturadas. Fresas, manzana, guayaba, mango o plátano pueden funcionar según la temporada.

Conviene revisar la etiqueta del yogur. Algunas presentaciones con fruta contienen cantidades altas de azúcar añadida. El yogur natural permite controlar los ingredientes y ajustar la cantidad de fruta.

Un cuenco de yogur natural con mango, frutos rojos, semillas de amaranto y cacahuates reposa sobre una mesa de madera junto a una cuchara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos desayunos pueden alternarse durante la semana. Preparar con anticipación frijoles, nopales, verduras lavadas o fruta cortada reduce el tiempo de cocina por la mañana y facilita elegir alimentos frescos.