La administración municipal, encabezada por Nazario Gutiérrez Martínez, difundió la convocatoria a través de sus canales oficiales e invitó a la población a participar en familia de las actividades programadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Texcoco confirmó la realización de la 32.ª edición de la Feria del Tlacoyo, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2026 en la localidad de La Purificación, con entrada libre para todos los asistentes.

La administración municipal, encabezada por Nazario Gutiérrez Martínez, difundió la convocatoria a través de sus canales oficiales e invitó a la población a participar en familia de las actividades programadas. El anuncio se enmarca en el lema institucional “De la mano del pueblo”, utilizado por el ayuntamiento para promover este tipo de eventos comunitarios.

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Fecha, sede y organización del evento

La feria se desarrollará durante dos jornadas consecutivas, con la siguiente distribución de actividades según el material oficial:

Un cartel anuncia la trigésima segunda edición de la Feria del Tlacoyo en Texcoco, Estado de México, con actividades gastronómicas y presentaciones musicales. (Ayuntamiento de Texcoco)

Sábado 28 de noviembre de 2026

Apertura de la feria en La Purificación, con entrada libre.

Pabellón artesanal con productos de artesanos locales.

Oferta gastronómica centrada en el tlacoyo y participación de Barbacoa El Pica III.

Domingo 29 de noviembre de 2026

Continuidad de las actividades de la feria.

Presentación de los Voladores de Cuetzalan.

Jaripeo como actividad tradicional del cierre del evento.

Se trata de la edición número 32 de la feria, lo que da cuenta de la continuidad de este festejo dentro del calendario de actividades turísticas y culturales del municipio. La Dirección de Turismo del ayuntamiento participa en la organización del evento, según se desprende del material de difusión oficial.

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La Feria del Tlacoyo de La Purificación se consolidó como un espacio donde conviven la gastronomía local, la música en vivo y expresiones culturales tradicionales. Este año, la edición número 32 reunirá durante dos días, el 28 y 29 de noviembre de 2026, actividades gratuitas organizadas por el Gobierno de Texcoco en torno al tlacoyo, platillo emblemático de la zona.

Varios platos de sopes y enfrijoladas acompañan a los tlacoyos que se cocinan sobre un comal en un fogón de leña durante un festival gastronómico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cartel musical: Los Askis encabezan la programación

El cartel difundido por el ayuntamiento quedó conformado de la siguiente manera:

Los Askis: atracción principal del cartel.

Tony Balardi: designado “Rey de la Feria”.

Dalia Sosa: designada “Reina de la Feria”, con presentación de su proyecto “Dalia Sosa y su Ritmo Colombiano”.

Grupo Sana: parte de la programación musical.

Grupo Bandolé: parte de la programación musical.

Kuikatl: presentado como propuesta de “música versátil”.

La inclusión de distintos géneros y formatos musicales, desde la propuesta de Los Askis hasta el ritmo colombiano de Dalia Sosa, responde a la intención de diversificar el espectáculo ofrecido en los dos días de actividades. El material oficial del ayuntamiento no especifica horarios exactos para cada presentación.

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Gobierno de la Ciudad de México

Actividades culturales y atractivos paralelos

Más allá del cartel musical, la 32.ª Feria del Tlacoyo contempla una serie de actividades adicionales que buscan reforzar el carácter cultural y tradicional del evento.

Entre ellas destaca la presentación de los Voladores de Cuetzalan, una expresión cultural que suele acompañar festejos populares en distintas regiones de México y que fue incluida expresamente en la convocatoria oficial de Texcoco.

También se contempla la realización de un jaripeo, actividad tradicional vinculada a festejos rurales y populares en el centro del país, que formará parte de la oferta recreativa durante los dos días de feria.

El evento incluirá asimismo un pabellón artesanal, espacio destinado a la exhibición y venta de productos elaborados por artesanos locales, según detalla el material de difusión del ayuntamiento.

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Entre ellas destaca la presentación de los Voladores de Cuetzalan, una expresión cultural que suele acompañar festejos populares en distintas regiones de México Credito:cuartoscuro

La gastronomía ocupa un lugar central dentro de la feria, en coherencia con el nombre del festejo. El tlacoyo, platillo tradicional mexicano elaborado a base de masa de maíz, es el eje gastronómico de la celebración, aunque el cartel también hace referencia a la participación de “Barbacoa El Pica III” como parte de la oferta de alimentos y como punto de referencia geográfico para ubicar la sede del evento.

Convocatoria oficial y mensaje del ayuntamiento

El Gobierno de Texcoco difundió la invitación acompañada de un mensaje dirigido a la ciudadanía, en el que describió a La Purificación como una localidad que “se viste de fiesta y tradición” con motivo de la feria.

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La convocatoria fue firmada bajo la gestión del presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, quien encabeza la administración 2025-2027 según consta en el material oficial difundido junto al anuncio del evento.

El mensaje institucional invitó a los habitantes del municipio y a visitantes externos a asistir “en familia” a disfrutar de la música en vivo, el jaripeo, los Voladores de Cuetzalan, el pabellón artesanal y la gastronomía local, actividades que conforman en conjunto la oferta de la 32.ª edición de la Feria del Tlacoyo.

El hashtag #DeLaManoDelPueblo, utilizado por el ayuntamiento en la publicación, acompaña de manera recurrente las comunicaciones oficiales del gobierno municipal relacionadas con eventos comunitarios y culturales en Texcoco.

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