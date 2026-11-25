La grabación de siete segundos, difundida en X, habría captado un movimiento de la legisladora sobre el vestido de la mandataria, aunque la naturaleza de una aparente sustancia blanca permanece sin confirmar

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La tarde de este 24 de noviembre de 2026, la diputada federal por Morena, Yoloczin Domínguez Serna, respondió la serie de señalamientos que se han generado en las últimas horas luego de la viralización de un video grabado la medianoche del pasado 15 de septiembre, que involucra a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

¿Por qué acusan a Yoloczin Domínguez de presunta “brujería”?

El video comenzó a viralizarse la mañana de este martes, donde se puede ver a la legisladora acercarse a la mandataria estatal, acción que es correspondida por Salgado Pineda con un abrazo.

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La gobernadora usa un vestido típico mexicano, ya que el momento deriva de las fiestas patrias, cuando Domínguez Serna se abalanza sobre ella, deja caer a la altura de su cintura una sustancia en polvo, la cual, hasta el momento, se desconoce qué sea.

Al parecer, la mandataria no se percata del incidente y toma de las manos a la diputada, con quien mantiene una conversación.

El momento generó criticas y acusaciones de todo tipo en redes sociales, quienes han apuntado que la aspirante al municipio de Acapulco realizó presuntos actos de “brujería”.

Diputada de Morena niega presunta “brujería” contra Evelyn Salgado: “Un poquito de inteligencia natural”. (Foto: RS)

Entre los comentarios que se pueden leer en diversas publicaciones, se encuentran:

“ ¡ Según son estudiados y creen en brujería! ”

“ Solo ellas saben q tanto traen ”

“Pon el video real entonces si según tú fue editado con IA . Tienes un equipo de redes tras de ti, alguno debió haber capturado el momento desde otro ángulo, ¿no?”

“Sin queja mi Yoloc… Ya dinos que maldición le aventaste a la hija del violador”

Esto respondió la diputada federal tras la viralización

Pese a que el momento que se volvió viral tiene poco más de dos meses, la situación tomó relevancia en distintas plataformas digitales, donde, incluso en X (antes Twitter), los internautas colocaron una nota de contexto con el siguiente mensaje:

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“El video que circula es una grabación auténtica del 15 de septiembre de 2026 en Chilpancingo, Guerrero, con el gesto de mano visible durante el saludo. Múltiples medios lo presentan como material real del evento, sin evidencia de IA o edición”.

La grabación de siete segundos, difundida en X, habría captado un movimiento de la legisladora sobre el vestido de la mandataria, aunque la naturaleza de una aparente sustancia blanca permanece sin confirmar

La presión de los mensajes llevó a Domínguez Serna a emitir un breve mensaje, donde negó de manera “categórica... haber realizado la acción que se me atribuye”.

Brindó su “respeto y reconocimiento hacia la gobernadora de Guerrero”, advirtiendo que son “incuestionables”. Aseguró que en materia de política “debe conducirse con principios, respeto y honestidad, nunca mediante la desinformación ni las acusaciones sin fundamento”.

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Finalizó rechazando que se tratara de un hecho real, atribuyendo la grabación a un momento generado con herramientas de inteligencia artificial:

“Y ante tanta inteligencia artificial, a algunos no les vendría mal un poquito de inteligencia natural. La verdad no necesita efectos especiales”.

Su publicación ha generado cientos de comentarios y miles de reacciones, donde ha recurrido a aplicar el mismo método de apoyo de colaboradores para comentar su publicación, al menos en redes sociales, donde la destacan de la siguiente forma:

“Cuando se realiza el trabajo, es congruente con lo que dice y hace, y es respetuosa y sobre todo da resultados cualquier cosa pueden inventar para evitar logre su objetivo, mi total respaldo mi querida Diputada federal Yoloczin Domínguez Serna”.

“Los amigos que la conocemos sabes de sus valores, esa guerra sucia es porque va adelante en las encuestas y será nuestra próxima presidenta municipal, vamos con usted tope donde tope”.

El hecho cobra mayor relevancia ya que se origina en medio de la postulación de Domínguez Serna como candidata municipal por Acapulco, en una contienda interna que ha dejado fuera perfiles que se mantienen en escándalos públicos constantes.

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