México

Natilla casera de vainilla: receta fácil para que no se formen grumos

Una receta clásica de natilla casera, suave, cremosa y con un delicioso sabor a vainilla natural

Tazón de vidrio con crema amarilla, una cuchara metálica que gotea crema espesa y una servilleta bordada sobre una mesa de madera.
A diferencia del flan, la natilla no lleva caramelo ni se hornea, lo que la hace más rápida de preparar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La natilla casera de vainilla se prepara con leche, yemas de huevo, azúcar y vainilla, cuatro ingredientes que bastan para lograr una crema suave sin necesidad de horno.

El resultado depende de una técnica concreta: templar las yemas antes de mezclarlas con la leche caliente, el paso que evita que se formen grumos.

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El error más común ocurre cuando la yema entra en contacto directo con líquido demasiado caliente. Si la mezcla se vierte al revés, es decir, yema fría al cazo caliente, se cuaja de inmediato y deja grumos visibles en la textura final.

Natilla de vainilla casera con textura suave y aspecto cremoso. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este postre es popular en varios países de América Latina, con variantes locales en cada región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de natilla casera de vainilla

La natilla casera de vainilla es una crema fluida que se cocina a fuego bajo sin pasar por horno ni baño maría.

Se elabora a partir de una base de leche infusionada con vainilla, que se incorpora poco a poco a las yemas batidas con azúcar.

La técnica clave es el templado: la leche caliente se vierte sobre las yemas de forma gradual para evitar el choque térmico.

Natilla de vainilla casera con textura suave y aspecto cremoso. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de vaina de vainilla natural, en lugar de extracto, intensifica el aroma final del postre.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto exacto se identifica cuando la crema napa la espátula, es decir, cuando al pasar un dedo por el reverso queda un surco limpio que no se cierra.

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Colar la preparación al final actúa como un filtro adicional. Este paso elimina cualquier resto de huevo cuajado y retira la vaina de vainilla ya utilizada en la infusión.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda las 2 horas y 40 minutos, mayormente de refrigeración.

1. Preparación activa: 20 minutos.

2. Reposo de la infusión de vainilla: 10 minutos.

3. Cocción a fuego bajo: entre 8 y 12 minutos.

4. Enfriado a temperatura ambiente: 20 minutos.

5. Refrigeración mínima: 2 horas.

Cazo de cobre en una estufa de gas con crema amarilla que cae de una cuchara de madera, frente a una pared con azulejos decorados.
Remover en forma de ocho ayuda a distribuir el calor de manera uniforme por todo el cazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 600 mililitros de leche entera

2. 4 yemas de huevo, si son muy pequeñas, 5 o 6

3. 80 gramos de azúcar blanco

4. 1 vaina de vainilla (o 1 cucharadita de extracto puro)

5. 1 cucharadita de fécula de maíz (opcional, para mayor consistencia)

La leche entera no debe sustituirse por versiones desnatadas, ya que su grasa aporta la cremosidad final.

Jarra con leche, cuenco con yemas de huevo, azúcar, vaina de vainilla y un frasco sobre una mesa de madera junto a azulejos decorados.
Las yemas de huevo son el componente que da cuerpo y color característico a la natilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer natilla casera de vainilla, paso a paso

1. Calienta la leche entera en un cazo junto a la vaina de vainilla abierta y sus semillas, hasta que humee sin llegar a hervir.

2. Retira del fuego y deja reposar 10 minutos para que el aroma de la vainilla se integre en la leche.

3. Bate las yemas de huevo con el azúcar hasta lograr una mezcla pálida y ligeramente espumosa.

4. Vierte la leche caliente sobre las yemas poco a poco, sin dejar de remover con varillas, para evitar que la yema cuaje de golpe.

5. Cocina la mezcla a fuego bajo con movimientos constantes en forma de ocho.

Cuenco de vidrio con crema batida amarilla, batidor de alambre, mesa de madera, vaina de vainilla y pared con azulejos azules y blancos.
La receta está calculada para 4 porciones individuales, ideales para servir en postre para la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Mantén la temperatura entre 82 y 84 grados centígrados: por encima de ese rango las yemas cuajan, por debajo la crema no espesa.

7. Cocina entre 8 y 12 minutos hasta que la crema nape la espátula.

8. Cuela la natilla con un colador fino directamente sobre los recipientes individuales para eliminar grumos y restos de vainilla.

9. Deja enfriar a temperatura ambiente durante 20 minutos.

10. Refrigera un mínimo de 2 horas antes de servir, tiempo necesario para que la crema tome su consistencia final.

Si se busca mayor firmeza, se puede disolver la cucharadita de fécula de maíz en un poco de leche fría antes de incorporarla a las yemas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones individuales, servidas en recipientes pequeños tipo ramequín o taza de postre.

Natilla de vainilla casera con textura suave y aspecto cremoso. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Multiplicar los ingredientes de forma proporcional permite ajustar la receta para más comensales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal
  • Proteínas: 7.5 gramos
  • Grasas: 9.4 gramos
  • Carbohidratos: 27 gramos

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Primer plano de un manojo de vainas de vainilla oscuras y arrugadas, atadas con una cuerda de rafia beige, sobre una tabla de madera clara.
Una sola vaina de vainilla real puede reutilizarse después de la infusión, lavándola y dejándola secar, para emplearla en otra preparación o para aromatizar azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La natilla se conserva en refrigeración, tapada con film en contacto directo con la superficie, hasta 3 días.

No se recomienda congelarla, ya que la textura cremosa se rompe al descongelar.

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