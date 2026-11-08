México

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 8 de noviembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Guardar

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Actualmente cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

PUBLICIDAD

Asimismo, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Avance del Metrobús en este momento

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Canela

Línea 3

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Poniente 128

Línea 4

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Tenayuca

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: 416 ORIENTE

Línea 7

Estado de servicio: Retraso en el servicio y Eventos temporales

Estación afectada: Línea Completa y Chapultepec - Alameda Tacubaya

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

Línea 3 del Metrobús. (Twitter/@LaSEMOVI)
Línea 3 del Metrobús. (Twitter/@LaSEMOVI)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México lamenta accidente ferroviario en Egipto y expresa solidaridad con familias de las víctimas

El impacto en Al-Ayyat, zona con historial de tragedias similares, dejó al menos siete muertos y más de un centenar de heridos, mientras las autoridades abren una investigación y los hospitales permanecen en alerta máxima

México lamenta accidente ferroviario en Egipto y expresa solidaridad con familias de las víctimas

Aislinn Derbez respalda a su hermano Vadhir Derbez en medio de la polémica por la orden de aprehensión

La publicación ocurrió mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aún mantiene abierta una carpeta de investigación contra el actor por una denuncia de presunta violación

Aislinn Derbez respalda a su hermano Vadhir Derbez en medio de la polémica por la orden de aprehensión

De Neza a Francia: Sarah, estudiante del Conalep gana concurso para estudiar en prestigiosa escuela de gastronomía

La alumna destacó en una competencia que reunió técnica culinaria e identidad regional; también representará al Estado de México en un festival internacional

De Neza a Francia: Sarah, estudiante del Conalep gana concurso para estudiar en prestigiosa escuela de gastronomía

Detienen en Nuevo Laredo a “La Pocha” y a su hijo, presuntos integrantes del Cártel del Noreste

El padre es señalado por la desaparición de cuerpos desde su presunta participación en Los Zetas; su hijo sería jefe de una célula de sicarios de Las Tropas del Infierno, el brazo armado del grupo criminal

Detienen en Nuevo Laredo a “La Pocha” y a su hijo, presuntos integrantes del Cártel del Noreste

PAN exige investigar contratos electorales en todo el país tras escándalo de Guadalupe Taddei que puso en la mira al INE

El dirigente del blanquiazul exige que la salida de la exconsejera presidenta no cierre las pesquisas sobre contratos millonarios otorgados a empresas vinculadas entre sí en organismos electorales estatales

PAN exige investigar contratos electorales en todo el país tras escándalo de Guadalupe Taddei que puso en la mira al INE
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Nuevo Laredo a “La Pocha” y a su hijo, presuntos integrantes del Cártel del Noreste

Detienen en Nuevo Laredo a “La Pocha” y a su hijo, presuntos integrantes del Cártel del Noreste

Tabasco mantendrá estrategia de seguridad pese a amenazas contra autoridades, advierte Alejandro Leal López: “No vamos a dar un paso atrás”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

FGR asegura 104 mil litros de hidrocarburos y detiene a cinco personas en Tamaulipas y Tabasco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 7 de noviembre: exfuncionario de Tacámbaro, Michoacán, acusado de trata en EEUU aparece en evento de Raúl Morón

ENTRETENIMIENTO

“Siempre me dirán Danna Paola”: cantante compara su cambio de nombre con el del Estadio Azteca

“Siempre me dirán Danna Paola”: cantante compara su cambio de nombre con el del Estadio Azteca

Lucero estalla contra los montajes con inteligencia artificial tras rumores de reconciliación con Mijares: “No inventen payasadas”

Aislinn Derbez respalda a su hermano Vadhir Derbez en medio de la polémica por la orden de aprehensión

Caso Sasha Sokol: respaldan su lucha por justicia y rechazan que se justifique el abuso sexual infantil

Majo Aguilar confiesa por qué no se quitó el apellido de Antonio Aguilar pese a querer abrirse las puertas sola

DEPORTES

Checo Pérez finaliza en el lugar 18 dentro del Gran Premio de Brasil

Checo Pérez finaliza en el lugar 18 dentro del Gran Premio de Brasil

Mateo Chávez anota gol y brilla con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

NBA ve en el mercado mexicano una oportunidad inmejorable para expandirse internacionalmente

Chicharito sorprende y se hace presente en la cancha del Manchester United

Papá de David Benavidez crítica fuertemente la pelea entre Canelo y Mbilli: “Decepcionó”