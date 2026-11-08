México

Caso Sasha Sokol: respaldan su lucha por justicia y rechazan que se justifique el abuso sexual infantil

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena expresó su solidaridad con la cantante y cuestionó que se intente justificar el abuso sexual infantil bajo el argumento de que eran “otros tiempos”

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La polémica entre Sasha Sokol y Luis de Llano sumó una nueva voz. Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y Extitular de la Secretaría de las Mujeres, publicó un mensaje en su cuenta de X para respaldar a la cantante y cuestionar la postura del productor frente a la disculpa pública que difundió recientemente. Sus palabras fueron contundentes al referirse al abuso sexual infantil y a la importancia de reconocer el daño causado.

“Reconozco la lucha que ha sostenido @SashaSokol para exigir justicia”, escribió Hernández, quien también rechazó que Luis de Llano pueda ampararse en argumentos legales para evitar reconocer su responsabilidad. En su publicación, sostuvo que una disculpa pierde su sentido cuando no reconoce las consecuencias de los actos cometidos.

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La funcionaria cerró su pronunciamiento con una frase que destacó por su contundencia: “¡Basta de ‘romantizar’ la pederastia! ¡Basta de justificar el abuso sexual infantil diciendo que eran ‘otros tiempos’!”. Además, dirigió un mensaje de solidaridad a la intérprete y a otras víctimas, al pedir que no se permita que la injusticia continúe.

Citlalli Hernández exige justicia para Sasha Sokol y rechaza justificar el abuso

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En su publicación, Hernández cuestionó que Luis de Llano pretenda respaldarse en tecnicismos legales para evitar reconocer lo ocurrido. “Luis de Llano no puede esconderse detrás de tecnicismos legales para evitar reconocer el abuso que cometió desde una posición de poder”, expresó.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena también puso el énfasis en el significado de una disculpa pública y en la necesidad de que exista un reconocimiento real del daño. “Una disculpa que no reconoce el daño causado no es una disculpa”, escribió, en referencia al video que el productor difundió el pasado 2 de noviembre.

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Su mensaje concluyó con una expresión de respaldo directo a la cantante: “A Sasha y a todas las víctimas, respeto y solidaridad. No permitamos que la injusticia dure más tiempo”. De esta manera, Hernández se sumó a las voces que han manifestado su apoyo a Sokol en medio de la controversia judicial.

Sasha Sokol cuestiona los ataques contra las víctimas de abuso infantil

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El pronunciamiento de Citlalli Hernández ocurrió antes de que Sasha Sokol compartiera una reflexión en redes sociales sobre los prejuicios que enfrentan las personas que sufrieron abuso durante su infancia. La cantante publicó cinco preguntas dirigidas a quienes suelen cuestionar a las víctimas en lugar de intentar comprender sus experiencias.

“Si el tiempo que dedican a atacar lo dedicaran a hacer estas preguntas en internet, obtendrían respuestas objetivas a sus preguntas”, escribió la intérprete. Entre sus cuestionamientos planteó: “¿Por qué una víctima de abuso infantil cambia el relato de lo sucedido una vez que se da cuenta de la realidad?”.

También preguntó: “¿Cuál es la edad promedio a la que se llega a comprender el abuso como tal cuando éste ha sido continuo?”. En los demás puntos cuestionó por qué se juzga a quienes deciden revelar lo ocurrido, por qué se responsabiliza a sus padres y por qué resulta más sencillo señalar que intentar comprender.

La reflexión trasladó la conversación de su experiencia personal hacia las dificultades que pueden enfrentar otras víctimas al reconocer y contar situaciones de violencia. Su publicación también llegó después de varios días de controversia por el nuevo mensaje de Luis de Llano.

La disculpa de Luis de Llano que reavivó la controversia

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El 2 de noviembre de 2026, Luis de Llano difundió un video que presentó como una disculpa pública. Sin embargo, Sasha rechazó su contenido porque, según explicó, no correspondía al texto establecido en la sentencia judicial, cuya redacción había quedado firme desde enero de ese año.

La cantante señaló que la grabación omitía aspectos fundamentales para reconocer las circunstancias en las que comenzó el vínculo con el productor. Entre ellos mencionó que tenía 14 años, la diferencia de edad y la posición de poder de De Llano. También recordó que sus padres no fueron cómplices de lo sucedido. “Nada de eso aparece en el video que publicó”, manifestó.

La inconformidad también alcanzó el procedimiento utilizado para difundir la grabación. La defensa de Sokol sostiene que el productor debía entregar primero el video al juzgado, permitir que la cantante lo revisara y esperar la autorización de la jueza antes de publicarlo.

El conflicto tiene antecedentes de incumplimientos relacionados con la sentencia civil: De Llano recibió multas y fue arrestado el 2 de septiembre de 2026. La representación legal de Sasha adelantó que buscará el cumplimiento íntegro de la resolución y promoverá las acciones correspondientes. Mientras tanto, el respaldo de Citlalli Hernández añade una nueva dimensión pública a una controversia que mantiene en el centro la exigencia de justicia de la cantante.

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