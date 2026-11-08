Aislinn Derbez respalda a su hermano Vadhir Derbez en medio de la polémica por la orden de aprehensión IG/vadhird

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Aislinn Derbez respaldó públicamente a su hermano Vadhir el 6 de noviembre de 2026, en medio de la polémica por una investigación de la Fiscalía CDMX y una orden de aprehensión que quedó sin efectos tras un juicio de amparo.

La actriz compartió en Instagram una fotografía junto a Vadhir y José Eduardo Derbez, con el mensaje “Los tqm” y un corazón azul, después de que el caso generó posturas divididas entre usuarios de redes sociales.

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La publicación ocurrió mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aún mantiene abierta una carpeta de investigación contra Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación relacionada con hechos presuntamente ocurridos en Coyoacán.

El amparo dejó sin vigencia la orden de aprehensión que se había obtenido contra el actor. La resolución evitó una detención previa a la audiencia inicial, aunque no cerró el expediente ni suspendió las diligencias de la Fiscalía CDMX.

Aislinn Derbez publicó una imagen con Vadhir y José Eduardo

Aislinn Derbez publica un mensaje en apoyo a su hermano Vadhir Derbez en medio de una orden de aprehensión cancelada (RS)

Aislinn Derbez compartió una imagen familiar en la que apareció junto a sus hermanos Vadhir y José Eduardo Derbez. La fotografía llevó la frase “Los tqm”, una abreviatura de “los quiero mucho”, acompañada por un corazón azul.

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La actriz no agregó referencias directas a la denuncia, al amparo ni a la investigación. Aun así, la publicación fue interpretada por parte de sus seguidores como una muestra de respaldo a Vadhir Derbez durante la exposición pública del caso.

Los comentarios se dividieron. Algunos usuarios cuestionaron que la familia expresara apoyo hacia el actor mientras la investigación permaneció abierta. Otros consideraron que Aislinn Derbez mostró solidaridad frente a lo que describieron como un señalamiento mediático contra su hermano.

La imagen también incluyó a José Eduardo Derbez, quien había sido mencionado en versiones difundidas en redes sociales sobre otro presunto incidente ocurrido a bordo de un crucero. La Fiscalía CDMX no lo había señalado oficialmente en los comunicados relacionados con la investigación contra Vadhir.

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El amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez

La historia judicial de Vadhir Derbez sumó un nuevo episodio el 6 de noviembre de 2026. La Fiscalía CDMX confirmó que la orden de aprehensión obtenida en contra del actor quedó sin efectos después de que un juicio de amparo modificó las condiciones para su detención.

La medida evitó que Vadhir Derbez fuera detenido antes de una audiencia inicial. La resolución no representó una absolución ni el cierre de la carpeta de investigación, pues la Fiscalía CDMX sostuvo que las diligencias permanecieron en curso.

El expediente se relacionó con una denuncia de violación por hechos presuntamente ocurridos en Coyoacán. La autoridad señaló que el actor podía ser citado para comparecer ante un juez y responder a los elementos reunidos por el Ministerio Público.

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La defensa de Vadhir Derbez rechazó las acusaciones. El actor sostuvo que enfrentó un presunto intento de extorsión y que una red delictiva habría exigido 350,000 dólares para detener el caso.

La Fiscalía CDMX mantuvo abierta la carpeta de investigación

La Fiscalía CDMX informó que Vadhir Derbez no había comparecido ante la institución, pese a que el actor y su equipo legal habían manifestado públicamente su disposición para colaborar con las autoridades.

La dependencia explicó que había realizado intentos para entregar una notificación formal. La falta de notificación no constituyó una resolución judicial ni definió la conducta procesal del actor.

El actor Vadhir Derbez habla frente a la cámara tras obtener un amparo judicial en el proceso legal que enfrenta. (Instagram: Vadhir Derbez)

Sin una orden de aprehensión vigente, el siguiente paso quedó sujeto a que la Fiscalía lograra hacer llegar la citación y que Vadhir Derbez acudiera a una audiencia inicial. En esa etapa, un juez habría valorado los datos presentados por la autoridad para determinar si el caso avanzaba hacia una judicialización.

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Los documentos y versiones divulgadas durante los primeros días de noviembre también hicieron referencia a por lo menos dos denuncias expuestas públicamente de forma separada. La Fiscalía CDMX indicó que la investigación a su cargo era distinta de otra carpeta que representantes de una denunciante habrían buscado seguir ante la Fiscalía General de la República.

Esa diferencia obligó a separar ambos frentes. La orden de aprehensión contra Vadhir Derbez permaneció sin efectos, mientras la investigación de la Fiscalía capitalina continuó abierta.

José Eduardo Derbez habló sobre la presión que enfrentó su familia

José Eduardo Derbez había expresado que las polémicas relacionadas con su familia y las autoridades le afectaron de manera personal. El actor declaró que los señalamientos y la atención mediática le “quitaban el sueño”.

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En un inicio, José Eduardo Derbez afirmó que desconocía los detalles del proceso legal que involucró a Vadhir Derbez. Con el paso de los días, su nombre apareció en publicaciones y versiones extraoficiales vinculadas con un supuesto episodio en un crucero.

La Fiscalía CDMX no había informado sobre una acusación formal, investigación o señalamiento en contra de José Eduardo Derbez. Su participación en la fotografía difundida por Aislinn Derbez volvió a colocar a los tres hermanos en el centro de la conversación pública.

Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez, evitó emitir declaraciones ante la prensa sobre el caso. La actriz se mantuvo al margen de los cuestionamientos públicos, mientras Aislinn Derbez optó por manifestar su cercanía con sus hermanos mediante la publicación en Instagram.

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