Majo Aguilar confiesa por qué no se quitó el apellido de Antonio Aguilar pese a querer abrirse las puertas sola

Desde Puerto Vallarta, Jalisco, la cantante reveló en una ronda privada a medios algunos detalles de su vida profesional y privada

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Majo Aguilar contó durante los HEAT Latin Music Awards 2026, realizados en Puerto Vallarta, Jalisco, que había pensado en retirar su apellido artístico para presentarse sólo con su nombre, pero desistió después de que un productor le recordó que esa decisión habría significado alejarse de la historia de sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar. La cantante habló del tema en una entrevista a puerta cerrada con diversos medios, entre ellos Infobae México.

La intérprete compartió el encuentro con Mar Solís, hija de Marco Antonio Solís, quien también participó en la conversación sobre el peso de llevar un apellido conocido en la industria musical. El intercambio surgió a partir de las etiquetas de “hija de” y “nieta de” que ambas habían recibido durante sus carreras.

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Aguilar explicó que la posibilidad de cambiar su identidad pública apareció mientras trabajaba en una grabación. Su intención había sido usar únicamente “Majo”, una alternativa con la que buscaba marcar distancia de las expectativas ligadas a su familia.

Majo Aguilar había pensado en dejar sólo su nombre artístico

La cantante relató que le planteó la idea a un productor durante una sesión de estudio. “Le dije al productor: ‘Oye, estoy pensando en nada más dejarme Majo, como para que sea más yo’”, recordó ante los medios.

La respuesta del productor cambió su percepción. De acuerdo con Aguilar, él le dijo que quitarse el apellido podía interpretarse como un rechazo a sus propios antecedentes familiares y profesionales.

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“Me dijo algo súper interesante. Me dijo: ‘Es que si te quitas, si te dejas de llamar Majo Aguilar y te dices de repente Majo..., es como si negaras tu historia, es como si quisieras negar tu historia’”, contó.

Majo Aguilar iba a quitarse su famoso apellido: una historia sobre sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, la detuvo (RS)

La reflexión la llevó a reconsiderar su decisión. Aguilar respondió con una risa al recordar la reacción que tuvo en ese momento, pues reconoció que no había pensado en el sentido que podía tener el cambio para quienes conocían la trayectoria de su familia.

“Cuando me lo dijo así dije: ‘O sea...’”, expresó. La cantante señaló que había concebido la modificación como una forma de presentarse desde una identidad individual, sin que su apellido definiera de inmediato la conversación.

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Flor Silvestre y Antonio Aguilar habían marcado el significado del apellido

El apellido Aguilar había quedado ligado a una de las familias con mayor presencia en la música regional mexicana. Antonio Aguilar y Flor Silvestre habían construido carreras como intérpretes y figuras del cine mexicano, una trayectoria que después había continuado con nuevas generaciones.

Majo Aguilar había quedado vinculada a ese legado desde el inicio de su carrera. La cantante había tenido que enfrentar referencias constantes a su abuelo, su abuela y a otros integrantes de la familia que también se habían desarrollado en la música.

La artista reconoció que el comentario del productor le permitió ver el apellido desde otra perspectiva. En vez de considerarlo una carga que debía apartar, entendió que formaba parte de su historia personal y de un camino familiar que no pretendía negar.

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El episodio también mostró una tensión frecuente entre artistas que nacieron en familias conocidas: el deseo de construir una voz propia y la presencia inevitable de un nombre que ya tenía reconocimiento ante el público.

Mar Solís también había hablado de usar sólo “Mar”

Durante el encuentro, Mar Solís contó que ella también había atravesado una etapa en la que se presentó simplemente como “Mar”. La cantante habló de las dificultades prácticas que surgieron con una identidad tan común en plataformas digitales y buscadores.

“Solo aparecían fotos del océano”, bromeó durante la entrevista. La respuesta provocó risas entre los asistentes y abrió una conversación sobre los límites de usar un nombre artístico sin apellido.

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Solís explicó que durante un periodo apareció públicamente sólo con ese nombre. “Fue así hasta el dos mil veinti...”, dijo, sin precisar el año completo durante el intercambio.

La hija de Marco Antonio Solís había señalado que no quería que muchas personas conocieran esa decisión. Su experiencia coincidió con la inquietud que Aguilar había planteado: el intento de separar una identidad artística propia de un apellido que ya tenía una historia pública.

Mar Solís también había hablado de usar sólo “Mar” (RS)

La carrera de Majo Aguilar había generado comparaciones en redes sociales

En los últimos años, Majo Aguilar había recibido mensajes de seguidores que destacaban su trabajo en escenarios de música mexicana y su interpretación dentro del mariachi. Parte de ese público había comparado su voz con la de Flor Silvestre.

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La conversación digital también había contrastado su carrera con la de sus primos Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar. Algunos usuarios habían sostenido que Majo había desarrollado su trayectoria con mayor distancia de la estructura profesional encabezada por Pepe Aguilar.

Esas opiniones habían formado parte de debates sobre los apellidos conocidos, el acceso a oportunidades y el esfuerzo individual dentro de las familias artísticas. Majo Aguilar no abordó directamente esas comparaciones durante la entrevista en Puerto Vallarta.

Su testimonio se concentró en la decisión que no tomó. La cantante había considerado dejar atrás el apellido Aguilar, pero una conversación en el estudio la llevó a mantenerlo como parte de su nombre y de la memoria de Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

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