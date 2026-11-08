Desmantelan otra granja de criptomonedas en Puebla: aseguran equipos y detienen a un hombre con droga

Vista de los equipos de cómputo especializados asegurados el 6 de septiembre en una granja de criptomonedas localizada en Tlaola, Puebla. En ese operativo fueron decomisados cerca de 300 dispositivos, un transformador eléctrico y antenas satelitales. (Crédito: SSP Puebla)

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Dos granjas de criptomonedas fueron localizadas en menos de dos meses en Tlaola, municipio de la Sierra Norte de Puebla. El hallazgo más reciente ocurrió durante un cateo realizado el 5 de noviembre, cuando autoridades federales aseguraron 50 cajas mineras, un transformador eléctrico industrial y otros equipos utilizados para la minería de activos digitales.

En el inmueble, identificado como La Gallera, también fue detenido un hombre que tenía una bolsa con presunta marihuana y un teléfono celular. El operativo fue encabezado por fuerzas federales como parte de una intervención simultánea en distintas entidades del país.

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La nueva instalación se encuentra aproximadamente a 4.3 kilómetros de El Beneficio, otro inmueble intervenido en septiembre, donde fueron aseguradas cerca de 300 computadoras especializadas, un transformador eléctrico, alrededor de 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales.

La proximidad entre ambos predios y las características de su infraestructura forman parte del contexto de las investigaciones sobre el funcionamiento de estos centros de minería digital y el posible aprovechamiento irregular de electricidad.

Aseguran 50 cajas mineras en otra instalación de Tlaola

El cateo más reciente fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

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Además de las 50 cajas mineras, los agentes aseguraron mil 31 criptoactivos, un módem de alta velocidad, un transformador eléctrico trifásico de uso industrial, dos chips telefónicos y una pantalla de video.

Parte de la infraestructura eléctrica utilizada para abastecer la granja de criptomonedas desmantelada en septiembre en Tlaola. Las autoridades investigaron posibles conexiones irregulares a la red de suministro eléctrico. (Crédito: Reuters)

En el inmueble también fue localizada una bolsa con presunta marihuana y un teléfono celular, objetos que tenía en su poder el hombre detenido durante la intervención.

El aseguramiento formó parte de un operativo simultáneo en Chihuahua, Sinaloa, Puebla y Veracruz. El Gabinete de Seguridad estimó en 4 mil 132 millones de pesos el impacto financiero de las acciones realizadas contra estructuras del crimen organizado.

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Otra granja de criptomonedas fue descubierta en septiembre

El primer aseguramiento de este tipo en Tlaola durante 2026 ocurrió el 6 de septiembre, cuando autoridades intervinieron el inmueble conocido como El Beneficio, equipado con cerca de 300 computadoras especializadas para la minería de activos digitales.

En aquella instalación también fueron decomisados un transformador eléctrico de pedestal, alrededor de 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales.

La infraestructura encontrada permitió dimensionar la capacidad de operación del inmueble, que requería un suministro eléctrico constante para mantener en funcionamiento los dispositivos informáticos.

Las autoridades investigaron el posible aprovechamiento irregular de electricidad y el origen de los recursos utilizados para mantener la instalación.

El segundo hallazgo ocurrió aproximadamente a 4.3 kilómetros de distancia. De acuerdo con reportes sobre el operativo, trabajos de inteligencia y sobrevuelos con drones térmicos permitieron identificar una huella de calor en La Gallera, con características similares a las detectadas en el primer inmueble.

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Hasta el momento, la información disponible no permite establecer que ambos establecimientos pertenecieran a los mismos responsables o que formaran parte de una sola estructura criminal.

¿Para qué sirven las granjas de criptomonedas?

Las granjas de criptomonedas son instalaciones que concentran equipos informáticos de alto rendimiento para realizar operaciones matemáticas que permiten validar transacciones dentro de redes de activos digitales. Este procedimiento se conoce como minería y uno de sus ejemplos más conocidos es el de Bitcoin.

En esta red, las computadoras compiten para resolver problemas criptográficos que permiten incorporar nuevos bloques a la cadena de bloques (blockchain), un registro digital donde quedan asentadas las operaciones. Como recompensa por aportar capacidad de procesamiento y validar bloques, los participantes pueden recibir unidades de Bitcoin.

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Para desarrollar esta actividad se necesitan dispositivos especializados, conocidos como equipos de minería, que pueden funcionar durante las 24 horas del día. También requieren sistemas de ventilación y refrigeración para controlar el calor que generan, además de conexiones de internet estables.

El consumo eléctrico es uno de los principales costos de operación. Por ello, las instalaciones de gran tamaño requieren transformadores y sistemas de distribución capaces de abastecer numerosos equipos de manera continua.

Esta demanda de energía explica por qué las autoridades investigan la infraestructura eléctrica encontrada en los inmuebles de Tlaola. Una de las líneas de investigación apunta al posible uso de conexiones irregulares para obtener electricidad sin cubrir el costo correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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La minería de criptomonedas no está prohibida en México

La generación de activos digitales no constituye por sí misma una actividad ilegal en México. Sin embargo, su operación puede derivar en investigaciones penales cuando se utilizan conexiones clandestinas para obtener electricidad o cuando los recursos generados se relacionan con operaciones de lavado de dinero.

En el primer supuesto, el aprovechamiento de energía sin autorización puede configurar el delito de robo de energía eléctrica. En el segundo, las autoridades deben rastrear el origen de los recursos y determinar si existieron operaciones destinadas a ocultar o encubrir dinero procedente de actividades ilícitas.

La posibilidad de transferir activos digitales entre distintas direcciones y plataformas también puede ser aprovechada por personas que buscan dificultar el rastreo de sus operaciones financieras. No obstante, las transacciones realizadas con criptomonedas dejan registros en las redes públicas que pueden ser analizados mediante herramientas especializadas.

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Los antecedentes de Tlaola se suman a investigaciones sobre el posible aprovechamiento irregular de electricidad en la Sierra Norte de Puebla. En enero de 2025, autoridades federales detectaron cuatro puntos de presunto robo de energía en el vecino municipio de Juan Galindo, relacionados con instalaciones que habrían abastecido equipos destinados a la minería de activos virtuales.

La infraestructura eléctrica de la Sierra Norte, un atractivo para las granjas de criptomonedas

La concentración de granjas de criptomonedas en la Sierra Norte de Puebla está relacionada con las características de su infraestructura eléctrica y su geografía. En municipios como Juan Galindo y Tlaola se encuentra la zona de influencia del histórico complejo hidroeléctrico de Necaxa, cuya actividad convirtió a esta región en un punto estratégico para la generación y distribución de energía. Este factor resulta relevante porque los equipos utilizados para minar activos digitales requieren electricidad constante y representan un elevado consumo energético.

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A estas condiciones se suma la ubicación de comunidades alejadas de las zonas urbanas, donde las instalaciones pueden operar con menor exposición. Los equipos de minería producen calor y ruido debido a su funcionamiento continuo, por lo que necesitan sistemas de refrigeración y espacios adecuados para mantenerlos activos.