Checo Pérez finaliza en el lugar 18 dentro del Gran Premio de Brasil

El piloto mexicano batalló en las pistas de Interlagos para encontrar ritmo con su Cadillac bajo la lluvia. (X/ Cortesía F1)

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Sergio “Checo” Pérez volvió a tener problemas para encontrar ritmo en pista y terminó en el lugar 18 durante el Gran Premio de Brasil. El mexicano no logró recuperarse a lo largo de la carrera y quedó fuera de los puestos que otorgaron puntos.

Lando Norris se llevó la victoria, mientras Max Verstappen finalizó en la segunda posición e Isack Hadjar completó el podio. Los resultados de Verstappen y Hadjar le dieron a Red Bull dos lugares entre los tres primeros de la competencia.

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Lando Norris gana en Brasil y Mercedes asegura el título de constructores

El británico Lando Norris de McLaren celebra al obtener el primer puesto en la clasificación del Gran Premio de Sao Paulo 2026 de Fórmula Uno en el autódromo de Interlagos en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira

Lando Norris ganó el Gran Premio de Brasil tras defender la pole position en el Autódromo José Carlos Pace. El piloto británico de McLaren cruzó primero la meta, seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar, quienes completaron el podio para Red Bull.

La carrera también definió el campeonato de constructores, ya que Mercedes aseguró el título por primera vez desde 2021 al llegar a 652 puntos, una cifra que dejó sin posibilidades de alcanzarlo a Ferrari y Red Bull.

George Russell terminó en la cuarta posición y Andrea Kimi Antonelli fue quinto. Esos resultados permitieron que la escudería alemana ampliara su acumulado y superara matemáticamente los 510 puntos de Ferrari y los 415 de Red Bull.

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Verstappen firmó una de las remontadas de la jornada. El neerlandés salió desde el lugar 21 y avanzó hasta el segundo puesto, por detrás de Norris, para darle puntos al equipo austriaco.

Su compañero Isack Hadjar terminó tercero y selló el doble podio de Red Bull. La escudería colocó a sus dos pilotos entre los tres primeros, aunque no pudo impedir que Mercedes celebrara el campeonato de constructores.

Después de esta carreras, quedan tres fines de semana más antes de cerrar el año con Grandes Premios en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.