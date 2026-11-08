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Mateo Chávez anota gol y brilla con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

El lateral mexicano inició como titular y disputó 96 minutos

El mediocampista continúa con paso positivo dentro de la Liga de los Países Bajos.
Mateo Chávez anotó y brilló con el AZ Alkmaar en el triunfo 4-3 ante Groningen, resultado que permitió al club llegar a 23 puntos y ocupar el quinto sitio de la Eredivisie 2026-2027 (IG Mateo Chávez)
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Mateo Chávez anotó y brilló con el AZ Alkmaar en el triunfo 4-3 ante Groningen, resultado que permitió al club llegar a 23 puntos y ocupar el quinto sitio de la Eredivisie 2026-2027.

El lateral mexicano inició como titular y disputó 96 minutos. Su anotación formó parte de la reacción del cuadro rojiblanco en un duelo que se complicó durante la segunda mitad.

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El AZ perdía 3-1 al minuto 54. El equipo local respondió en el cierre del encuentro y consiguió cuatro goles para revertir el marcador en su estadio.

Soccer Football - UEFA Europa League - Sunderland v AZ Alkmaar - Stadium of Light, Sunderland, Britain - September 16, 2026 Sunderland's Nordi Mukiele and AZ Alkmaar's Mateo Chavez Action Images via Reuters/Lee Smith
Soccer Football - UEFA Europa League - Sunderland v AZ Alkmaar - Stadium of Light, Sunderland, Britain - September 16, 2026 Sunderland's Nordi Mukiele and AZ Alkmaar's Mateo Chavez Action Images via Reuters/Lee Smith

Chávez participó en el ataque desde su posición como lateral y se convirtió en uno de los anotadores de un partido que terminó con siete goles. Su actuación ayudó a mantener al AZ en la pelea por los puestos altos de la clasificación.

El resultado de 4-3 dio tres puntos al conjunto de Alkmaar tras la Jornada 12. Groningen sostuvo una ventaja de dos goles hasta la segunda parte, pero no logró contener la respuesta ofensiva de los locales.

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Con 23 unidades, el AZ Alkmaar se colocó en el quinto lugar del torneo. PSV encabezó la tabla con 26 puntos, tres más que el equipo en el que jugó el mexicano.

Soccer Football - UEFA Europa League - Sunderland v AZ Alkmaar - Stadium of Light, Sunderland, Britain - September 16, 2026 AZ Alkmaar's Mateo Chavez in action REUTERS/Scott Heppell
Soccer Football - UEFA Europa League - Sunderland v AZ Alkmaar - Stadium of Light, Sunderland, Britain - September 16, 2026 AZ Alkmaar's Mateo Chavez in action REUTERS/Scott Heppell

Números de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar

El AZ Alkmaar volverá a la actividad en la Eredivisie el domingo 22 de noviembre, cuando visite al Sparta Rotterdam. El encuentro marcará el regreso del equipo tras la pausa internacional y será su siguiente compromiso de liga después de la remontada ante Groningen.

Cuatro días después, el jueves 26 de noviembre, el conjunto del mexicano enfrentará al Sparta Praga como visitante en la UEFA Europa League. El duelo abrirá una semana con doble competencia para el cuadro en el que milita el mexicano.

El mexicano puso el cuarto gol de la cuenta para los locales.
El mexicano puso el cuarto gol de la cuenta para los locales. (IG AZ Alkmaar)

La agenda continuará el domingo 29 de noviembre con otra salida en la Eredivisie. AZ Alkmaar visitará al PEC Zwolle, en un partido que será el último de noviembre dentro del torneo neerlandés.

El siguiente compromiso confirmado en casa será el sábado 5 de diciembre ante PSV Eindhoven. Ese duelo enfrentará al AZ con el líder de la Eredivisie, que al cierre de la Jornada 12 suma 26 puntos, tres más que el club rojiblanco.

El exjugador de Chivas buscará hacerse de un nombre en el futbol internacional.
El exjugador de Chivas buscará hacerse de un nombre en el futbol internacional. (AZ Alkmaar)

Con el gol ante Groningen, Mateo Chávez llegó a dos anotaciones y tres asistencias en 12 partidos de Eredivisie durante la temporada 2026-2027. El lateral mexicano acumula 907 minutos en la competencia, luego de jugar 96 minutos en la victoria por 4-3.

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