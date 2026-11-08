Tabasco mantendrá estrategia de seguridad pese a amenazas contra autoridades, advierte Alejandro Leal López: “No vamos a dar un paso atrás”

Alejandro Leal López, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante una entrevista con medios locales, este domingo. (Crédito: redes sociales)

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Las amenazas contra autoridades de Tabasco no harán que las corporaciones de seguridad modifiquen sus acciones contra la delincuencia organizada, advirtió Alejandro Leal López, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien aseguró que la estrategia estatal continuará pese a la aparición de lonas con mensajes intimidatorios.

El funcionario atribuyó estos mensajes a la desesperación de los grupos delictivos ante la continuidad de los operativos y sostuvo que las intimidaciones no cambiarán la postura de las autoridades.

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“No vamos a permitir que la delincuencia organizada quiera amedrentar a las autoridades. Nuestra responsabilidad es salvar a las familias tabasqueñas. Por ningún motivo vamos a cambiar nuestra estrategia ni vamos a dar un paso atrás”, declaró.

Leal López también calificó como irrelevantes las amenazas y consideró que su aparición responde a la presión que enfrentan las organizaciones criminales por las acciones de seguridad que permanecen en marcha.

“Para mí es irrelevante sus amenazas, es parte de la desesperación que tienen al nosotros estar continuando de una forma positiva”, afirmó.

La aparición de los mensajes intimidatorios ya derivó en la apertura de una carpeta de investigación, confirmó el secretario de Seguridad estatal. Sin embargo, evitó adelantar detalles sobre el contenido de las amenazas, las personas a quienes estaban dirigidas o la identidad de quienes habrían participado en su colocación.

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Al ser cuestionado sobre un personaje que presuntamente se atribuyó la difusión de estos mensajes y que, según el planteamiento de los reporteros, estaría detenido, Leal López señaló que corresponde a la Fiscalía esclarecer su posible participación y determinar si todavía mantiene alguna actividad relacionada con estos hechos.

El funcionario no proporcionó información adicional sobre el avance de las indagatorias ni confirmó la situación jurídica de la persona mencionada durante la entrevista.

Ante los cuestionamientos relacionados con las amenazas, Alejandro Leal López manifestó que está dispuesto a entregar pruebas y atender cualquier requerimiento de las autoridades investigadoras.

“Presento sus pruebas totalmente, no tengo nada que ocultar. Adelante, pueden hacerlo en todo momento. Voy a estar disponible para cuando la autoridad me lo requiera, ahí estará”, expresó.

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El titular de la SSPC reiteró que los mensajes intimidatorios no modificarán las acciones de seguridad y que la dependencia mantendrá como prioridad la protección de las familias tabasqueñas.

Por ahora, la investigación ministerial deberá establecer quiénes colocaron las lonas, a qué autoridades estaban dirigidas y si existe alguna relación entre los mensajes y las personas señaladas durante las indagatorias.

Las narcomantas fueron colocadas en varios punto de Villahermosa la madrugada del 7 de noviembre. Contenían amenazas contra autoridades estatales y federales, además de señalamientos de presunta corrupción y traición. (Crédito: redes sociales)

Narcomantas señalan a funcionarios por presunta corrupción y traición, incluyen fotografías y amenazas

Las mantas colocadas durante la madrugada del 7 de noviembre de 2026 en Villahermosa y comunidades de la zona conurbada contenían acusaciones de corrupción, colusión y traición contra funcionarios y mandos de seguridad.

Los mensajes estaban dirigidos a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador Javier May Rodríguez y al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, además de mencionar a personas identificadas como ”Leal", “Irving”, “Jesús”, “Adame” y “Óscar Tonatiuh”.

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En las imágenes difundidas se observan fotografías de personas con la palabra “traicionero” sobrepuesta. Los textos también hacen referencia a disputas por el control de plazas en municipios como Macuspana y aparecen firmados con las expresiones “El 88″, “Señor 88″ y “El 11″. Los reportes atribuyeron las mantas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero hasta el momento las autoridades no han confirmado la autenticidad de las firmas ni identificado a quienes las colocaron.

Las narcomantas contra autoridades de Tabasco tienen antecedentes desde 2024

El 20 de septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de una carpeta de investigación por una narcomanta colocada en un taller mecánico de Comalcalco, cuyo contenido incluía amenazas dirigidas a Serafín Tadeo Lazcano, entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landero informó que la institución había sido notificada y que ya trabajaba en el caso, aunque no dio detalles sobre los responsables.

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Un antecedente ocurrió el 7 de noviembre de 2024, cuando fueron localizadas al menos tres narcomantas en escuelas de Villahermosa con amenazas dirigidas al gobernador Javier May Rodríguez. Los mensajes fueron atribuidos al CJNG y aparecieron durante una jornada de violencia en la entidad, en la que también se reportaron ataques, incendios de vehículos y establecimientos, así como agresiones contra policías.

Unas semanas antes, el 18 de octubre de 2024, cuatro mantas fueron colocadas en distintos puntos del municipio de Centro, entre ellos Plaza Altabrisa, las inmediaciones de la UJAT, el puente Tabscoob y el periférico Carlos Pellicer Cámara. Los mensajes estaban dirigidos a Sheinbaum y May, mostraban fotografías y nombres de ocho personas señaladas como presuntos líderes y operadores de un grupo delictivo local, y contenían las frases “Tabasqueños unidos, alcemos la voz” y “Queremos paz”.

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Estos episodios muestran que las mantas han sido utilizadas para dirigir amenazas y señalamientos contra autoridades estatales y federales, así como para exhibir a personas a las que los autores de los mensajes atribuyen vínculos con grupos criminales.