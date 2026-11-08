Paulo Strehlke finaliza en el Top 6 del Mundial de Natación de Aguas Abiertas celebrado en Cancún

El nadador mexicano continúa su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Reuters)

Guardar

El mexicano Paulo Strehlke terminó en la sexta posición de la prueba masculina de 3 kilómetros knockout sprint durante la última jornada de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas Cancún 2026 al finalizar con un tiempo de 4:39.40 minutos.

La prueba se desarrolló bajo un sistema de eliminación por rondas, formato que pone a prueba la velocidad de los participantes y su capacidad de recuperación entre cada etapa.

PUBLICIDAD

Desarrollo de la competencia

Paulo Strehlke continúa su camino hacia LA28. (IG Conade)

El alemán Florian Wellbrock conquistó la medalla de oro con 4:32.20 minutos. El húngaro David Betlehem se quedó con la plata tras detener el cronómetro en 4:33.20, mientras que el francés Marc-Antoine Olivier obtuvo el bronce con una marca de 4:35.50.

Al concluir su participación, Paulo Strehlke agradeció el respaldo de los aficionados mexicanos y resaltó lo que representa competir ante el público local.

“El apoyo es de lo mejor que he experimentado en mi vida. Se siente increíble estar en México”, señaló el nadador tras finalizar en el sexto lugar de la prueba de 3 kilómetros knockout sprint.

Strehlke adelantó que 2027 tendrá compromisos relevantes en su calendario. El mexicano contempla disputar más fechas de Copa del Mundo, el Mundial de Natación en Aguas Abiertas y los Juegos Panamericanos.

PUBLICIDAD

Cuáles fueron los resultados en la rama femenina

Moesha Johnson ganó en la rama femenina. (REUTERS/Tingshu Wang)

En la prueba femenil, la australiana Moesha Johnson se quedó con la victoria tras registrar 5:39.20 minutos. La japonesa Ichika Kajimoto finalizó en segundo lugar con 5:40.20, mientras que la monegasca Lisa Pou completó el podio al detener el cronómetro en 5:42.20.

Strehlke concluyó así su participación en Cancún. El mexicano también nadó la prueba de 10 kilómetros, en la que terminó en la posición 11 con un tiempo de 1:54:10.70 horas.

El evento, respaldado por World Aquatics, marcó el inicio de la temporada internacional 2026-2027. También significó el regreso de México al circuito de primer nivel de aguas abiertas y sirvió como preparación para el Campeonato Mundial de Natación 2027, previsto del 3 al 8 de julio en Budapest, Hungría.

PUBLICIDAD

Quién es Paulo Strehlke

Esta es la trayectoria de Paulo Strehlke. (CONADE)

Paulo Strehlke cuenta con experiencia en competencias internacionales de alto nivel, entre ellas los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la prueba varonil de 10 kilómetros en aguas abiertas, el nadador mexicano terminó en el lugar 12 con un tiempo de 1:56:28.4 horas. La competencia se disputó en el Río Sena, cerca del Puente Alejandro III.

Con ese resultado, Strehlke firmó la mejor actuación de un representante mexicano en la disciplina olímpica. El registro superó el puesto 17 que consiguió Daniel Delgadillo durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Ahora, el nadador mexicano buscará seguir trabajando en su preparación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el próximo año tendrá un evento importante en este proceso cuando participe en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

PUBLICIDAD