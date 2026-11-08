“Siempre me dirán Danna Paola”: cantante compara su cambio de nombre con el del Estadio Azteca (RS)

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Danna comparó su cambio de nombre artístico con el del Estadio Azteca, que pasó a llamarse Estadio Ciudad de México, durante un fragmento de su documental difundido en YouTube en los primeros días de noviembre de 2026.

La cantante reconoció que el público mantuvo las denominaciones con las que identificó durante años tanto al recinto de Santa Úrsula como a ella misma: Danna Paola.

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En la conversación, la intérprete sostuvo que el nuevo nombre comercial del estadio no modificó la manera en que los aficionados se refirieron al inmueble. Después trasladó esa idea a su caso, tras haber dejado atrás “Paola” como parte de su identidad pública desde 2024.

El paralelismo se dio después de que unas empresas formalizaron un acuerdo de financiamiento y derechos de nombre por 12 años. La institución bancaria aportó 2,100 millones de pesos para las obras de remodelación del recinto rumbo al Mundial de 2026, de acuerdo con ESPN.

Danna recordó que el público mantuvo el nombre de Danna Paola

La charla inició con una pregunta sobre el cambio del Estadio Azteca. Una de las voces señaló que el recinto ya se llamó Estadio Banorte, aunque la cantante respondió que ella siempre lo habría nombrado por su designación anterior.

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“No, pero yo siempre le voy a decir Estadio Azteca”, dijo Danna entre risas. Después comparó la resistencia al nuevo nombre del recinto con las reacciones que recibió tras anunciar que se presentaría únicamente como Danna.

La cantante se refirió a sí misma como “Danna Paola” durante la conversación, aunque enseguida corrigió el comentario. “Porque sí, siempre será Danna Paola. Ya se sabe, ya se sabe, bebé”, sostuvo.

La persona que la acompañó coincidió en que los cambios de nombre no habrían funcionado del todo entre el público. Danna retomó la frase y señaló: “No jalan tanto”.

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Danna recordó que el público mantuvo el nombre de Danna Paola Danna - (Instagram)

La intérprete cerró el intercambio con otra comparación. Señaló que quien conoció el estadio con su nombre original lo habría seguido llamando Estadio Azteca, del mismo modo en que una parte de sus seguidores habría mantenido la costumbre de nombrarla Danna Paola.

Childstar acompañó el cambio de Danna Paola a Danna

Danna había anunciado en 2024 que reduciría su nombre artístico a Danna. La decisión coincidió con el lanzamiento de Childstar, un álbum con el que abordó su paso por la industria desde la niñez y su búsqueda de una identidad propia fuera de los personajes que interpretó.

La cantante explicó a Allure que había descubierto que no le gustaba su nombre completo y que Danna Paola también se había convertido en un personaje para ella. Dijo que el proceso terapéutico la llevó a revisar el peso que esa identidad había tenido durante su carrera.

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En otra conversación con Today, Danna sostuvo que el cambio de nombre solo había representado una parte de su nueva etapa. La artista relacionó esa decisión con la necesidad de reconocerse como compositora, productora e intérprete, después de haber iniciado su trayectoria en televisión desde niña.

El nuevo nombre provocó una polémica en redes sociales, sobre todo por el usuario @dana en X. La cuenta pertenecía desde 2006 a otra usuaria, quien no aceptó cederla cuando seguidores de la cantante comenzaron a pedirle que la entregara.

En ese momento circularon versiones sobre una supuesta petición económica para liberar la cuenta. Las cifras variaron entre publicaciones y nunca quedaron confirmadas por las partes involucradas.

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Danna habló del tema en su canal de WhatsApp y una parte de sus seguidores dirigió mensajes a la propietaria de la cuenta. La cantante ofreció una disculpa después de que recibió críticas por una posible promoción de acoso digital y pidió detener los ataques.

También surgieron rumores sobre conflictos contractuales con su antigua representación y sobre una estrategia vinculada con su disquera. Esas versiones no quedaron confirmadas por Danna como el motivo de la modificación de su nombre artístico.

Estadio Ciudad de México conservó el apodo de Estadio Azteca entre aficionados

Estadio Ciudad de México conservó el apodo de Estadio Azteca entre aficionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio de nombre del inmueble de Santa Úrsula también generó rechazo entre aficionados, periodistas y exjugadores. El recinto había sido identificado durante décadas como Estadio Azteca y conservó el apodo de “Coloso de Santa Úrsula” en la conversación pública.

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La modificación no había sido la primera en la historia del estadio. En 1997, el recinto fue nombrado Estadio Guillermo Cañedo durante un periodo breve, aunque la designación no permaneció entre la afición, de acuerdo con ESPN.

El nombre de Estadio Banorte tampoco se utilizó durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA aplicó sus reglas comerciales y denominó al inmueble Estadio Ciudad de México en sus materiales, boletos y comunicaciones oficiales durante el torneo.

La medida se aplicó porque las reglas de la FIFA restringieron los nombres comerciales de recintos que no formaron parte de sus patrocinadores. El lineamiento solo operó durante la competencia y no modificó el acuerdo comercial entre dos empresas.

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