Henry Martín y su dura crítica a César Arturo Ramos en el partido entre América y Pumas: “Estamos cansados también”

Pumas y América igualaron 2-2 ayer en el Estadio Olímpico Universitario, durante la jornada 16 del Apertura 2026 (REUTERS)

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Pumas y América igualaron 2-2 ayer en el Estadio Olímpico Universitario, durante la jornada 16 del Apertura 2026. El encuentro estuvo marcado por los goles, la intensidad y la polémica arbitral en torno a César Arturo Ramos, quien fue cuestionado por el goleador de las Águilas Henry Martín.

Al término del partido, Martín expresó ante los medios su molestia por la labor de César Ramos. El capitán de las Águilas aseguró que evita referirse al arbitraje, aunque admitió que el equipo está cansado de estas polémicas y subrayó la necesidad de recurrir a recursos como las cámaras del VAR.

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“No me gusta hablar del arbitraje, pero realmente estamos cansados también. Yo solo le dije a César, un árbitro mundialista como él, increíble que se le pasen estas cosas, pero pues ya está, ni modo, así es esto. No sé por dónde va la cosa. Yo lo único que digo es, ¿para qué se supone que está el VAR entonces? Tenemos la herramienta con seis o cinco cámaras y se pueden apoyar de ello a favor o en contra. Que se use la herramienta y no tengan miedo de usarla, porque se daña el trabajo y cansa mucho remar contra eso”.

Ciudad de México, 7 de noviembre de 2026. Robert Morales durante el partido correspondiente a la jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, entre los Pumas de la UNAM y las Águilas del América, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Las polémicas en el partido entre Pumas y América

El empate entre Pumas y América dejó varias decisiones arbitrales bajo discusión en Ciudad Universitaria. La más visible ocurrió al minuto 34, cuando Robert Morales aprovechó una mala salida de Luis Malagón y mandó el balón a la red, pero el VAR anuló la jugada por fuera de lugar.

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Pumas Liga MX Apertura 2026 Jornada 16 (Foto: Club América/FB)

La revisión evitó que Pumas tomara ventaja antes del descanso y provocó reclamos de los universitarios. La acción inició tras un tiro libre, con Malagón fuera de posición y el balón suelto dentro del área antes del remate de Morales.

Antes de esa jugada, Pumas pidió penal por un derribo sobre Juninho dentro del área, aunque el silbante dejó seguir el encuentro. Más tarde, Pedro Vite recibió tarjeta amarilla por simular una falta en zona de peligro, una decisión que también generó inconformidad en el cuadro auriazul.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 7, 2026 Pumas UNAM's Cesar Huerta in action with America's Kevin Alvarez REUTERS/Luis Cortes

En el segundo tiempo, César Ramos marcó dos penales: Pablo Bennevendo derribó a Henry Martín para el 2-1 del América y Ramos Mingo cometió falta sobre Nathan Silva para el 2-2 definitivo. Ambas jugadas cambiaron el marcador y concentraron las principales polémicas de un Clásico Capitalino que terminó sin ganador.

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La gran temporada de Henry Martín con el América

Henry Martín sostiene una temporada de goles con el América en el Apertura 2026. El delantero yucateco llegó a 11 anotaciones tras marcar de penal ante Pumas en la Jornada 16, una cifra que lo coloca como el máximo anotador mexicano del torneo.

Además, Martín suma tres asistencias en la Liga MX. Sus 14 participaciones directas en gol explican parte del rendimiento ofensivo de las Águilas en el cierre de la fase regular.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 7, 2026 America's Henry Martin celebrates scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 7, 2026 America's Henry Martin celebrates scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes

El capitán azulcrema registra seis tantos desde el punto penal y cinco en jugada. Su anotación ante Pumas llegó después de un doblete contra Toluca, con el que alcanzó las dos cifras de goles por tercera vez en su carrera dentro de un torneo de Liga MX.

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En la tabla individual, Salomón Rondón es el único futbolista por encima de Martín. El atacante de Pachuca lidera con 16 goles en 16 partidos, mientras el delantero del América aparece en segundo sitio con 11.