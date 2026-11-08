NBA ve en el mercado mexicano una oportunidad inmejorable para expandirse internacionalmente

Con motivo del NBA Mexico City Game 2026, los directivos de la liga y patrocinadores hablaron sobre la respuesta de la afición mexicana al juego. (REUTERS/Raquel Cunha)

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La NBA volvió a visitar la Ciudad de México para el enfrentamiento donde los Denver Nuggets se impusieron a los Indiana Pacers por marcador de 114-102 en la Arena CDMX.

La gran asistencia de los aficionados en el recinto confirman el por qué México se ha convertido en un lugar tan importante para la estrategia de las marcas como Sprite que patrocinan la NBA hacia su objetivo de conectar con las audiencias.

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México, un lugar especial para la NBA

México se ha convertido en un mercado importante para la NBA. (REUTERS/Raquel Cunha)

Enrique Parra, líder de Flavors para Sprite México, destacó la relevancia que tiene el país dentro de la estrategia para que la marca llegue a un número mayor de consumidores, señalando que la respuesta de la afición mexicana ha permitido que la NBA mantenga a México como una de sus paradas más recurrentes fuera de Estados Unidos y Canadá.

Parra explicó que la liga ha llevado partidos a mercados como Francia y distintas ciudades de Asia. Sin embargo, sostuvo que México cuenta con un elemento distinto: la cercanía y el entusiasmo de la gente por el deporte, que se reflejan en el ambiente de cada juego.

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De acuerdo con el representante de Sprite, la afición mexicana convierte cada visita de la NBA en una experiencia distinta. Las gradas llenas, el seguimiento de los aficionados y la respuesta alrededor de las actividades previas al partido fortalecen el interés de la liga por regresar al país.

México ha recibido la mayor cantidad de partidos de la NBA fuera de Estados Unidos y Canadá. Para Parra, ese historial responde a la conexión que el público ha construido con el basquetbol y con las figuras de la liga a lo largo de los años.

La posibilidad de traer más partidos a México

Jugadores de los Indiana Pacers y de los Denver Nuggets en acción durante el partido de la NBA jugado en México. Arena CDMX, Ciudad de México. 7 de noviembre de 2026. (REUTERS/Raquel Cunha)

Sobre la posibilidad de que México tenga una franquicia de expansión en el futuro, indicó que no es uno de los objetivos inmediatos de la NBA.

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Aun así, consideró que entradas como la registrada en la Arena CDMX la tarde ayer pueden llamar la atención del comisionado y de los directivos de la liga en un futuro, lo cual podría abrir la puerta para que México reciba más partidos cada temporada.

El objetivo, por ahora, es mantener el crecimiento del basquetbol en el país y consolidar a la Ciudad de México como una sede constante dentro del calendario internacional de la NBA.

Resumen del encuentro

Esto fue lo que ocurrió en el juego. (REUTERS/Raquel Cunha)

tro de la duela, los Denver Nuggets se impusieron 114-102 a los Indiana Pacers en un encuentro que tuvo dos momentos distintos.

El equipo encabezado por Nikola Jokić tomó el control desde la primera mitad y llegó al descanso con una ventaja superior a los 20 puntos.

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Denver encontró ritmo ofensivo y aprovechó su capacidad para distribuir el balón. Jokić comandó los ataques, mientras Jamal Murray y Aaron Gordon aportaron puntos en los momentos en que los Nuggets necesitaron ampliar la diferencia.

Indiana reaccionó durante la segunda mitad. Los Pacers elevaron la intensidad defensiva, encontraron mejores oportunidades en ofensiva y lograron reducir la desventaja en el último cuarto.

El equipo llegó a colocarse a dos posesiones de distancia, lo que puso presión sobre Denver en el cierre.

Los Nuggets respondieron en los minutos finales con la experiencia de sus principales figuras. La conexión entre Jokić, Murray y Gordon permitió al conjunto de Denver recuperar el control del juego y asegurar la victoria por 114-102 ante la afición reunida en la Arena CDMX.

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