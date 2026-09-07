México

Receta original de crema de elote: la tradicional versión mexicana que no puedes dejar de probar

En muchos hogares de México, esta sopa cremosa es un clásico de la cocina casera

Tazón de barro con crema de maíz, totopos, queso y cilantro, junto a un cartel de madera que dice Crema de Elote.
Un tazón de crema de elote acompañado con totopos, queso y cilantro reposa sobre una mesa de madera junto a un letrero decorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La crema de elote conquista por su textura suave y su sabor dulce y reconfortante. Es el plato perfecto para quienes buscan un bocado cálido, fácil y lleno de esencia mexicana.

En muchos hogares de México, esta sopa cremosa es un clásico de la cocina casera.

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Se suele servir como entrada en celebraciones familiares o como cena ligera, acompañada de tortillas de maíz, queso fresco y un toque de chile chipotle.

La versión moderna de la sopa cremosa de maíz se ubica en Estados Unidos hacia finales del siglo XIX. Uno de los primeros registros aparece en Mrs. Lincoln’s Boston Cook Book, publicado en 1884, con una receta de “Green Corn Soup”: maíz tierno, leche o crema, mantequilla, harina y condimentos. Esa preparación se parece a la crema de elote actual.

Con el tiempo, la receta se adapta en México con elote fresco y técnicas e ingredientes de la cocina local. Por eso hoy se considera un clásico habitual de la mesa mexicana, aunque su formato de crema o sopa espesa tiene antecedentes editoriales en la cocina estadounidense.

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Tazón de cerámica con crema de elote, cilantro y tiras de tortilla junto a una cuchara, un vaso con agua y un recipiente con maíz.
Un tazón de cerámica con crema de elote decorada con cilantro, queso y tiras de tortilla reposa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de crema de elote

La crema de elote es una sopa espesa y aterciopelada que se prepara licuando granos de maíz dulce con nata y caldo. El resultado es una crema fina, aromática y con notas lácteas, que se puede personalizar con toppings como queso, chile y totopos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  1. 500 g de maíz dulce (puede ser fresco o de lata, pero mejor si es de mazorca)
  2. 1/2 cebolla blanca
  3. 1 diente de ajo
  4. 50 g de mantequilla
  5. 2 tazas de caldo de verduras o agua
  6. 250 ml de nata líquida para cocinar
  7. Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer crema de elote, paso a paso

  1. Derrite la mantequilla en una olla a fuego medio. Añade la cebolla picada y sofríe hasta que esté transparente (3-4 minutos).
  2. Incorpora el ajo picado y los granos de maíz. Saltea 2 minutos para potenciar el sabor.
  3. Añade el caldo de verduras o agua. Cocina a fuego medio durante 20 minutos para ablandar el maíz y extraer su dulzor.
  4. Vierte la nata líquida y deja que tome temperatura, sin que llegue a hervir fuerte.
  5. Licúa la mezcla hasta obtener una crema muy fina. Si buscas una textura extra suave, pásala por un colador.
  6. Rectifica de sal y pimienta. Calienta de nuevo si es necesario.
  7. Sirve caliente. Puedes decorar con unos granos de maíz reservados, queso fresco desmenuzado o unas tiras de chile.
Infografía con ilustraciones de sartén, olla, licuadora y tazón que detallan los pasos para elaborar crema de elote.
Una infografía detalla las etapas de elaboración de la crema de elote, desde el sofrito inicial con mantequilla hasta el licuado y servido final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejo técnico: Para una textura sedosa, utiliza una batidora potente y cuela la crema antes de servir. No descuides el punto de sal al final: el dulzor del elote necesita equilibrio.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías aproximadas: 280 kcal
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 24 g
  • Proteínas: 5 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la crema de elote en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. Puedes recalentar a fuego bajo, añadiendo un poco de leche si se espesa demasiado.

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