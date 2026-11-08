Cómo preparar chiles perones en vinagre: la receta fácil y deliciosa para acompañar cualquier comida

La Cocina En El Rancho compartió una receta casera para preparar chiles perones en vinagre con zanahoria, cebolla, ajo y especias

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Los chiles en vinagre son uno de los acompañamientos favoritos de quienes disfrutan los sabores picositos y las preparaciones caseras. Su combinación de vinagre, verduras y especias permite realzar el sabor de diferentes alimentos, desde unos tacos hasta un sencillo plato de frijoles.

Entre las alternativas para preparar este acompañamiento destacan los chiles perones, también conocidos en algunas regiones como chiles manzanos. Su sabor y consistencia los convierten en una opción para elaborar conservas caseras que pueden servirse con distintas comidas.

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A través de una receta compartida en redes sociales, el canal de YouTube La Cocina En El Rancho mostró cómo preparar chiles perones en vinagre con ingredientes fáciles de conseguir y un procedimiento sencillo. La propuesta incluye zanahorias, cebollas, dientes de ajo, laurel, clavos de olor, pimienta negra y orégano.

La preparación no requiere técnicas complicadas: basta con sofreír las verduras, incorporar las especias y agregar una mezcla de vinagre y agua para que los ingredientes hiervan y absorban los sabores.

La Cocina En El Rancho compartió una receta casera para preparar chiles perones en vinagre con zanahoria, cebolla, ajo y especias

¿Qué ingredientes se necesitan para preparar chiles perones en vinagre?

Para elaborar esta receta casera se necesitan los siguientes ingredientes:

6 chiles perones o manzanos rebanados.

5 zanahorias previamente cocidas y cortadas en rodajas.

3 cebollas rebanadas.

3 dientes de ajo grandes.

1 taza de vinagre.

2 tazas de agua.

3 hojas de laurel.

2 clavos de olor.

Pimienta negra al gusto.

Orégano al gusto.

Sal al gusto.

Un poco de aceite.

Uno de los puntos importantes de esta receta es la proporción entre el vinagre y el agua. La recomendación es utilizar una taza de vinagre por dos tazas de agua, de manera que los chiles y las verduras queden cubiertos por el líquido durante la preparación.

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Paso a paso: cómo preparar chiles perones en vinagre

El primer paso consiste en colocar una cazuela sobre la estufa y agregar un poco de aceite. Cuando esté caliente, se incorporan las tres cebollas previamente rebanadas y los tres dientes de ajo grandes.

Ambos ingredientes deben dejarse cocinar durante unos minutos, hasta que comiencen a suavizarse. No es necesario dorarlos demasiado, pues posteriormente se agregarán los demás ingredientes.

Una vez que la cebolla y el ajo hayan sancochado, se incorporan los seis chiles perones rebanados. Después se añaden las cinco zanahorias, que deben estar previamente cocidas.

La recomendación es evitar que las zanahorias queden demasiado blandas, por lo que conviene retirarlas de la cocción antes de que pierdan su consistencia.

Posteriormente, se agregan tres hojas de laurel, dos clavos de olor, un poco de pimienta negra y orégano. Estos condimentos ayudarán a darle aroma y sabor a la preparación.

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En este momento también se añade sal al gusto. La cantidad puede ajustarse dependiendo de las preferencias de cada persona.

¿Cuánto vinagre y agua se debe agregar a los chiles?

Cuando los ingredientes estén integrados y los chiles hayan comenzado a cocinarse, llega el momento de incorporar el líquido que dará origen al escabeche.

De acuerdo con la receta de La Cocina En El Rancho, se debe agregar una taza de vinagre y dos tazas de agua. Para agilizar la preparación, en el video se utiliza agua caliente, aunque lo importante es respetar la proporción indicada.

Después de incorporar ambos líquidos, se deja la cazuela sobre el fuego hasta que la mezcla comience a hervir.

Es necesario permitir que los ingredientes hiervan durante unos minutos para que los chiles, las zanahorias, la cebolla y las especias integren sus sabores. Durante este proceso, el laurel, el clavo de olor, la pimienta y el orégano aportan sus aromas característicos.

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La preparación estará lista cuando los ingredientes hayan hervido y los sabores se hayan integrado. No se recomienda prolongar innecesariamente la cocción, especialmente para evitar que las verduras pierdan su consistencia.

¿Cómo servir los chiles perones en vinagre?

Una vez terminada la cocción, se retira la cazuela del fuego y se deja enfriar la preparación antes de servirla.

Estos chiles perones en vinagre pueden acompañar diferentes alimentos. En el video, la cocinera destaca que incluso pueden disfrutarse con un sencillo taco de frijoles, aunque también son una alternativa para complementar otras comidas.

Su combinación de chile, zanahoria, cebolla y especias permite incorporarlos a tacos, guisados y platillos caseros que necesitan un toque de acidez y picor.

La receta de La Cocina En El Rancho es una opción para quienes buscan preparar sus propios chiles en vinagre sin recurrir a productos comerciales. Con ingredientes sencillos y una proporción fácil de recordar, es posible elaborar este acompañamiento en casa y disfrutarlo una vez que haya perdido el calor de la cocción.

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Recomendación: Si se desea conservar la preparación, es importante utilizar recipientes limpios y mantenerla refrigerada. La receta compartida no especifica un tiempo de conservación, por lo que no debe considerarse un procedimiento de envasado para almacenamiento a temperatura ambiente.