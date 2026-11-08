Detienen en Nuevo Laredo a “La Pocha” y a su hijo, presuntos integrantes del Cártel del Noreste

La detención de Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y su hijo “El Nazi” ocurrió durante tres cateos simultáneos en Nuevo Laredo, Tamaulipas; ambos son señalados como presuntos integrantes del Cártel del Noreste. (Crédito: X | @OHarfuch)

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Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y su hijo, conocido como “El Nazi”, fueron detenidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un operativo federal contra presuntos integrantes del Cártel del Noreste (CDN), organización criminal que mantiene su principal bastión en esta ciudad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las capturas ocurrieron durante la ejecución simultánea de tres órdenes de cateo, en acciones coordinadas entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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Gerardo Javier “N”, además, cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos y es investigado por su presunta participación en la desaparición de cuerpos de víctimas. Según las investigaciones y testimonios recabados por las autoridades mexicanas, esa actividad habría comenzado durante su participación en Los Zetas y continuado posteriormente para el Cártel del Noreste.

García Harfuch también lo relacionó con homicidios, secuestros y desapariciones.

En el mismo despliegue fue detenido su hijo, “El Nazi”, a quien las autoridades identifican como presunto jefe de una célula de sicarios de Las Tropas del Infierno, estructura operativa del Cártel del Noreste.

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Del legado de Los Zetas al surgimiento del Cártel del Noreste

La relación que las autoridades atribuyen a “La Pocha” con Los Zetas y el Cártel del Noreste remite a la transformación de una de las organizaciones criminales que extendió su influencia por el noreste de México.

El CDN surgió de la fragmentación de Los Zetas, proceso que comenzó alrededor de 2012, en medio de disputas internas y del debilitamiento de su estructura de mando. Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, y Omar Treviño Morales, conocido como “Z-42”, encabezaron la organización durante esa etapa.

(Crédito: especial)

La captura de “Z-40” en julio de 2013 y la de “Z-42” en marzo de 2015 aceleraron la división del grupo. Después de ambas detenciones, una facción quedó bajo el control de Juan Francisco Treviño Chávez, alias “El Kiko”, sobrino de los hermanos Treviño, quien consolidó el Cártel del Noreste como una estructura vinculada a esa familia.

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La otra facción se articuló alrededor de antiguos integrantes de Los Zetas que se identificaron como Zetas Vieja Escuela, en medio de diferencias con el grupo de los Treviño.

Desde entonces, el Cártel del Noreste conservó parte de las estructuras y territorios que Los Zetas habían desarrollado en el noreste mexicano, con Nuevo Laredo como su principal centro de operaciones.

Las Tropas del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste

Dentro de la estructura criminal también destaca la Tropa del Infierno, el grupo armado que el Cártel del Noreste utiliza para ejercer control territorial en Nuevo Laredo.

Su creación es atribuida a Juan Gerardo Treviño Chávez, alias “El Huevo”, quien asumió el mando de la organización después de la detención de “El Kiko”. La agrupación comenzó a ganar notoriedad pública en 2019, cuando protagonizó enfrentamientos violentos contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y corporaciones de seguridad.

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Entre los integrantes de su estructura que fueron identificados como mandos y posteriormente detenidos figuran Fernando de Jesús Rodríguez Adame, alias “El Werko”, capturado en agosto de 2021; Martín Rodríguez, conocido como “El Cadete”, detenido en septiembre de ese mismo año, y Heriberto Rodríguez Hernández, alias “El Negrolo”, capturado en noviembre de 2022.

La Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste, ganó notoriedad desde 2019 por sus enfrentamientos contra fuerzas de seguridad y grupos rivales en Nuevo Laredo, Tamaulipas. (Crédito: especial)

La detención de “El Huevo” en marzo de 2022 abrió paso a su primo Juan Cisneros Treviño, alias “El Juanito”, quien asumió el control del CDN y de su brazo armado.

En 2023, la organización también desarrolló otra estructura, conocida como Los Chukys, con la intención de extender sus operaciones hacia Nuevo León.

En este contexto, el señalamiento contra “El Nazi” adquiere relevancia por la posición que presuntamente ocupaba dentro de la estructura armada. De acuerdo con García Harfuch, el hijo de “La Pocha” encabezaba una célula de sicarios de Las Tropas del Infierno, aunque el funcionario no proporcionó información sobre el número de integrantes, las operaciones que habría coordinado o los ataques en los que presuntamente participó.

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Nuevo Laredo, el principal bastión criminal en la frontera

La importancia de las detenciones también está relacionada con el territorio donde ocurrieron. Nuevo Laredo es considerado el principal bastión del Cártel del Noreste debido a su ubicación junto a Laredo, Texas, uno de los cruces comerciales terrestres más importantes entre México y Estados Unidos.

El control de esta zona representa una ventaja para las organizaciones criminales que buscan intervenir en el traslado de mercancías, drogas y personas hacia territorio estadounidense.

Un análisis de InSight Crime identifica entre las actividades del CDN el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el tráfico de migrantes. La organización también heredó de Los Zetas un esquema de cobro de cuotas sobre mercancías legales e ilegales que atraviesan la frontera.

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La influencia del grupo no se limita al tráfico de drogas: también se extiende a los negocios y actividades económicas que dependen del corredor fronterizo, mediante mecanismos de extorsión y control territorial.

La relevancia de esta plaza quedó nuevamente expuesta en abril de 2026, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra personas y empresas relacionadas con una red de lavado de dinero y traslado de efectivo atribuida al Cártel del Noreste.

En ese momento, el organismo estadounidense señaló que la organización mantenía influencia sobre las operaciones criminales en Nuevo Laredo, entre ellas el tráfico de fentanilo, el traslado irregular de migrantes, el lavado de dinero y la extorsión.

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Entre los establecimientos sancionados se encontraba el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, al que las autoridades estadounidenses señalaron como presunto punto de almacenamiento de drogas y mecanismo para introducir recursos ilícitos al sistema financiero. También lo relacionaron con actos de tortura e intimidación contra presuntos enemigos del grupo criminal.

Estados Unidos designó al Cártel del Noreste como organización terrorista

La presión de las autoridades estadounidenses contra el CDN también se ha extendido a sus integrantes, operadores y presuntas redes financieras.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cártel del Noreste como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designada. La decisión se sumó a las medidas financieras que Washington había aplicado contra integrantes de la organización.

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En mayo de ese año, el Departamento del Tesoro sancionó a dos integrantes de alto rango del grupo y los señaló por actividades relacionadas con el tráfico de drogas y armas, así como por la violencia que ejerce en la frontera.

La dependencia estadounidense también recordó un ataque ocurrido en marzo de 2022 contra el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, perpetrado con disparos y granadas después de la detención de un integrante del CDN. El inmueble permaneció cerrado durante casi un mes.

La orden de aprehensión con fines de extradición que enfrenta Gerardo Javier “N” coloca su detención dentro de ese contexto de cooperación y persecución transfronteriza. No obstante, hasta la información difundida por García Harfuch no se dieron a conocer los detalles de la solicitud estadounidense ni el proceso que deberá seguirse para concretar una eventual entrega.