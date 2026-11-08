Lucero estalla contra los montajes con inteligencia artificial tras rumores de reconciliación con Mijares: “No inventen payasadas”

Lucero y Manuel Mijares estuvieron casados de 1997 a 2011 (Foto: Instagram)

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Lucero reaccionó luego de que una publicación realizada por un fan comenzara a circular en redes sociales. Se trataba de una supuesta portada de revista en la que aparecía junto a Manuel Mijares, con una presentación que daba a entender que ambos habían retomado su relación sentimental. La imagen provocó comentarios y especulaciones entre usuarios que llegaron a preguntarse si la expareja había decidido darse una nueva oportunidad.

Ante la confusión, la cantante manifestó su molestia por la difusión de este tipo de contenidos y respaldó las críticas contra las imágenes manipuladas. Su inconformidad quedó plasmada en dos publicaciones en X, donde cuestionó a quienes utilizan herramientas digitales para fabricar situaciones que nunca ocurrieron y presentarlas como si fueran información verdadera.

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“Siempre he detestado los montajes que hacen creer cosas falsas. Es una tontería porque hay personas que podrían pensar que es verdad”, escribió Lucero. Posteriormente, endureció su postura con otro mensaje en el que pidió dejar de utilizar inteligencia artificial y CGI para crear este tipo de imágenes: “No inventen payasadas, porque puede haber gente que se lo crea. Es una falta de respeto”.

Lucero arremete contra las imágenes falsas que circulan en redes sociales

La primera reacción de la intérprete llegó después de que otro usuario expresara su inconformidad con los montajes que involucran a figuras públicas. Lucero coincidió con esa postura y dejó claro que no le parece divertido que se fabriquen publicaciones capaces de confundir a quienes las ven.

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“Da coraje, no se vale que hagan montajes falsos y que los publiquen”, manifestó. También advirtió que este tipo de contenidos puede provocar interpretaciones equivocadas y comentarios desagradables alrededor de las personas involucradas.

Más tarde, volvió a pronunciarse con un mensaje todavía más directo: “Ay sí, qué estupidez hacer cosas falsas! ¿Para qué sirve eso?”. La cantante insistió en que existe suficiente material auténtico sobre los artistas y cuestionó la necesidad de fabricar imágenes para generar conversaciones que parten de situaciones inexistentes.

¿Lucero y Manuel Mijares estuvieron casados? Así fue su historia de amor

Foto: Las Estrellas

La confusión alrededor de la supuesta portada también tiene relación con la historia sentimental que ambos artistas compartieron durante años. Lucero y Manuel Mijares comenzaron su noviazgo en 1996 y se casaron el 18 de enero de 1997, en una ceremonia celebrada en el Colegio de las Vizcaínas, en Ciudad de México, que fue transmitida por televisión y reunió a numerosas figuras del espectáculo.

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Durante su matrimonio tuvieron dos hijos: José Manuel, nacido en 2001, y Lucero, conocida artísticamente como Lucerito Mijares, quien nació en 2005. Durante más de una década fueron considerados una de las parejas más reconocidas de la música y el entretenimiento mexicano.

Sin embargo, en marzo de 2011 anunciaron el fin de su matrimonio. La separación no significó que dejaran de convivir, pues ambos han mantenido una relación cordial y cercana como padres. Incluso han compartido escenarios y proyectos musicales, una dinámica que ha despertado en distintas ocasiones comentarios sobre una posible reconciliación sentimental, aunque su cercanía no significa que hayan retomado su romance.

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La cercanía entre los cantantes vuelve a despertar rumores de reconciliación

Foto: Las Estrellas

A lo largo de los años, Lucero y Mijares han demostrado que pueden mantener una relación de amistad después de su divorcio. Su participación conjunta en espectáculos musicales, así como las bromas y muestras de cariño que intercambian públicamente, han alimentado la curiosidad de sus seguidores sobre la naturaleza de su vínculo actual.

Esa complicidad también ha sido aprovechada en redes sociales para generar publicaciones que mezclan fotografías reales con titulares o elementos gráficos manipulados. En este caso, la supuesta portada fue interpretada por algunos usuarios como un anuncio de que los cantantes habían vuelto, pese a que no se trataba de una confirmación de ninguno de los dos.

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Con sus mensajes, Lucero dejó claro que le incomoda que se utilicen su imagen y la de Mijares para fabricar noticias. “Hay mucho material real y es suficiente”, expresó, antes de cerrar con una petición contundente: “No inventen payasadas”. Así, más allá de las especulaciones sobre su vida sentimental, la cantante puso el acento en las consecuencias de difundir contenidos falsos y en la responsabilidad de quienes los comparten.